Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Авто
Автор Татьяна Новоселова

Интересные факты про советские автомобили

Авто print

Советская эпоха уже давно стала достоянием истории, но по-прежнему она представляет интерес не только для любителей истории. Особое направление — автомобили, сделанные в Советском Союзе. Они широко известны и за пределами нашей страны. По ним легко определялся статус хозяина, его положение в обществе. У советских авто своя история, интересная и увлекательная.

Интересные факты про советские автомобили. 404167.jpeg
Фото: zr.ru

Четыре лучше

Москвич-400, сконструированный по образу Opel Kadet, изначально планировался 2-хдверным. Однако, история, случившаяся при показе модели Сталину, добавила ему еще пару дверей. Дело происходило так: генералиссимус сел в машину на переднее пассажирское сиденье и пригласил Василия Тахтарова — директора МЗМА — также сесть в авто. Тахтарову, разумеется, было не удобно просить Сталина пропустить его на заднее сидение. Решили изменить конструкцию машины: сделали ее 4-хдверной, для большего удобства в использовании.

Выжил!

Интересные факты про советские автомобили. 404166.jpeg
Фото: zr.ru

Москвич-408, в свое время, знали и в Европе. Надо сказать, популярность была заслуженной. В конце 60-х годов даже журнал "Motor" (Англия) писал о москвичах на своих страницах. А издание "Техникенс верльд" из Норвегии в 1968 году испытали нашу железную пташку на живучесть. Москвич-408 достойно прошел проверку: он с честью проехал 1240 км в самых ужаснейших условиях.

Читайте также: Советский автопром: первые шаги за руку с Западом и Америкой

Советский вездеход

Интересные факты про советские автомобили. 404168.jpeg
Фото: zr.ru

"Нива", или ВАЗ-2121, знакома многим, как советский внедорожник. В Союзе он был очень популярен: он с легкостью пробегал любое бездорожье. Большой клиренс и полный постоянный привод на все четыре колеса, позволяет "Ниве" смело пускаться в путь даже по размоченным осенними дождями сельским грунтовым дорогам. Машин этой модели сошло с конвейера 1,8 млн.! Около 500 тысяч было экспортировано в другие страны. "Нива" поставлялась даже в Японию, единственная из советского автопрома.

Чайка

Интересные факты про советские автомобили. 404165.jpeg
Фото: wroom.ru

ГАЗ-14, или "Чайка", был знаковой машиной в Советском Союзе. На ней ездили высокие руководители и представители власти. Но, вышедшее в 1988 г. постановление ЦК партии о борьбе с привилегиями "убило" ее. "Чайку" поменяли на "Волгу". Модель не только перестали выпускать, а было уничтожено все: чертежи, штампы кузова, линии сборки. Это был исключительный случай в истории автомобилестроения. В 1996 году хотели заново начать выпуск автомобилей "Чайка". Но документов не сохранилось, а новые разработки стоили дорого. Второе рождение "Чайки" не состоялось.

Читайте также: Откуда появился мишка на капоте советских авто

Почему Lada?

ВАЗовские автомобили, которые выпускались для нужд советских граждан, носили название Жигули. Но, экспортировать машины с таким названием не решились: на некоторых иностранных языках слово "жигули" звучало не совсем красиво. К примеру, это созвучно с французским "жиголо", что означает "мужчина, танцующий за деньги, или оказывающий платные интимные услуги". Пришлось придумывать другое название. Что интересно, впоследствии, даже для внутреннего рынка ВАЗовские автомобили производились под маркой "Lada" — "любимая".

