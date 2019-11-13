Один человек может изменить стоимость автомобиля в 5, а то и в 10 раз. И это не создатель или сборщик данного авто. Это звезда, которая на нем ездила. Их автомобили становятся не менее популярны своих хозяев. Вот несколько представителей, ценник которых значится в истории как один из самых высоких.
Читайте начало: Автомобили знаменитостей, которые были проданы за миллионы
Феррари 857 спорт Энди Уорхола 1955 года
Этот гоночный автомобиль неоднократно модифицировался и модернизировался в течение своей истории, начиная с шасси 750 Monza с двигателем Tipo 129, оснащенным легко-сплавной головкой блока и двумя верхними распределительными валами. Хотя он и не ехал так быстро, как хотелось бы некоторым любителям гонок, он все же был достаточно успешным, чтобы завоевать прочную и успешную репутацию. В один прекрасный момент автомобиль был продан поп-артисту Энди Уорхолу, и это событие может быть отчасти связано с его ценой на аукционе в 6 270 000 долларов.
Ferrari 275 GTB/4 Стива Маккуина 1967 года
Автомобиль с мощностью в 300 лошадиных сил, двигателем V-12 и шестью карбюраторами — это именно та машина, на которой ездил Стив Маккуин. Привезенный непосредственно на съемочную площадку "Bullit", GTB/4 был лишь одним из многих автомобилей, в которых Маккуин выполнял различные собственные трюки на экране. Ferrari Classiche восстановила полностью весь автомобиль в 2013 году, сертифицировала его и подтвердила его легендарную историю, заработав от продажи $ 10 175 000 на аукционе 2014 года, проведенном RMA Auctions.
Ferrari 250 GT SWB California Spyder Джеймса Кобурна 1961 года
Когда автомобиль принадлежит такому известному актеру, как лауреату премии Оскар Джеймсу Кобурну, и регулярно ездит в компании Стива Маккуина и Джеймса Гарнера, это вызывает интерес коллекционеров. Двигатель V-12 может похвастаться 280 лошадиными силами, а телескопические амортизаторы можно найти как в передней, так и в задней подвесках. Кобурн наслаждался этими функциями во время ежедневных поездках в киностудию и обратно. За 25 лет владения он перекрашивал машину в темно-синий, серебристый и наконец бордовый цвета. К тому моменту, когда автомобиль попал на аукцион в Италии в 2008 году, он приобрел такую известную репутацию, что его стоимость составила 10 894 900 долларов.
Форд GT40 Стива Маккуина 1968 года
Обладая 440-лошадиными силами, двигателем V-8 и механической коробкой передач с пятью скоростями, этот GT имел скорость, которую Стив Маккуин хотел получить для гонок в "Ле-Мане". Автомобиль также может похвастаться гоночной историей, которая включает в себя таких водителей, как как Дэвид Хоббс и Майк Хейлвуд. Быть только одним из трех легковых серийных GT40, когда-либо сделанных, означает, что транспортное средство еще более редкое и особенное. Он был продан на аукционе в 2012 году в оригинальном кузове Mirage 1967 года за внушительные 11 миллионов долларов.
Это всего лишь несколько автомобилей знаменитостей, которые получили высокие цены на аукционе. Пока видные деятели в мире развлечений путешествуют на примечательных транспортных средствах, список будет увеличиваться и увеличиваться.
Фото: finance. nine.com.au
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