Два вида безопасности автомобиля — активная и пассивная — работают в комплексе

Термины активной и пассивной безопасности сегодня достаточно известны по всему миру. Однако, в России еще большинство водителей не имеют представления о двух видах безопасности.

Не так давно было проведено собрание Европарламента, который утвердил новый список опций для автомобилей, продающихся в странах Евросоюза. На собрании обсуждалась система безопасности, которая позволит снизить количество ДТП и увеличить объемы продаж автомобилей.

В России также происходили подобные обсуждения, которые были внесены в программу развития страны до 2024 года.

По словам правительства, необходимо снизить смертность на дорогах в три раза. По актуальным данным, смертность составляет 14 человек на каждые 100 тысяч населения. Государство намерено снизить показатель до шести человек.

Если сравнить уровень безопасности с такими странами, как США или Япония, можно увидеть значительное отставание российских автопроизводителей. В Европе также наблюдается положительная тенденция по безопасности автомобилей.

В России минимальный набор опций любого автомобиля подразумевает собой наличие:

ABS,

водительских подушек безопасности,

систему ГЛОНАСС.

А в Европе уже в стандартные комплектации авто входят:

датчики давления шин,

ESP,

в некоторых случаях — спиртовой иммобилайзер.

Помимо этого, с 2022 года среднестатистические машины получат собственный адаптивный круиз-контроль и датчики усталости водителя.

Всего существует два вида безопасности:

активный

пассивный.

Активная безопасность автомобиля

Первый вид служит для защиты от:

столкновений,

наезда на препятствия и т. д.

Активная безопасность представляет собой целую систему, которая работает через датчики и выдается на бортовой компьютер.

Сегодня наиболее продвинутые модели активных систем безопасности представлены только на авто премиум-сегмента. Как правило, они представлены в виде голосовых систем с установленными датчиками. Если водителю будет угрожать опасность, автомобиль остановится и издаст соответствующий звук предупреждения.

Среди первых примеров активной безопасности можно вспомнить

антибуксовочную систему,

стабилизационные варианты защиты от заносов автомобиля.

К ним же относятся:

системы экстренного торможения,

электронное распределение тормозного усилия для плавного сброса скорости.

Пассивная безопасность автомобиля

Пассивная же безопасность — это запасной вариант к активному варианту. Главный элемент здесь — это ремень безопасности.

Также в состав пассивной системы входят все подушки безопасности и самое инновационное решение — форма кузова.

Автопроизводители уже давно следуют одному и тоже принципу — смягчить удар автомобиля как можно больше. Поэтому для этого создаются такие варианты кузова, которые по определенному алгоритму будут ломаться без нанесения повреждений водителю.

Таким образом, системы пассивной и активной безопасности работают в комплексе. При этом первая группа систем работает практически полностью на автоматике, а вторая — это проверенный стандартный метод защиты при помощи уже известных техник и методик.

Фото: chipsawaystockport. co.uk

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