Читайте также: Любопытные факты о первых автомобилях

Фото: autogrodno. by

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы история автомобиль интересные факты
Обсудить
Актуальная аналитика
Авто
Интересные факты про советские автомобили
Евросоюз
Париж окончательно пал или есть надежда на освобождение?
Здоровье
Как повысить уровень гемоглобина
Новости Все >
Новый мэр Риги пообещал спасти Памятник Освободителям от сноса
Сборная России по баскетболу проиграла Аргентине перед Кубком мира
Фантасты выразили идею церкви как блага для русской истории
При восхождении на Фудзи погибла россиянка
Изображение креста уберут с работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге
Мэр Киселевска пожаловался на организатора встреч с местными жителями
Полузащитник "Интера" продолжит карьеру в "Локомотиве"
Макрон отреагировал на насмешку президента Бразилии в адрес его жены
В столице Узбекистана Ташкенте милиционеры отлавливают бородатых мужчин
Аэропорт "Жуковский" создаст дополнительный контур защиты от птиц
Последние материалы
В столице Узбекистана Ташкенте милиционеры отлавливают бородатых мужчин
Интересные факты про советские автомобили
Аэропорт "Жуковский" создаст дополнительный контур защиты от птиц
Париж окончательно пал или есть надежда на освобождение?
Путин предложил трех кандидатов на пост главы Ингушетии
Эксперты отметили увеличение доли выезжающих за границу россиян
Протестный Гонконг выявил утечку личных данных митингующих в Telegram
Кремль прокомментировал взрыв в Северодвинске
Специалисты признали опасным чихание с закрытым ртом и носом
Опрос: 61% россиян не готовы отказаться от еды во время полета
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
''Армата'' оказалась небоеспособной

Оказалось, что танк Т-14 "Армата" нуждается во множестве доработок, поэтому Минобороны РФ пока купит только 16 машин.

''Армата'' оказалась небоеспособной
Соль способна вылечить многие недуги
Здоровье
Соль способна вылечить многие недуги
Здоровье
И наелся, и напился: 4 продукта, которые восполнят количество воды в организме
Мир. Новости мира
Эксперты: спасти мир можно по заветам Сталина
Новости Грузии
В Тбилиси назвали Россию "врагом", который держит Грузию "в напряжении"

Об этом заявила первый вице-спикер парламента постсоветской республики Тамар Чугошвили.

В Тбилиси назвали Россию "врагом", который держит Грузию "в напряжении"
Путин: РФ подготовит симметричный ответ на угрожающие ей действия США
Мир. Новости мира
Путин: РФ подготовит симметричный ответ на угрожающие ей действия США
Происшествия
Иванов назвал ахинеей сравнения аварии под Архангельском с Чернобылем
Прибалтика
Латвийский министр призвал не искать русофобии в реформе образования
Здоровье
Соль способна вылечить многие недуги

Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.

