Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Авто
Автор Марина Расторгуева

Как сделать полировку фар автомобиля

Авто print

Как известно владельцам машин, со временем фары начинают светить хуже. Происходит это из-за замутнения стекол и царапин. Давайте поговорим о том, как правильно сделать полировку фар из пластика самостоятельно.

Для начала вам нужно хорошо осмотреть фары и понять, какая шкурка будет уместна. Специалисты рекомендуют приобретать шкурки зернистостью от 800 до 2000, что является оптимальным вариантом для большинства случаев. Если на ваших фарах присутствуют глубокие царапины, выбирайте шкурки зернистостью от 600. Учтите, что в этом случае существует риск повредить стекло. Вам придется выполнять работу с предельной аккуратностью и осторожностью.

Если вы не до конца уверены в собственных силах, отдайте предпочтение наждачной бумаге, зернистость которой начинается от 1500. В этом случае эффект будет меньше, но и вероятность порчи стекла из-за неудачной полировки тоже уменьшится.

Вам обязательно придется приобрести специальную полироль для машинных стекол. Еще рекомендуется иметь при себе защитную полироль, которая поможет в дальнейшем восстановить блеск. Также не забудьте запастись тряпками из микрофибры и салфетками.

Как происходит полировка?

В первую очередь, вымойте фары и проверьте их на наличие царапин. Если они есть, используйте шлифовальную шкурку. Если вы их не обнаружили, сразу начинайте действовать.

Для начала, вам понадобится молярный скотч и бумага, с помощью которых вы защитите поверхность вокруг фар. Не пренебрегайте защитой, ведь иначе существует большой риск повреждения лакокрасочного покрытия машины при полировке.

После того, как покрытие будет защищено, вам нужно взять шкурку зернистостью 800 и начинать шкурить "по-мокрому". Это очень просто, вам всего лишь нужно опустить шкурку в воду и начинать полировать фару. Шкурка всегда должна быть увлажнена. Это нужно для того, чтобы исключить риск повреждения стекла из-за попадания грязи или песчинок. Шлифовать нужно плавными движениями без нажима.

Вы заметите, как фара начнет мутнеть в процессе. Пугаться не нужно, ведь это нормальное состояние. Меняйте шкурки во время шлифовки, увеличивая их зернистость. В конце шлифовки вы увидите, что муть понемногу пропадает.

После процесса шлифовки приступайте к полировке. Для начала, протрите насухо фару тряпкой. Далее можно начинать полировку, используя специальное средство. Последний этап — обработка и нанесение защитной полироли. Обязательно нанесите полироль. Если этого не сделать, эффект не продержится дольше двух недель. На этом процесс полировки фар можно считать завершенным.

Фото: autotheme. info

Темы автомобиль полировка фар уход за автомобилем
Актуальная аналитика
Недвижимость
Как арендовать жилье в Индии
Ближний Восток
Восстановление Сирии: благотворительность или дележ пирога?
Авто
Как сделать полировку фар автомобиля
Новости Все >
Медведева ставит показательный номер под музыку Билли Айлиш
Рядовой Шамсутдинов рассказал о причине убийства сослуживцев
Более 20 европейских создают альтернативу Visa и MasterCard
Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника "Слон"
Зинченко прокомментировал уход Ракицкого из сборной Украины
"Ливерпуль" проведет два матча за два дня впервые за 33 года
Андронов: уход Ракицкого из сборной Украины не связан с политикой
Куратор мусорной реформы ушел в отставку
Венгер стал главным претендентом на пост тренера "Баварии"
Кержаков подал три иска на бывшую жену
Последние материалы
Восстановление Сирии: благотворительность или дележ пирога?
Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника "Слон"
Как сделать полировку фар автомобиля
Все про ангорского хомяка
"Ливерпуль" проведет два матча за два дня впервые за 33 года
Андронов: уход Ракицкого из сборной Украины не связан с политикой
В поисках патрона: новая гильза, новый калибр…
Куратор мусорной реформы ушел в отставку
Венгер стал главным претендентом на пост тренера "Баварии"
Кержаков подал три иска на бывшую жену
Популярное
Здоровье
Исследователи рассказали, как организм предупреждает о раке кишечника

Исследователи проанализировали данные более 120 тысяч человек.

Исследователи рассказали, как организм предупреждает о раке кишечника
Они метко стреляли: 3 самых лучших снайпера в истории человечества
Силовые структуры
Они метко стреляли: 3 самых лучших снайпера в истории человечества
Авто
Как самому приготовить незамерзайку? Три простых рецепта
Общество
"Не клоачный, а фашистский": еще один профессор ВШЭ о русском языке
Вячеслав Шпаковский В поисках патрона: новая гильза, новый калибр… Вячеслав Шпаковский Редакция рубрики "Общество" Почему бы нашим историкам не вспомнить историю Редакция рубрики "Общество" Соломон Соловьев В джазе только Скорпионы - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Шамсутдинов рассказал отцу, что застрелил сослуживцев из-за дедовщины
Политик рассказал, почему 68% украинцев считают Россию "агрессором"
Политик рассказал, почему 68% украинцев считают Россию "агрессором"
Шамсутдинов рассказал отцу, что застрелил сослуживцев из-за дедовщины
"Не клоачный, а фашистский": еще один профессор ВШЭ о русском языке
Бывший министр обороны ДНР назвал Донбасс "клоакой"
"Не клоачный, а фашистский": еще один профессор ВШЭ о русском языке
"Не клоачный, а фашистский": еще один профессор ВШЭ о русском языке
Бывший министр обороны ДНР назвал Донбасс "клоакой"
Почему бы нашим историкам не вспомнить историю
Бывший министр обороны ДНР назвал Донбасс "клоакой"
Около 60% россиян выступили за решительные перемены в стране
Около 60% россиян выступили за решительные перемены в стране
Эксперт рассказал, когда на Украине начнутся перебои с газом
Около 60% россиян выступили за решительные перемены в стране
Бывший министр обороны ДНР назвал Донбасс "клоакой"
Политик рассказал, почему 68% украинцев считают Россию "агрессором"
Политик рассказал, почему 68% украинцев считают Россию "агрессором"
Мама девочки с родимым пятном из США обратилась к жителям России
Мама девочки с родимым пятном из США обратилась к жителям России
В США полагают, что Россия может применить ИИ в военных целях
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