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Авто
Автор Сергей Бухранский

Покупка подержанного авто: где искать варианты?

Авто

Не все могут позволить себе автомобиль из салона. Многим это даже и не нужно, а некоторые предпочитают какую-то отдельную модель, которую уже сняли с производства. Всех этих людей объединяет одно, они ищут себе транспортное средство. И если с покупкой нового автомобиля все ясно, то подержанный автомобиль надо поискать. Давайте выясним, где обитают подержанные машины и какие риски есть у потенциального покупателя.

Плюсы и минусы покупки подержанного автомобиля.

Несомненно, что покупка подержанной машины — это выгодное предприятие. Для кого-то это способ экономии, а для кого-то способ подзаработать. Понятно, что новая машина, как только она покинула салон, уже потеряла в цене десять процентов. И с каждым техническим обслуживанием и годом она неустанно будет дешеветь. И если учесть все эти факторы, новый автомобиль через несколько лет будет очень дешевым.

Этого нельзя сказать о старых раритетных моделях. Хозяева редких автомобилей делают все, чтобы они были на ходу и к удивлению, такие машины, не смотря на свои недостатки, с каждым годом становятся дороже. Но конечно это не касается обычных обывателей, это сфера ценителей старины и коллекционеров.

В целом при покупке подержанной машины, покупатель с одной стороны делает выгодную покупку, а с другой может крепко попасть на большие деньги и головную боль. Очень велик риск нарваться на откровенную кучу металлолома, которая была в серьезном ДТП и не исключено, что в машине могли погибнуть люди. Номера могут оказаться перебитым, и покупатель получит массу проблем. Поэтому надо держать ухо востро.

Где же обитают подержанные машины?

Основные места где можно найти подержанный автомобиль — это: объявления в интернете; друзья, знакомые, родственники; газеты и журналы с объявлениями и конечно автосалоны смешанного типа. Далее мы расскажем о том, чем рискует покупатель в этих отдельных способах покупки автомобиля.

Знакомые и друзья.

В данном случае покупки автомобиля риск нарваться на неприятности минимальный. Покупатель хорошо знает продавца и естественно хорошие знакомые или вообще близкие люди вряд ли решат обмануть. Но проверять автомобиль все равно надо. Дело в не недоверии, а в том, что сам продавец может не знать о проблемах своего автомобиля.

Смешанные автосалоны.

Степень риска покупки автомобиля в автосалоне смешанного типа находится примерно на среднем уровне. Конечно хороший и уважаемый салон не станет мутить воду, но есть и исключения. В целом салоны, продающие подержанные автомобили, гарантируют хотя бы юридическую чистоту предлагаемого автомобиля. Но бывают случаи, когда салон совсем не интересуется историей автомобиля и берет на реализацию все, что ему предлагают. Вот тут и может нарваться на неприятность человек, который считает, что салон — это гарантия прозрачности.

  • Салон может просто юридически отсутствовать по адресу своего нахождения.
  • Купленная машина может полностью отличаться по своему состоянию от информации, полученной в салоне.
  • Даже после оформления покупки могут появиться проблемы с регистрацией автомобиля.

Газеты и журналы.

Это довольно рискованный способ покупки автомобиля. Дело в том, что объявление не может передать всего объема информации об автомобиле. Вероятнее всего продавцом окажется перекупщик, который будет врать и изворачиваться при продаже машины. Он может описывать ее как угодно хорошо, но в итоге это может оказаться ведро с запчастями или ещё хуже машиной с перебитыми номерами и поддельными документами. Это не значит, что таким образом невозможно купить автомобиль, но в данном случае надо проявить предельное внимание и осторожность. Любой автомобиль, покупаемый по объявлению в печати, следует очень тщательно проверять.

Интернет.

Покупать машину по объявлению в интернете очень опасно. В объявлении можно получить больше информации, а если виден номер машины, то ее можно проверить по соответствующим базам. Но часто продавцы замазывают номера продаваемого автомобиля. С одной стороны, можно понять опасения продавца, что по номеру и окружающему фону можно вычислить местоположение автомобиля. А с другой, это может говорить о нечистоплотности продавца. То есть если номер закрашен, то следует навострить уши и отнестись к этому серьезно. В данном случае есть несколько моментов, когда можно обнаружить подвох.

  • Продавец заведомо пытается скрыть то, что его автомобиль был участником ДТП.
  • Машина может содержать перебитые номера узлов и агрегатов.
  • Может иметь место мошенничество. Видов такого обмана множество. Один из которых попытка продать машину сразу нескольким покупателям.
  • Утаивание информации, что автомобиль эксплуатировался в такси.

Кстати в интернете есть площадки по продаже автомобиля, которые работают так, что продавец получает деньги в том случае, когда покупатель полностью удовлетворен покупкой. Такая функция называется "безопасная покупка". Деньги поступают продавцу, когда машина становится собственностью покупателя. Если на этом этапе обнаруживается обман, то деньги безболезненно возвращаются покупателю.

В любом случае, все описанные способы покупки автомобиля в целом себя оправдывают, но только если подходить к этому с умом и осторожностью.

Фото: vistanews. ru

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Покупка подержанного авто: где искать варианты?
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