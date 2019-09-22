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Авто
Автор Кира Чапковская

Автомобили знаменитостей, которые были проданы за миллионы

Авто print

Автомобильные коллекционеры будут выкладывать большие деньги за старинный автомобиль, который им нравится, а если этот автомобиль принадлежит еще и знаменитости, они часто готовы платить гораздо больше. Хоть действительная стоимость автомобиля имеет значение, известно, что транспортные средства, связанные с известными именами, продавались на автомобильных аукционах за миллионы долларов. Следующие восемь автомобилей получили одни из самых высоких ценников в истории — благодаря известности их владельцев.

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Фото Лантуса на Wikimedia Commons

Mercedes-benz 300sl gullwing Кларка Гейбла 1955 года

Кларк Гейбл купил эту классику автопрома за 7 295 долларов в Голливуде, а аукционная компания Barret-Jackson продала ее на аукционе спустя десятилетия за 2 035 000 долларов. Одна из всего 1400 произведенных, а главное — изготовленных на заказ, спортивных причуд в Gullwing, включает в себя следующее, что добавил Гейбл: руль Nardi из дерева и хрома, а также колеса Rudge.

Помимо того, что автомобиль принадлежал Гейблу, трехкратному номинанту на премию "Оскар" и однократному победителю в данной премии за фильм "Это случилось однажды ночью", автомобиль, вероятно, получил такую ​​высокую цену благодаря полному комплекту оригинальных документов, которые прилагались к нему. От подписи Гейбла на регистрации до заказа на обслуживание смазки, замены масла и запчастей эти документы предоставляют конкретное подтверждение права собственности и дополняют историю транспортного средства.

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"Роллс-ройс фантом" Джона Леннона 1965 года — лимузин

Автомобили знаменитостей, которые были проданы за миллионы. 404343.jpeg
Фото: mini-koleso.ru

То, что являлось изначально 19-футовым черным Rolls-Royce в 1965 году, стало психоделическим чудом, когда Джон Леннон "закончил" с ним. За время его владения автомобиль в стиле лимузина был оснащен телевизором, холодильником, телефоном и проигрывателем. Даже его заднее сиденье было переделано в двуспальную кровать, и машина полностью была окрашена в ярко-желтый цвет, а затем была кропотливо расписана вручную с помощью разнообразных красочных рисунков. Именно этот автомобиль перевозил "Битлз" на премьеру "Помогите!", а позже был продан на аукционе Sotheby's в 1985 году за 2 299 000 долларов.

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Фред Астер 1955 год - феррари 750 монца скальетти спайдер

Автомобили знаменитостей, которые были проданы за миллионы. 404344.jpeg
Фото Thesupermat для Wikimedia Commons

Обладая 260-сильным четырехцилиндровым двигателем и двумя карбюраторами Weber, Ferrari, управляемый на экране Фредом Астером в фильме "На пляже", имел достаточно мощности, чтобы создать впечатляющую историю на гоночной трассе. Всего было создано лишь 35 автомобилей, и этот автомобиль выиграл 22 гонки в период между 1955 и 1956 годами.

Известный своими потрясающими танцевальными номерами, Астер добавил известность этому автомобилю, просто садясь за руль на экране. Неудивительно, что в 2011 году RM Auctions выставил его на продажу на Пеббл-Бич, продав автомобиль за 2 530 000 долларов.

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Джеймс Бонд в 1964 году aston martin db5

Автомобили знаменитостей, которые были проданы за миллионы. 404345.jpeg
Фото: topgearrussia. ru

Автомобиль, который дебютировал в "Голдфингере", захватил сердца и фантазии поклонников Джеймса Бонда повсюду. На самом деле для фильма были доставлены две машины, одна из которых была оставлена ​​для использования в качестве сцены для вождения. Другой был снабжен целым рядом гаджетов для Бонда, которые Шон Коннери использовал в фильмах. К сожалению, этот автомобиль был украден в 1997 году и с тех пор его никто не видел. Позже другой автомобиль был приобретен Джерри Ли и доработан таким образом, чтобы включать все оригинальные сконструированные для авто опции, такие как шинковки шин, передние пулеметы и вращающийся номерной знак. Именно этот автомобиль был продан за $ 4 608 500 в 2010 году.

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Продолжение следует…

Фото: pipec. info

Темы аукцион автомобили знаменитостей
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