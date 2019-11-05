Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Авто
Автор Сергей Бухранский

Верные признаки того, что вам продают автомобиль с проблемами

Авто print

В России рынок подержанных автомобилей намного опережает рынок купленных новых автомобилей. И это понятно, стоимость подержанной машины намного меньше и это является основным аргументом. И если, покупая новую машину, у автовладельца нет головной боли, то чтобы купить подержанный автомобиль, надо учесть массу факторов. Не стоит хватать первую попавшуюся машину, надо подойти к выбору обстоятельно и с умом. Существует несколько сигналов, по которым можно определить, что автомобиль может быть достаточно проблемным и от его покупки лучше воздержаться.

Машина не исправна или была в ДТП.

Очень часто, недобросовестные автовладельцы продающие свои автомобили пытаются скрыть проблемы. Если автомобиль пережил аварию, то возможно продавец попытается умолчать об этом и скрыть все следы перекрасив автомобиль. Но красить его полностью дорого, и поэтому продавец может покрасить только поврежденный участок. Подобрать точно оттенок краски практически невозможно и на солнечном свете можно обнаружить такие перекрашенные участки. Если появилось подозрение на то, что машина перекрашивать, то следует уделить этому моменту особое внимание. Можно исследовать этот участок с помощью специального прибора измеряющего толщину лакокрасочного покрытия. Также стоит осмотреть крепежные болты. Они как правило окрашены в цвет заводской краски. Если болты не окрашены или имеют другой оттенок, то понятно, что машину ремонтировали и красили. Также можно осмотреть уплотнительные резинки, на них могут остаться следы недавнего перекрашивания автомобиля.

Далее следует внимательно осмотреть следы сварки деталей кузова. На заводах используют точечный вид сварки, но если сварной шов непрерывный, то это явно кустарная работа. Важно проверить подушки безопасности. Обычно после аварий на их место ставят муляжи, это значительно дешевле. Важно помнить, что если автомобиль побывал в серьезном ДТП, то даже если автовладелец потратит огромные деньги на восстановление машины, машина уже никогда не будет прежней. Во всяком случае если говорить о ее будущей безопасности.

Обязательно надо сверить номера на элементах кузова автомобиля. Все цифры должны соответствовать документации, в противном случае речь идет об аварийном автомобиле. Возможно для обычного обывателя сделать это сложно, но всегда можно обратится к опытному эксперту.

Также надо помнить, что иногда автомобиль продают чтобы не тратится на ремонт. Другими словами, в нем может быть изношены определенные детали или узлы. И чтобы не вкладываться в ремонт, автовладелец просто пытается спихнуть машину. Например, продавец понимает, что очень скоро понадобится ремонт или вообще замена рулевой системы, подвески или двигателя и старается переложить эти проблемы на покупателя. Также при покупке подержанного автомобиля, следует понимать, что скорее всего придется менять масло, тормозные колодки и фильтры. Желательно пройти тест-драйв и испытать все ходовые режимы. И если имеется подозрительный шум или стук двигателя, то от покупки следует отказаться. Важно не соглашаться на технический осмотр машины на сервисе, предложенном продавцом. Есть вероятность, что он и мастера сервиса могут быть в сговоре.

Отсутствие сервисной книжки, скрученный пробег.

Конечно, чтобы повысить цену автомобиля, продавцы идут на различные уловки. Одна из таких уловок — это скручивание реального пробега автомобиля. На глаз проверить это сложно, лучше всего пригласить специалиста, который с помощью электронных приборов установит реальный пробег или определит, что он был сознательно занижен. О реальном пробеге может сказать и салон автомобиля. Сидения не должны быть продавлены и сильно истерты, руль не должен покрыться трещинами, также педали не должны быть истерты до металла.

Также необходимо глянуть под капот. Иногда электрическая проводка старого автомобиля пребывает в удручающем состоянии. И если несколько проводов ещё можно безболезненно заменить, то вот ремонтировать всю проводку будет затруднительно и это может заставить покупателя машины стать завсегдатаем электрика.

Конечно даже новые автомобили сходят с конвейера с конструктивными дефектами, но к подержанному автомобилю надо присматриваться более внимательно. Если продавец, честный и порядочный человек, то он предоставит полностью всю документацию, сервисную книжку, чеки на проведенный ремонт и даже коробки от замененных на автомобиле запчастей. А также покажет ёмкости от используемых в автомобиле масел и других жидкостей.

Машина в розыске. Разная комплектация.

Увы, но в России уже давно существует целая подпольная индустрия по продаже автомобилей двойников. Покупатель клюет на объявление, где описывается хорошая машина, а в итоге на встрече с продавцом обнаруживает машину в ужасном техническом состоянии или вообще собранную в гараже из остатков нескольких автомобилей. Чтобы не попасть на такую удочку, следует все тщательно проверять.

