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Авто
Автор Кира Чапковская

Лучшие автомобильные аукционы: автомобили знаменитостей, которые были проданы за миллионы

Авто

Один человек может изменить стоимость автомобиля в 5, а то и в 10 раз. И это не создатель или сборщик данного авто. Это звезда, которая на нем ездила. Их автомобили становятся не менее популярны своих хозяев. Вот несколько представителей, ценник которых значится в истории как один из самых высоких.

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Фото: Thesupermat для Wikimedia Commons

Читайте начало: Автомобили знаменитостей, которые были проданы за миллионы

Феррари 857 спорт Энди Уорхола 1955 года

Этот гоночный автомобиль неоднократно модифицировался и модернизировался в течение своей истории, начиная с шасси 750 Monza с двигателем Tipo 129, оснащенным легко-сплавной головкой блока и двумя верхними распределительными валами. Хотя он и не ехал так быстро, как хотелось бы некоторым любителям гонок, он все же был достаточно успешным, чтобы завоевать прочную и успешную репутацию. В один прекрасный момент автомобиль был продан поп-артисту Энди Уорхолу, и это событие может быть отчасти связано с его ценой на аукционе в 6 270 000 долларов.

Ferrari 275 GTB/4 Стива Маккуина 1967 года

Лучшие автомобильные аукционы: автомобили знаменитостей, которые были проданы за миллионы. Часть 2. 404645.jpeg
Фото: kinokub.net

Автомобиль с мощностью в 300 лошадиных сил, двигателем V-12 и шестью карбюраторами — это именно та машина, на которой ездил Стив Маккуин. Привезенный непосредственно на съемочную площадку "Bullit", GTB/4 был лишь одним из многих автомобилей, в которых Маккуин выполнял различные собственные трюки на экране. Ferrari Classiche восстановила полностью весь автомобиль в 2013 году, сертифицировала его и подтвердила его легендарную историю, заработав от продажи $ 10 175 000 на аукционе 2014 года, проведенном RMA Auctions.

Ferrari 250 GT SWB California Spyder Джеймса Кобурна 1961 года

Лучшие автомобильные аукционы: автомобили знаменитостей, которые были проданы за миллионы. Часть 2. 404643.jpeg
Фото: Corbon на сайте Wikimedia Commons

Когда автомобиль принадлежит такому известному актеру, как лауреату премии Оскар Джеймсу Кобурну, и регулярно ездит в компании Стива Маккуина и Джеймса Гарнера, это вызывает интерес коллекционеров. Двигатель V-12 может похвастаться 280 лошадиными силами, а телескопические амортизаторы можно найти как в передней, так и в задней подвесках. Кобурн наслаждался этими функциями во время ежедневных поездках в киностудию и обратно. За 25 лет владения он перекрашивал машину в темно-синий, серебристый и наконец бордовый цвета. К тому моменту, когда автомобиль попал на аукцион в Италии в 2008 году, он приобрел такую ​​известную репутацию, что его стоимость составила 10 894 900 долларов.

Форд GT40 Стива Маккуина 1968 года

Лучшие автомобильные аукционы: автомобили знаменитостей, которые были проданы за миллионы. Часть 2. 404644.jpeg
Фото: Sicnag на Flickr

Обладая 440-лошадиными силами, двигателем V-8 и механической коробкой передач с пятью скоростями, этот GT имел скорость, которую Стив Маккуин хотел получить для гонок в "Ле-Мане". Автомобиль также может похвастаться гоночной историей, которая включает в себя таких водителей, как как Дэвид Хоббс и Майк Хейлвуд. Быть только одним из трех легковых серийных GT40, когда-либо сделанных, означает, что транспортное средство еще более редкое и особенное. Он был продан на аукционе в 2012 году в оригинальном кузове Mirage 1967 года за внушительные 11 миллионов долларов.

Это всего лишь несколько автомобилей знаменитостей, которые получили высокие цены на аукционе. Пока видные деятели в мире развлечений путешествуют на примечательных транспортных средствах, список будет увеличиваться и увеличиваться.

Фото: finance. nine.com.au

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Лучшие автомобильные аукционы: автомобили знаменитостей, которые были проданы за миллионы
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