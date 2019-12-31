Как выбрать акустику в машину?

Для начинающего водителя выбор музыкальной системы — это чуть ли не главное во всем автомобиле. Это явления, конечно, легко объяснить просто от этой системы зависит звучание и возможности системы. Именно об этой части авто и пойдет речь в этом материале. Как правило, самая обыкновенная акустическая система рассчитана на фоновый звук в авто. Да, если вы собираетесь слушать новости или радио, тогда вам совсем ни к чему лишние траты. Вам хватит самых обычных динамиков, которые не передают басы и высокие частоты, потому что в новостных сводках такие штучки не используются. А еще в некоторых машинах такие динамики устанавливают при заводской сборке — тоже плюс.

Существует коаксиальная акустика. Если отталкиваться от цены, то такая акустика будет немного дороже. Диапазон воспроизведения звуков разбивается на несколько областей и у каждой есть свой динамик. Делят звук по областям специальные фильтры. Преимущество такой системы — это большой охват воспроизводимых частот.

Следующая система — это компонентная акустика. Она чаще всего используется среди любителей погонять на машине с громкой музыкой. В этом случае система так же разбивает звуки на области, только динамики сделаны не в единой конструкции, а каждый компонент располагается отдельно, и они не мешают друг другу. Важно, чтобы динамики располагались как можно ближе друг к другу, чтобы звук был более цельный.

Что насчет динамиков 6×9 или сабвуфера? Чтобы получить глубокий бас, нужен динамик с большой площадью диффузора. Поэтому установка, для того, чтобы получить бас 16-17 сантиметровых динамиков будет намного выгоднее, чем более мелкие по объему. Но эта система обойдется вам в кругленькую сумму. Абсолютно любой динамик, который работает среди низких и средних частот, подразумевает определенное акустическое оформление. Это можно сравнить с пружинами и амортизаторами, располагающимися в любом авто. Их роль в таком случае принимает на себя то самое акустическое оформление — ящик. Например, динамики 6 на 9 достаточно хорошо работают с басами. Но тут нужно быть аккуратнее с формой. Например, овальную нужно вставлять в заднюю полку, чтобы было удобнее пользоваться и слышать звук. Динамики размера 10, 13 и т. д., больше рассчитаны на объем, эквивалентный двери. Но и сейчас встречаются исключение. Поэтому производители очень часто пишут рекомендации по объемам и формам прям на коробке, чтобы правильно высчитать все параметры.

Надеемся, что вы воспользуетесь нашей информацией во время выбора акустики в свой автомобиль.

Фото: homebusiness. ru