Соль способна вылечить многие недуги
Режиссер: ненависть пришла и захватывает добродушную Францию
Евросоюз
Режиссер: ненависть пришла и захватывает добродушную Францию
Финансы
Подписан закон о запрете выдачи займов под залог жилья
Политика. Новости и аналитика
"Потемкинские" деревни современной России
Игорь Буккер Флуоресценция - признак внеземной жизни Игорь Буккер Станислав Варыханов На защиту государства встала депутатская комиссия Станислав Варыханов Любовь Степушова Бразильская газета о жизни российских военных в Венесуэле Любовь Степушова
Комментарии
Экс-глава Литвы: Горбачев обманом заставил Прибалтику остаться в СССР
Экс-глава Литвы: Горбачев обманом заставил Прибалтику остаться в СССР
"Потемкинские" деревни современной России
Пьяный КВНщик сбил насмерть четырех ремонтников
Изнасилование мужчин женщинами
Порошенко уверен, что в Донбассе будет "гордо развеваться" флаг Украины
Президент Грузии заявила о желании вернуть Абхазию и Южную Осетию
Сына Верника раскритиковали за сморкание в 5-тысячную купюру
В России предложили наказывать хозяев за нападение собак на людей
В России начнут разработку альтернативы "Армате"
В России начнут разработку альтернативы "Армате"
Два человека погибли в результате взрыва гранаты в Находке
Washington Examiner: Врагу не место в "Большой семерке"
Изнасилование мужчин женщинами
Экс-глава Литвы: Горбачев обманом заставил Прибалтику остаться в СССР
В России предложили наказывать хозяев за нападение собак на людей
Экс-глава Литвы: Горбачев обманом заставил Прибалтику остаться в СССР
В Исаакиевском соборе ищут компромисс по времени богослужений
Персона нон грата в Белоруссии: о батьке и народе
Эксперт: в США хотят больше социализма, а в России строят дикий капитализм
Персона нон грата в Белоруссии: о батьке и народе
История и современность
Битва на Каталаунских полях - крупнейшее сражение эпохи заката Римской империи
Битва на Каталаунских полях - крупнейшее сражение эпохи заката Римской империи
"Ленфильм" продал Китаю права на "золотую коллекцию" своих фильмов
"Ленфильм" продал Китаю права на "золотую коллекцию" своих фильмов
Скончался старейший подводник в мире
Скончался старейший подводник в мире
В Госдуме поддержали идею об обязанности росгвардейцев представляться
В Госдуме поддержали идею об обязанности росгвардейцев представляться
Британия направила в неспокойный Ормузский залив еще один свой корабль
Британия направила в неспокойный Ормузский залив еще один свой корабль
Учения ВМС США со странами Юго-Восточной Азии стартуют в сентябре
Учения ВМС США со странами Юго-Восточной Азии стартуют в сентябре
Когда и почему русская армия впервые оказалась на берегах Рейна
Когда и почему русская армия впервые оказалась на берегах Рейна
Как развивалась культура общения человека с книгой в разных странах
Как развивалась культура общения человека с книгой в разных странах
Выяснена реальная причина нападения казаков на туриста
Выяснена реальная причина нападения казаков на туриста
Новый союзный договор: повторит ли Белоруссия судьбу Крыма?
Новый союзный договор: повторит ли Белоруссия судьбу Крыма?
Фотогалереи
Популярность китайских машин растет 5 Фото Популярность китайских машин растет
Как обмануть старость 5 Фото Как обмануть старость
"Роковые женщины" губят мужчин веками 7 Фото "Роковые женщины" губят мужчин веками
Тайны якудза в картинках 9 Фото Тайны якудза в картинках
"Китайская броня" в сандаликах 6 Фото "Китайская броня" в сандаликах
Домашнее
Продукты против старения
Дима Билан высказался о суррогатном материнстве
Британка едва не умерла из-за приема противозачаточных таблеток
Чешские специалисты выяснили, как домашние животные влияют на здоровье
Семейный гороскоп на 26.08 - 01.09: Тельцам надо заняться ремонтом, Раку - переездом
Гороскоп народного здоровья на 26.08-01.09. У Рыб может заболеть печень, а Льва кто-то укусит
Рецидивирующую форму человеческой малярии может вылечить новое лекарство
Мастит у кормящей мамы: как с ним справиться
В больнице Краснотурьинска девушка ползком добиралась до врача
В больнице Краснотурьинска девушка ползком добиралась до врача
Врачи раскрыли главный миф о гипертонии
Врачи раскрыли главный миф о гипертонии
Женский гороскоп на последнюю неделю лета неделю 26.08 - 01.09, 2019 г.
Женский гороскоп на последнюю неделю лета неделю 26.08 - 01.09, 2019 г.
Мужской гороскоп с 26 августа по 1 сентября
Мужской гороскоп с 26 августа по 1 сентября
Любовный гороскоп на последнюю неделю августа
Любовный гороскоп на последнюю неделю августа
Исследования сна: недосып и пересып
Исследования сна: недосып и пересып
Представительницы этих знаков Зодиака не взрослеют
Представительницы этих знаков Зодиака не взрослеют
Как избавиться от кистозных угрей
Как избавиться от кистозных угрей
Выбираем компьютерный стол
Выбираем компьютерный стол
Обзор: лучшие модели электрочайников и термопотов
Обзор: лучшие модели электрочайников и термопотов
Забавные фото
"Горло Дьявола" в Латинской Америке 7 Фото "Горло Дьявола" в Латинской Америке
Опасные горные серпантины, или Дороги смертников 11 Фото Опасные горные серпантины, или Дороги смертников
Сойдет для сельской местности? 9 Фото Сойдет для сельской местности?
Дебри, в которых все мечтают затеряться 8 Фото Дебри, в которых все мечтают затеряться
Зверская охота 5 Фото Зверская охота
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