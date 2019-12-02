Вещи, которые облегчат жизнь водителю

Если приходится проводить в автомобиле значительную часть своего времени, то нелишним будет приобрести некоторые вещи, которые сделают любую поездку более комфортной. На сегодняшний день таких аксессуаров большое множество, но есть универсальные, которые буду необходимы каждому водителю в независимости от его пола, рода деятельности или целей поездки.

1. Антибликовые очки

Особенно необходимы эти очки при поездки на автомобиле в тёмное время суток. Они помогают спастись от ослепляющих фар встречных автомобилей, видеть всё чётко, при этом не напрягая глаз.

2. Ионизатор

Ионизатор воздуха станет незаменимой вещью в условиях мегаполисов и больших городов — он очищает воздух в салоне автомобиля от вредных примесей, которые проникают вместе с выхлопными газами и пылью. Также ионизатор способен устранять неприятные запахи в автомобиле. Особенно он рекомендован тем водителям, которые страдают заболеваниями дыхательной системы.

3. Навигатор

О достоинствах этого гаджеты уже сказано немало, поэтому не будем повторяться — это отличная вещь, которая позволяет найти наиболее короткий путь, объехать пробки и аварийные участки дороги и сориентироваться на незнакомой местности.

4. Подушка под шею

Очень удобная вещь, особенно в длительных поездках — прекрасно снимает усталость и позволяет мышцам шея расслабиться если нет возможности полноценно отдохнуть.

5. Видеорегистратор

Прогресс не стоит на месте и если вдруг автомобиль попал в ДТП не нужно искать свидетелей, показания которых очень часто разнятся, а стоит всего лишь приобрести хороший видеорегистратор.

6. Дорожный набор

Иногда незапланированно может случиться ситуация при которой приходится ночевать в автомобиле или гостинице. Для этого стоит приобрести автонабор, в котором есть необходимые средства гигиены — шампунь, зубная паста, расчёска, зеркало и другие необходимые мелочи.

7. Массажная накидка на сиденье

Незаменимая вещь, если предстоит долгая дорога или приходится в течении дня много времени проводить в автомобиле. Такая накидка снижает напряжение, которое испытывают мышцы спины, поясницы и ног от долгого неподвижного сидения.

8. Холодильник для автомобиля

Палочка-выручалочка при поездках в жаркую погоду — автохолодильник позволяет сохранить свежесть продуктов и обеспечить запас холодной воды. Особенно можно его порекомендовать семьям с маленькими детьми, которым можно употреблять только специальное детское питание — наличие такого холодильника даёт возможность малышу перекусить прямо в дороге.

9. Камера заднего вида

Не стоит думать, что этот аксессуар пригодится только новичкам — такая камера заранее предупредит об имеющихся препятствиях на пути движения автомобиля. А камера с ночным видением позволит припарковаться в условиях плохого освещения или неблагоприятных погодных условиях (туман, ливень, снегопад и т. д.).

10. Спутниковая система безопасности

В отличии от обычной сигнализации, при любых незаконных действиях с автомобилем информация моментально передаётся на мобильное устройства хозяина транспортного средства, а в случае заключения договора на пульт охранной фирмы которая оперативно реагирует на возможный угон автомобиля.

Фото: brillenatelier-berlin.de