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Автор Татьяна Новоселова

Жёлтые стёкла, боковое зрение и другие способы защиты глаз от света фар ночью

Авто

Ночная дорога таит в себе множество опасностей. Одной из них является свет проезжающего по встречной полосе автомобиля. Часто свет фар ослепляет водителя, и он несколько мгновений практически ничего не видит. Но у опытного водителя в запасе имеется несколько приемов, которые помогут уберечь глаза от фар встречных машин.

Как не ослепнуть на ночной дороге от света фар встречной машины. Встречный дальний свет фар

Чистота лобового стекла автомобиля снизит негативное воздействие

Прежде чем отправиться в ночное путешествие, необходимо с особой тщательностью вымыть лобовое стекло с наружной и внутренней стороны. Эта процедура поможет снизить негативное воздействие, которое оказывает на глаза свет движущегося навстречу автомобиля. Ведь даже минимальный маслянистый или пыльный налет в темноте очень сильно рассеивает свет, что дополнительно ухудшает видимость.

Спасительный козырёк от автомобильных фар ночью

В автомобилях есть козырьки, спасающие водителя от бьющих в глаза и слепящих солнечных лучей. Начинающие водители используют эти противосолнечные приспособления строго по назначению: против солнца. Но асы водительского дела, которым приходится достаточно часто пускаться в путь ночью, знают секрет: если опустить козырек, и смотреть на дорогу из-под него, то глазам достанется гораздо меньше слепящего света.

Защитные очки с жёлтыми стеклами

Сегодня широко рекламируются для ночных поездок, так называемые, шоферские очки с желтыми стеклами. Но они очень слабо защищают от света фар встречного автомобиля. При этом порой скрадывают ситуацию на обочине, например, пешехода. Лучше пользоваться солнцезащитными очками с сильным затемнением. Если надеть их на самый кончик носа, то при появлении слепящего света можно слегка приподнять голову, спрятав глаза за темными стеклами. Как только опасность миновала, голова возвращается в привычное положение, и дорога опять просматривается поверх очков.

Некоторые автомобилисты спасают глаза от слепящих лучей тем, что просто отводят взгляд вправо и вниз, в сторону обочины, на время разъезда со встречной машиной. При использовании этого метода, не стоит бояться, что будет упущено из вида что-то важное на дороге. Выручает боковое зрение: не выделяя мелкие детали, оно отлично фиксирует движение. Неослепленные глаза позволят при возникновении внештатной ситуации своевременно принять правильное решение.

Пристройка к впереди едущей фуре поможет укрыться от ярких фар на встречке

Определенная часть водителей с опытом во время длинных ночных поездок предпочитает пристроиться в "хвост" какой-нибудь фуре. Значительную часть света фар встречных автомобилей широкая "спина" будет прикрывать. Но, следует учесть, что такое "прикрытие" обычно движется со скоростью около 90 км/ч с целью экономии горючего. На ночной пустынной трассе хочется рвануть быстрее. Дополнительным бонусом за терпение станет значительная экономия топлива. А еще от случайно вышедших на дорогу животных фура также убережет.

Так что, отправляясь в путешествие, следует вооружиться советами опытных водителей по безопасному ночному вождению. Ночью глаза очень напряжены, не стоит подвергать их дополнительным стрессам. Будьте осторожны на дороге, и счастливого вам пути!

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