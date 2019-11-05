Верные признаки того, что вам продают автомобиль с проблемами

В России рынок подержанных автомобилей намного опережает рынок купленных новых автомобилей. И это понятно, стоимость подержанной машины намного меньше и это является основным аргументом. И если, покупая новую машину, у автовладельца нет головной боли, то чтобы купить подержанный автомобиль, надо учесть массу факторов. Не стоит хватать первую попавшуюся машину, надо подойти к выбору обстоятельно и с умом. Существует несколько сигналов, по которым можно определить, что автомобиль может быть достаточно проблемным и от его покупки лучше воздержаться.

Машина не исправна или была в ДТП.

Очень часто, недобросовестные автовладельцы продающие свои автомобили пытаются скрыть проблемы. Если автомобиль пережил аварию, то возможно продавец попытается умолчать об этом и скрыть все следы перекрасив автомобиль. Но красить его полностью дорого, и поэтому продавец может покрасить только поврежденный участок. Подобрать точно оттенок краски практически невозможно и на солнечном свете можно обнаружить такие перекрашенные участки. Если появилось подозрение на то, что машина перекрашивать, то следует уделить этому моменту особое внимание. Можно исследовать этот участок с помощью специального прибора измеряющего толщину лакокрасочного покрытия. Также стоит осмотреть крепежные болты. Они как правило окрашены в цвет заводской краски. Если болты не окрашены или имеют другой оттенок, то понятно, что машину ремонтировали и красили. Также можно осмотреть уплотнительные резинки, на них могут остаться следы недавнего перекрашивания автомобиля.

Далее следует внимательно осмотреть следы сварки деталей кузова. На заводах используют точечный вид сварки, но если сварной шов непрерывный, то это явно кустарная работа. Важно проверить подушки безопасности. Обычно после аварий на их место ставят муляжи, это значительно дешевле. Важно помнить, что если автомобиль побывал в серьезном ДТП, то даже если автовладелец потратит огромные деньги на восстановление машины, машина уже никогда не будет прежней. Во всяком случае если говорить о ее будущей безопасности.

Обязательно надо сверить номера на элементах кузова автомобиля. Все цифры должны соответствовать документации, в противном случае речь идет об аварийном автомобиле. Возможно для обычного обывателя сделать это сложно, но всегда можно обратится к опытному эксперту.

Также надо помнить, что иногда автомобиль продают чтобы не тратится на ремонт. Другими словами, в нем может быть изношены определенные детали или узлы. И чтобы не вкладываться в ремонт, автовладелец просто пытается спихнуть машину. Например, продавец понимает, что очень скоро понадобится ремонт или вообще замена рулевой системы, подвески или двигателя и старается переложить эти проблемы на покупателя. Также при покупке подержанного автомобиля, следует понимать, что скорее всего придется менять масло, тормозные колодки и фильтры. Желательно пройти тест-драйв и испытать все ходовые режимы. И если имеется подозрительный шум или стук двигателя, то от покупки следует отказаться. Важно не соглашаться на технический осмотр машины на сервисе, предложенном продавцом. Есть вероятность, что он и мастера сервиса могут быть в сговоре.

Отсутствие сервисной книжки, скрученный пробег.

Конечно, чтобы повысить цену автомобиля, продавцы идут на различные уловки. Одна из таких уловок — это скручивание реального пробега автомобиля. На глаз проверить это сложно, лучше всего пригласить специалиста, который с помощью электронных приборов установит реальный пробег или определит, что он был сознательно занижен. О реальном пробеге может сказать и салон автомобиля. Сидения не должны быть продавлены и сильно истерты, руль не должен покрыться трещинами, также педали не должны быть истерты до металла.

Также необходимо глянуть под капот. Иногда электрическая проводка старого автомобиля пребывает в удручающем состоянии. И если несколько проводов ещё можно безболезненно заменить, то вот ремонтировать всю проводку будет затруднительно и это может заставить покупателя машины стать завсегдатаем электрика.

Конечно даже новые автомобили сходят с конвейера с конструктивными дефектами, но к подержанному автомобилю надо присматриваться более внимательно. Если продавец, честный и порядочный человек, то он предоставит полностью всю документацию, сервисную книжку, чеки на проведенный ремонт и даже коробки от замененных на автомобиле запчастей. А также покажет ёмкости от используемых в автомобиле масел и других жидкостей.

Машина в розыске. Разная комплектация.

Увы, но в России уже давно существует целая подпольная индустрия по продаже автомобилей двойников. Покупатель клюет на объявление, где описывается хорошая машина, а в итоге на встрече с продавцом обнаруживает машину в ужасном техническом состоянии или вообще собранную в гараже из остатков нескольких автомобилей. Чтобы не попасть на такую удочку, следует все тщательно проверять.

Надо тщательно осмотреть автомобиль и убедится, что кузов не ремонтировался и не перекрашивался.

Следует внимательно ознакомился с сервисной книжкой.

Проверить все маркированные части автомобиля и сравнить их с данными в документации, а также убедиться, что они совпадают.

Важно выяснить из какой страны пригнали машину.

Надо узнать не выдавался ли дубликат ПТС на этот автомобиль.

Если цена автомобиля сильно занижена от средней рыночной, то это повод насторожиться.

Чтобы не стать фигурантом дела об угоне или не лишиться только что купленного автомобиля, то хорошо если получится снять автомобиль с учета в присутствии продавца автомобиля.

Фото: 4bc. com.au