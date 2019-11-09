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Автор Мария Малич

Какие опасности подстерегают ребёнка в машине?

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Во время поездки на автомобиле, ребёнок намного больше чем взрослый подвержен всякому роду опасностям и для этого даже не обязательно попадать в аварии. Детская непоседливость и любознательность может привести к травмам даже при спокойной езде. Поэтому, чтобы сделать поездку максимально безопасной для маленького непоседы, нужно предугадать все возможные неприятности, которые могут приключиться.

1. Закрытие обзора дороги

Маленькому ребёнку трудно усидеть на одном месте, поэтому ехать он должен в специальном кресле пристёгнутым ремнём безопасности. Помимо очевидных вещей это необходимо также для того что маленький пассажир не помешал вождению отвлекая водителя, например, закрыв ему глаза руками или тыкая в лицо игрушки и книги.

2. Нажимание кнопок

Ребёнку интересно всё, поэтому в машине ему нужно будет попробовать понажимать все кнопочки. Особенно это опасно если ребёнок сидит на переднем сидении, и результатом его экспериментов станут неожиданно заработавшие дворники, открывшийся на скорости капот и т. д. Старайтесь не допускать таких игр в автомобиле и после каждой поездки с ребёнком проверяйте работоспособность всех механизмов.

3. Еда

В дальней поездке не избежать перекусов, поэтому чтобы пятна от сока или каши не испортили обивку салона, воспользуйтесь нынче модными чашками и тарелками-непроливайками. Но делать это на ходу можно в том случае, если время поджимает и не позволяет остановиться и полноценно перекусить.

4. Блокировка дверей и стеклоподъёмников

Если есть такая функция, то обязательно заблокируйте двери и окна задних дверей, чтобы ребёнок не открыл дверь машины во время движения и не высовывался в окно. Блокировка дверей позволит избежать того, чтобы ребёнок самостоятельно выскочил из машины — особенно это опасно если остановка произошла на обочине оживлённой трасы или на любом другом опасном участке дороги.

5. Закрытие дверей

Если рядом с открытыми дверями салона, крышкой бардачка или багажника рядом находится ребёнок, то перед тем как их закрыть обязательно проверьте, чтобы ребёнок убрал руки, дабы избежать серьёзных травм и переломов пальцев и кистей рук.

6. Оставить в автомобиле одного

Ни при каких обстоятельствах не оставляйте ребёнка одного в закрытом автомобиле! В холодную погоду он может замёрзнуть, в жару — получить тепловой удар и обезвоживание. Известны вопиющие случаи, когда дети просто задыхались в автомобиле или его увозил эвакуатор не заметив спящего на заднем сиденье ребёнка.

Фото: fotostrana. ru

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Какие опасности подстерегают ребёнка в машине?
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