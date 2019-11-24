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Автор Марина Расторгуева

Как правильно буксировать автомобиль

Авто

Если машина сломалась, и возможность починить на месте отсутствует, водители прибегнут к единственному выходу — буксировке автомобиля на лямке. Но как правильно это сделать? Давайте разбираться.

Не всегда возможно самостоятельно буксировать автомобиль, например, когда машиной нельзя управлять. Это случается при поломке руля или тормозов. В таком случае, на помощь придет эвакуатор. В остальных случаях, когда машина управляема, вы сможете справиться с буксировкой самостоятельно.

Вам обязательно потребуется специальный трос для буксировки. Приобрести его можно в любом авто магазине. Рекомендуется его всегда держать в багажнике машины. Если трос отсутствует, то вам придется надеяться на помощь других автомобилистов.

Обращайте внимание на крепежные узлы (крюки) при покупке троса. Крюки должны без проблем вставляться в специальные отверстия на кузове автомобиля, а также легко доставаться обратно. Во время буксировки крюк не должен вылетать из петли. В противном случае кузов может повредиться. Для легкового авто подойдет трос с усилием не меньше 10 тонн. Не экономьте при покупке, ведь трос за 100-200 р. сразу же может порваться.

В процессе буксировки нужно быть максимально осторожным как водителю буксируемого авто, так и буксировщику. Водителю управляемого авто нужно ехать без резких рывков, медленно и плавно. Следует не забывать о том, что на прицепе есть буксируемая машина. На светофоре, например, буксируемый автомобиль должен вместе с управляемым авто проехать на зеленый цвет. Нужно постоянно следить за буксируемой машиной в зеркало дальнего вида.

Трогаться нужно плавно, не "дергая" автомобиль. На старте немного "поддайте газу", ведь на прицепе у вас 1-2 тонны. Ехать лучше с постоянной скоростью, около 20 км/ч.

Водителю буксируемого автомобиля будет сложнее. Нужно обязательно вставить ключ от машины в замок зажигания и повернуть его в первое положение. В противном случае, руль заблокируется.

Если перестал работать двигатель, то будьте готовы к тому, что усилитель руля и тормозов тоже не работают. Будет значительно тяжелее крутить руль и нажимать педаль тормоза.

Обязательно следите за тем, чтобы трос всегда был в натянутом положении. Он не должен лежать на земле или болтаться. Вовремя замедляйтесь, чтобы трос всегда был натянут. В противном случае, он может попасть под колеса машины и лопнуть. Контролировать этот процесс должен именно водитель буксируемого автомобиля.

Также водителям следует заранее договориться о том, как они будут общаться в аварийных ситуациях. Хорошо, если имеется звуковой сигнал. Если он отсутствует, воспользуйтесь мобильным телефоном.

Фото: investicniweb.cz

Темы автомобиль буксировка советы автолюбителям
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