Интересные факты про советские автомобили

Советская эпоха уже давно стала достоянием истории, но по-прежнему она представляет интерес не только для любителей истории. Особое направление — автомобили, сделанные в Советском Союзе. Они широко известны и за пределами нашей страны. По ним легко определялся статус хозяина, его положение в обществе. У советских авто своя история, интересная и увлекательная.

Фото: zr.ru

Четыре лучше

Москвич-400, сконструированный по образу Opel Kadet, изначально планировался 2-хдверным. Однако, история, случившаяся при показе модели Сталину, добавила ему еще пару дверей. Дело происходило так: генералиссимус сел в машину на переднее пассажирское сиденье и пригласил Василия Тахтарова — директора МЗМА — также сесть в авто. Тахтарову, разумеется, было не удобно просить Сталина пропустить его на заднее сидение. Решили изменить конструкцию машины: сделали ее 4-хдверной, для большего удобства в использовании.

Выжил!

Фото: zr.ru

Москвич-408, в свое время, знали и в Европе. Надо сказать, популярность была заслуженной. В конце 60-х годов даже журнал "Motor" (Англия) писал о москвичах на своих страницах. А издание "Техникенс верльд" из Норвегии в 1968 году испытали нашу железную пташку на живучесть. Москвич-408 достойно прошел проверку: он с честью проехал 1240 км в самых ужаснейших условиях.

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Советский вездеход

Фото: zr.ru

"Нива", или ВАЗ-2121, знакома многим, как советский внедорожник. В Союзе он был очень популярен: он с легкостью пробегал любое бездорожье. Большой клиренс и полный постоянный привод на все четыре колеса, позволяет "Ниве" смело пускаться в путь даже по размоченным осенними дождями сельским грунтовым дорогам. Машин этой модели сошло с конвейера 1,8 млн.! Около 500 тысяч было экспортировано в другие страны. "Нива" поставлялась даже в Японию, единственная из советского автопрома.

Чайка

Фото: wroom.ru

ГАЗ-14, или "Чайка", был знаковой машиной в Советском Союзе. На ней ездили высокие руководители и представители власти. Но, вышедшее в 1988 г. постановление ЦК партии о борьбе с привилегиями "убило" ее. "Чайку" поменяли на "Волгу". Модель не только перестали выпускать, а было уничтожено все: чертежи, штампы кузова, линии сборки. Это был исключительный случай в истории автомобилестроения. В 1996 году хотели заново начать выпуск автомобилей "Чайка". Но документов не сохранилось, а новые разработки стоили дорого. Второе рождение "Чайки" не состоялось.

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Почему Lada?

ВАЗовские автомобили, которые выпускались для нужд советских граждан, носили название Жигули. Но, экспортировать машины с таким названием не решились: на некоторых иностранных языках слово "жигули" звучало не совсем красиво. К примеру, это созвучно с французским "жиголо", что означает "мужчина, танцующий за деньги, или оказывающий платные интимные услуги". Пришлось придумывать другое название. Что интересно, впоследствии, даже для внутреннего рынка ВАЗовские автомобили производились под маркой "Lada" — "любимая".

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Фото: autogrodno. by