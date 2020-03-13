Ямы на дорогах. Как возместить ущерб?

С наступлением весны на дорогах образуются большие кочки или ямы. Связано это в первую очередь с климатическим изменением. Из-за образовавшихся препятствий на дороге большинство водителей могут нанести серьезный ущерб своему автомобилю. Однако, к большому счастью существует способы оформления такого ДТП для получения денежных компенсаций.

Порядок действий в случае, если автомобиль попал в яму на дороге. Как оформить?

Жалобы водителей о некачественном покрытии дорог поступают все чаще и чаще. Чтобы одобрили подобные претензии в ГИБДД, нужно знать точные критерии дорожных дефектов.

Ямы, за которые компенсация не светит

Согласно ГОСТу:

длина дорожного дефекта должна составлять от 15 сантиметров,

глубина не менее 5 сантиметров,

общая площадь должна быть от 60 квадратных метров.

Если хотя бы один из критериев не соответствует заявленным, то такая жалоба отклоняется и получение компенсаций в данном случае невозможно.

В правовых документах о дорожных дефектах сказано, что образовавшееся препятствие должно быть устранено в течение 12 суток. Отсчет начинается с момента обнаружения дефекта. Если же дорожная яма длиной более 7 метров, то на устранение дается до 14 дней.

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Чем чревато для автомобиля попадание в яму

Водителям стоит помнить, что попадание автомобиля в яму может быть причиной серьезного повреждения транспортного средства.

Во-первых, возможно искривление колеса, шины и их последующие повреждение.

Во-вторых, при сильном ударе может пострадать подвеска автомобиля, в том числе и амортизаторы.

Все эти причины могут повлиять на рулевое управление машины и это только самые простые повреждения, полученные от дорожных дефектов.

Фото: carobka.ru

В-третьих, самым страшным вариантом при наезде на яму может быть повреждение рулевой рейки, опор и рычагов.

В таком случае стоимость ремонта может быть достаточно высокой в зависимости от марки автомобиля.

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Как возместить ущерб при попадании в дорожную яму

Чтобы получить соответствующую компенсацию, водителю необходимо:

1. Оформить протокол о ДТП

Для этого вызываются сотрудники ГИБДД и далее все происходит на общих основаниях, как и при оформлении столкновения с другими транспортными средствами.

2. Сфотографировать место ДТП

Для повышения уровня правоты водителя, рекомендуется сфотографировать место ДТП и показать сотрудникам ГИБДД.

3. Измерить яму

Наилучший вариант — это измерить размеры дорожного дефекта при помощи рулетки. Автоинспекторы проверят все факты, предоставленные водителем, а потом вынесут общий вердикт.

Фото: pravorub.ru

4. Найти свидетелей

Еще одним плюсом будет при оформлении — наличие свидетелей.

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Также при наезде на яму стоит помнить, что:

европротокол не составляется, поскольку второго участника ДТП нет;

оформить само нарушение можно и без помощи сотрудника ГИБДД. Для этого нужно зафиксировать наличие дорожного дефекта, а затем обратиться в ближайший пункт ДПС. Только там они могут подсказать ответственных лиц за участком, где обнаружены дефекты.

После этого водителю требуется отправить письмо виновнику созданного препятствия.

Обычно такие варианты не срабатывают, поэтому специалисты рекомендуют подавать исковое заявление в суд.

Перед обращением нужно провести осмотр, и оценить стоимость ущерба — для этого можно воспользоваться любым автосервисом.

Водителю понадобится:

справка о ДТП,

копия протокола,

а также акт независимой экспертизы от автосервиса,

а также акт об осмотре дорожного дефекта.

Помимо этого, следует приложить исковое заявление, квитанция об оплате госпошлины и копия письменной претензии. Все сделанные копии должны быть нотариально заверены.

ВАЖНО: — все бумаги должны быть в двух экземплярах, на вашем экземпляре в секретариате/приемной ставят роспись, телефон и дату. Старайтесь так же выпросить или общую печать, или печать "для корреспонденции"/"для бумаг" — укажите свой контактный телефон, это бесконечно сэкономит вам время ожидания (почта России) — не стесняйтесь периодически звонить по номеру на вашем экземпляре и уточнять, не готов ли ответ. Секретариат не всегда успевает обзвонить всех сразу по готовности бумаг — максимальный срок на письменный ответ в гос. учреждениях — 30 дней. В не государственных — бесконечность.

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Фото превью: moemisto. org. ua