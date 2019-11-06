Как сделать полировку фар автомобиля

Как известно владельцам машин, со временем фары начинают светить хуже. Происходит это из-за замутнения стекол и царапин. Давайте поговорим о том, как правильно сделать полировку фар из пластика самостоятельно.

Для начала вам нужно хорошо осмотреть фары и понять, какая шкурка будет уместна. Специалисты рекомендуют приобретать шкурки зернистостью от 800 до 2000, что является оптимальным вариантом для большинства случаев. Если на ваших фарах присутствуют глубокие царапины, выбирайте шкурки зернистостью от 600. Учтите, что в этом случае существует риск повредить стекло. Вам придется выполнять работу с предельной аккуратностью и осторожностью.

Если вы не до конца уверены в собственных силах, отдайте предпочтение наждачной бумаге, зернистость которой начинается от 1500. В этом случае эффект будет меньше, но и вероятность порчи стекла из-за неудачной полировки тоже уменьшится.

Вам обязательно придется приобрести специальную полироль для машинных стекол. Еще рекомендуется иметь при себе защитную полироль, которая поможет в дальнейшем восстановить блеск. Также не забудьте запастись тряпками из микрофибры и салфетками.

Как происходит полировка?

В первую очередь, вымойте фары и проверьте их на наличие царапин. Если они есть, используйте шлифовальную шкурку. Если вы их не обнаружили, сразу начинайте действовать.

Для начала, вам понадобится молярный скотч и бумага, с помощью которых вы защитите поверхность вокруг фар. Не пренебрегайте защитой, ведь иначе существует большой риск повреждения лакокрасочного покрытия машины при полировке.

После того, как покрытие будет защищено, вам нужно взять шкурку зернистостью 800 и начинать шкурить "по-мокрому". Это очень просто, вам всего лишь нужно опустить шкурку в воду и начинать полировать фару. Шкурка всегда должна быть увлажнена. Это нужно для того, чтобы исключить риск повреждения стекла из-за попадания грязи или песчинок. Шлифовать нужно плавными движениями без нажима.

Вы заметите, как фара начнет мутнеть в процессе. Пугаться не нужно, ведь это нормальное состояние. Меняйте шкурки во время шлифовки, увеличивая их зернистость. В конце шлифовки вы увидите, что муть понемногу пропадает.

После процесса шлифовки приступайте к полировке. Для начала, протрите насухо фару тряпкой. Далее можно начинать полировку, используя специальное средство. Последний этап — обработка и нанесение защитной полироли. Обязательно нанесите полироль. Если этого не сделать, эффект не продержится дольше двух недель. На этом процесс полировки фар можно считать завершенным.

Фото: autotheme. info