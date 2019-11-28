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Автор Ирина Гусакова

Легенды 1990-х: японские автомобили, вошедшие в историю

Авто

Японская автомобильная промышленность настолько быстро развивалась в 90-х годах, что любой эрудированный автолюбитель скажет, что с середины 80-х по начало 00-х у японцев был золотой век. Предлагаем познакомиться с легендарными японскими авто, которые вошли в историю автомобильного мира.

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Фото: en.wikipedia.org

Honda/Acura NSX

Японские суперкары как явление появились в 1990 году, когда Honda представила модель NSX. Аэродинамический внешний вид и дизайн салона был вдохновлен истребителем F-16. Также в создании машины принимал участие чемпион "Формулы 1" Айртон Сенна. Алюминиевый корпус суперкара, его шестицилиндровый VTEC двигатель мощностью 270 лошадиных сил сделали его достойным соперником итальянской элиты суперкаров. Но, в отличие от многих других подобных ей, эта машина была вполне пригодна для повседневного использования. Воплощая собой парадокс "суперкара на каждый день" задолго до того, как такими машинами стали Porsche 911 или Audi R8. Оригинальная NSX была так великолепна и популярна, стала такой легендой, что в 2016 году, через 11 лет после того, как было прекращено ее производство, она получила второе поколение.

Toyota Supra

Легенды 1990-х: японские автомобили, вошедшие в историю. 404748.jpeg
Фото: en.wikipedia.org

Слова "Япония" и "превосходство" нередко встречаются там, где упоминают эту машину, став едва ли не синонимами для нее. Действительно, эта машина, которая создавалась как конкурент Nissan Z и имела название Celica Supra, пусть и не особенно преуспела в этом, но стала значимым именем сама по себе. Toyota Supra стала одной из доминирующих на спортивной сцене внутреннего японского рынка автомобилей. Ее инженерное устройство стало легендарным, а двигатель 2JZ-GTE и по сей день считается одним из лучших в плане тюнинга. Эта машина почитается во всем мире как пример великолепных дизайна и характеристик, и, благодаря партнерству между Toyota и BMW, ее обновление стало почти неизбежным.

Mazda RX-7

Легенды 1990-х: японские автомобили, вошедшие в историю. 404745.jpeg
Фото: ru.wikipedia.org

Несмотря на то, что у Mazda никогда не было монополии на использование роторного двигателя Ванкеля, именно эта японская марка прославилась его использованием на протяжении всего 20-го века. Несмотря на то, что последней в линейке моделей RX была RX8, именно ее предшественница позволила роторному двигателю завоевать место в сердца автомобильных энтузиастов по всему миру. Первая же машина с буквами RX появилась в 1968 году. У RX7 был двухроторный двигатель 13В с секвентальной турбиной, позволявший создать вращающий момент достаточный для того, чтобы эта легкая спортивная машина могла соперничать с суперкарами.

Nissan Skyline GT-R R32

Легенды 1990-х: японские автомобили, вошедшие в историю. 404746.jpeg
Фото: hagerty.com

Буквы GT-R служат обозначением невероятной мощи как на городской дороге, так и на гоночном треке. Они появлялись на машинах и до R32, но именно эта машина внесла их в зал автомобильной славы. Возобновленная в 1989 году серия GT-R, получившая название R3, оснащалась битурбированным двигателем и полным приводом, который позволил ей добиться успеха в спорте. Гоночная версия обладала мощностью в 600 лошадиных сил и в своем классе практически не имела конкурентов. Модель R32 Skyline GT-R получила прозвище "Годзилла". Имя этого японского чудовища стало ассоциироваться со всеми автомобилями, носящими буквы GT-R, даже если они и не принадлежали уже линейке Skyline.

Фото: greencarcongress. com

Темы honda mazda nissan toyota япония автомобиль автомобильная культура
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Легенды 1990-х: японские автомобили, вошедшие в историю
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