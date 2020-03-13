С наступлением весны на дорогах образуются большие кочки или ямы. Связано это в первую очередь с климатическим изменением. Из-за образовавшихся препятствий на дороге большинство водителей могут нанести серьезный ущерб своему автомобилю. Однако, к большому счастью существует способы оформления такого ДТП для получения денежных компенсаций.
Жалобы водителей о некачественном покрытии дорог поступают все чаще и чаще. Чтобы одобрили подобные претензии в ГИБДД, нужно знать точные критерии дорожных дефектов.
Согласно ГОСТу:
Если хотя бы один из критериев не соответствует заявленным, то такая жалоба отклоняется и получение компенсаций в данном случае невозможно.
В правовых документах о дорожных дефектах сказано, что образовавшееся препятствие должно быть устранено в течение 12 суток. Отсчет начинается с момента обнаружения дефекта. Если же дорожная яма длиной более 7 метров, то на устранение дается до 14 дней.
Читайте также: Три причины плохого состояния муниципальных дорог в России
Водителям стоит помнить, что попадание автомобиля в яму может быть причиной серьезного повреждения транспортного средства.
Все эти причины могут повлиять на рулевое управление машины и это только самые простые повреждения, полученные от дорожных дефектов.
В таком случае стоимость ремонта может быть достаточно высокой в зависимости от марки автомобиля.
Читайте также: Как самостоятельно проверить рулевую рейку
Чтобы получить соответствующую компенсацию, водителю необходимо:
Для этого вызываются сотрудники ГИБДД и далее все происходит на общих основаниях, как и при оформлении столкновения с другими транспортными средствами.
Для повышения уровня правоты водителя, рекомендуется сфотографировать место ДТП и показать сотрудникам ГИБДД.
Наилучший вариант — это измерить размеры дорожного дефекта при помощи рулетки. Автоинспекторы проверят все факты, предоставленные водителем, а потом вынесут общий вердикт.
Еще одним плюсом будет при оформлении — наличие свидетелей.
Читайте также: Поломки автомобиля, после которых нужно сразу избавляться от него
Также при наезде на яму стоит помнить, что:
После этого водителю требуется отправить письмо виновнику созданного препятствия.
Обычно такие варианты не срабатывают, поэтому специалисты рекомендуют подавать исковое заявление в суд.
Перед обращением нужно провести осмотр, и оценить стоимость ущерба — для этого можно воспользоваться любым автосервисом.
Водителю понадобится:
Помимо этого, следует приложить исковое заявление, квитанция об оплате госпошлины и копия письменной претензии. Все сделанные копии должны быть нотариально заверены.
ВАЖНО:
— все бумаги должны быть в двух экземплярах, на вашем экземпляре в секретариате/приемной ставят роспись, телефон и дату. Старайтесь так же выпросить или общую печать, или печать "для корреспонденции"/"для бумаг"
— укажите свой контактный телефон, это бесконечно сэкономит вам время ожидания (почта России)
— не стесняйтесь периодически звонить по номеру на вашем экземпляре и уточнять, не готов ли ответ. Секретариат не всегда успевает обзвонить всех сразу по готовности бумаг
— максимальный срок на письменный ответ в гос. учреждениях — 30 дней. В не государственных — бесконечность.
Читайте также: Ямы на дорогах: как получить компенсацию автомобилисту
Фото превью: moemisto. org. ua
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.