Надо тщательно осмотреть автомобиль и убедится, что кузов не ремонтировался и не перекрашивался.

Следует внимательно ознакомился с сервисной книжкой.

Проверить все маркированные части автомобиля и сравнить их с данными в документации, а также убедиться, что они совпадают.

Важно выяснить из какой страны пригнали машину.

Надо узнать не выдавался ли дубликат ПТС на этот автомобиль.

Если цена автомобиля сильно занижена от средней рыночной, то это повод насторожиться.

Чтобы не стать фигурантом дела об угоне или не лишиться только что купленного автомобиля, то хорошо если получится снять автомобиль с учета в присутствии продавца автомобиля.

Фото: 4bc. com.au

Темы покупка автомобиля советы автомобилистам
Актуальная аналитика
Газ
Эксперт рассказал, когда на Украине начнутся перебои с газом
Кошки
Как правильно чистить лоток кошки
Авто
Верные признаки того, что вам продают автомобиль с проблемами
Новости Все >
На Украине уличному музыканту разбили гитару за песню на русском языке
Астрофизики: Вселенная может представлять собой гигантскую петлю
Китай отказался от участия в переговорах с РФ и США по разоруженинию
Ковалеву запретили участвовать в боях до января 2020 года
Назван состав сборной России на матчи против Бельгии и Сан-Марино
Эксперты: продукты с искусственно улучшенным вкусом вызывают привыкание
Дзюба отреагировал на сравнение с Кличко
Forbes: почему санкции США оказались совсем не гуманным оружием
Хабиб проведет пресс-конференцию перед турниром UFС в Москве
Парикмахер Роналду найден мертвым в Швейцарии
Последние материалы
Самое лучшее здравоохранение в Канаде, США, Западной Европе, Сингапуре и Австралии
Китай отказался от участия в переговорах с РФ и США по разоруженинию
Назван состав сборной России на матчи против Бельгии и Сан-Марино
Эксперты: продукты с искусственно улучшенным вкусом вызывают привыкание
Антигетто: какие новостройки в Москве не превратятся в "человейники"
Дзюба отреагировал на сравнение с Кличко
Законный интерес: политик прокомментировал визит депутата Госдумы в ЛНР
Forbes: почему санкции США оказались совсем не гуманным оружием
Хабиб проведет пресс-конференцию перед турниром UFС в Москве
Парикмахер Роналду найден мертвым в Швейцарии
Популярное
Мир. Новости мира
Мама девочки с родимым пятном из США обратилась к жителям России

Мама Луны Феннер, которая привезла свою дочь из США на лечение в Краснодар, обратилась к жителям России.

Мама девочки с родимым пятном из США обратилась к жителям России
Хождение без носков и с тяжелой сумкой, откладывание посещения туалета и другие привычки, вредящие здоровью
Здоровье и профилактика
Хождение без носков и с тяжелой сумкой, откладывание посещения туалета и другие привычки, вредящие здоровью
Ваше здоровье
Медовая диета позволяет не только похудеть на 7кг, но и очистить организм
Силовые структуры
Они метко стреляли: 3 самых лучших снайпера в истории человечества
Василий Амирджанов Зарубежное кино помешало народному единству Василий Амирджанов Соломон Соловьев Ядовитое жало Ксении Собчак - Гороскоп дня Соломон Соловьев Руслан Веснянко Генацвале заждались российских гостей Руслан Веснянко
Комментарии
"Не клоачный, а фашистский": ещё один профессор ВШЭ о русском языке
Политик рассказал, почему 68% украинцев считают Россию "агрессором"
Бывший министр обороны ДНР назвал Донбасс "клоакой"
"Не клоачный, а фашистский": ещё один профессор ВШЭ о русском языке
"Не клоачный, а фашистский": ещё один профессор ВШЭ о русском языке
Они метко стреляли: 3 самых лучших снайпера в истории человечества
Украина объявила, что готова к прекращению транзита российского газа
Украина объявила, что готова к прекращению транзита российского газа
В России планируют ограничить число разрешений на такси в регионах
Школьник из США на Хэллоуин пугал еврейских детей в костюме Гитлера
Путин рассматривает идею создания медицинской госкорпорации
Политик рассказал, почему 68% украинцев считают Россию "агрессором"
Школьник из США на Хэллоуин пугал еврейских детей в костюме Гитлера
Генсек НАТО пообещал Украине вступление в альянс
Украина объявила, что готова к прекращению транзита российского газа
Генсек НАТО пообещал Украине вступление в альянс
Школьник из США на Хэллоуин пугал еврейских детей в костюме Гитлера
Школьник из США на Хэллоуин пугал еврейских детей в костюме Гитлера
Минобороны РФ планирует вернуть военную тайну
WP: Трамп с первых дней президентства ненавидел Украину
Школьник из США на Хэллоуин пугал еврейских детей в костюме Гитлера
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