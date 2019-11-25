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Автор Татьяна Новоселова

История легендарного автомобиля "Победа"

Авто

Знаменитый на весь мир советский автомобиль "Победа" начинает свою историю еще с далеких военных лет. Потом он станет настоящим символом победы советского народа и мощи советской страны. Даже сегодня, сохранившиеся машины, с гордостью проезжая по улицам городов, притягивают взгляды прохожих, вызывают восторженные возгласы и уважение.

Почем Родина?

Новую машину Горьковского автомобильного завода в июне 1944 г. продемонстрировали Сталину. Предполагалось, что в будущем это будет серийный автомобиль. А. Липгарт, главный конструктор завода, руководящий разработкой новой модели, дал предложение по названию автомобиля — "Родина". Тогда Сталин с иронией спросил: "Почем Родину продавать будете?"

Появился новый вариант названия — "Победа". Вождь с улыбкой, смотря на машину, произнес: "Не велика "Победа"…" Но после паузы добавил: "Пусть будет "Победой"!"

"Все для народа"

Первые партии "Побед" распределялись строго по высокой указке, с визой Молотова. Не всем избранным хватало выпущенных автомобилей. Но, к 1955 году, число сошедших с линий машин достигло 160 тысяч. Обеспеченный гражданин уже мог, при желании, приобрести элитное авто. Стоимость "Победы" была 16 тыс. рублей. Для сравнения, зарплата опытного рабочего и квалифицированного специалиста была 500-1000 руб. в месяц.

50 лошадиных сил

Первоначально "Победа" должна была выпускаться 2-х модификаций:

  • двигатель с 4-мя цилиндрами, объем 2,12 л, 50 лошадиных сил, 105 км/ч;
  • 6 цилиндров, 2,85 литра, 62 лошадки, 120 км/ч.

Но предпочтительным оказался первый вариант, так как с горючим тогда было тяжеловато. А 6-тицилиндровый двигатель решено было ставить на ЗИМ, который был тяжелее и вместительнее.

На основе Opel и Доджа

При проектировании "Победы" кузов переняли у Opel Kapitan 1938 года выпуска, рассчитывать несущую конструкцию в Союзе еще не умели. Такая машина была отбита у немцев и попала на ГАЗ в 1941 году. Прототипом двигателя стал танковый движок Додж, позаимствованный у американцев.

Но "Победа" вовсе не стала копией зарубежных моделей, она была лучше. В этом заключался секрет ее востребованности в Европе в те годы. Таких, относительно дешевых, выносливых и неприхотливых, а вместе с тем, и удобных легковых автомобилей в мире было немного.

А что потом?

В 1951 году в Польше было запущено производство этой модели авто. Назвали ее "Варшавой" и выпуск ее продолжался до 1973 года. В Советском Союзе же "Победу" сняли с производства в 1958 году.

Сегодня "Победа" — раритет, которую мечтают приобрести многие коллекционеры. Их осталось не более 2-х тысяч, и лишь четвертая часть из них на ходу. Эти машины до сих пор являют собой эталон советского качества.

Фото: forum. kamlife.ru

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