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Автор Владан Джурич

Шпаргалка для водителя: что такое активная и пассивная безопасность

Авто

Термины активной и пассивной безопасности сегодня достаточно известны по всему миру. Однако, в России еще большинство водителей не имеют представления о двух видах безопасности.

Совсем недавно было проведено собрание Европарламента, который утвердил новый список опций для автомобилей, продающихся в странах Евросоюза. На собрание вся суть была посвящена системе безопасности, которая позволит снизить количество ДТП и увеличить объемы продаж автомобилей.

В России также происходили подобные обсуждения, которые были внесены в программу развития страны до 2024 года. По словам правительства, необходимо снизить смертность на дорогах в 3 раза. По актуальным данным смертность составляет 14 человек на каждые 100 тысяч населения. Государство намерено снизить показатель до 6 человек.

Если сравнить уровень безопасности с такими странами, как США или Япония, то можно увидеть сильно отставание российских автопроизводителей. В Европе также наблюдается положительная тенденция по безопасности автомобилей.

В России минимальный набор опций любого автомобиля подразумевает собой наличие ABS, водительские подушки безопасности, а также систему ГЛОНАСС. А в Европе уже в стандартные комплектации авто входят датчики давления шин, ESP и в некоторых случаях — спиртовой иммобилайзер. Помимо этого, с 2022 года среднестатистические машины получат собственный адаптивный круиз-контроль и датчики усталости водителя.

Всего существует два вида безопасности: активный и пассивный. Первый вид служит для защиты от столкновений, наезда на препятствия и т. д. Активная безопасность представляет собой целую систему, которая работает через датчики и выдается на бортовой компьютер.

Сегодня наиболее продвинутые модели активных систем безопасности представлены только на авто премиум-сегмента. Как правило, они представлены в виде голосовых систем с установленными датчиками. Если водителю будет угрожать опасность, то автомобиль остановится и издаст соответствующий звук предупреждения.

Среди первых примеров активной безопасности можно вспомнить антибуксовочную систему, а также стабилизационные варианты защиты от заносов автомобиля. К ним же относятся системы экстренного торможения и электронное распределение тормозного усилия для плавного сброса скорости.

Пассивная же безопасность — это запасной вариант к активному варианту. Главный элемент здесь — это ремень безопасности. Также в состав пассивной системы входят все подушки безопасности и самое инновационное решение — форма кузова.

Автопроизводители уже давно следуют одному и тоже принципу — смягчить удар автомобиля, как можно больше. Поэтому для этого создаются такие варианты кузова, которые по определенному алгоритму будут ломаться без нанесения повреждений водителю.

Таким образом, системы пассивной и активной безопасности работают в комплексе. При этом первая группа систем работает практически полностью на автоматике, а вторая — это проверенный стандартный метод защиты при помощи уже известных техник и методик.

Фото: chipsawaystockport. co.uk

Темы водитель автомобиль активная безопасность безопасность на дороге пассивная безопасность
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Шпаргалка для водителя: что такое активная и пассивная безопасность
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