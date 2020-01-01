Термины активной и пассивной безопасности сегодня достаточно известны по всему миру. Однако, в России еще большинство водителей не имеют представления о двух видах безопасности.
Не так давно было проведено собрание Европарламента, который утвердил новый список опций для автомобилей, продающихся в странах Евросоюза. На собрании обсуждалась система безопасности, которая позволит снизить количество ДТП и увеличить объемы продаж автомобилей.
В России также происходили подобные обсуждения, которые были внесены в программу развития страны до 2024 года.
По словам правительства, необходимо снизить смертность на дорогах в три раза. По актуальным данным, смертность составляет 14 человек на каждые 100 тысяч населения. Государство намерено снизить показатель до шести человек.
Если сравнить уровень безопасности с такими странами, как США или Япония, можно увидеть значительное отставание российских автопроизводителей. В Европе также наблюдается положительная тенденция по безопасности автомобилей.
В России минимальный набор опций любого автомобиля подразумевает собой наличие:
А в Европе уже в стандартные комплектации авто входят:
Помимо этого, с 2022 года среднестатистические машины получат собственный адаптивный круиз-контроль и датчики усталости водителя.
Всего существует два вида безопасности:
Первый вид служит для защиты от:
Активная безопасность представляет собой целую систему, которая работает через датчики и выдается на бортовой компьютер.
Сегодня наиболее продвинутые модели активных систем безопасности представлены только на авто премиум-сегмента. Как правило, они представлены в виде голосовых систем с установленными датчиками. Если водителю будет угрожать опасность, автомобиль остановится и издаст соответствующий звук предупреждения.
Среди первых примеров активной безопасности можно вспомнить
К ним же относятся:
Пассивная же безопасность — это запасной вариант к активному варианту. Главный элемент здесь — это ремень безопасности.
Также в состав пассивной системы входят все подушки безопасности и самое инновационное решение — форма кузова.
Автопроизводители уже давно следуют одному и тоже принципу — смягчить удар автомобиля как можно больше. Поэтому для этого создаются такие варианты кузова, которые по определенному алгоритму будут ломаться без нанесения повреждений водителю.
Таким образом, системы пассивной и активной безопасности работают в комплексе. При этом первая группа систем работает практически полностью на автоматике, а вторая — это проверенный стандартный метод защиты при помощи уже известных техник и методик.
Фото: chipsawaystockport. co.uk
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