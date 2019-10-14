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Автор Сергей Бухранский

Как выжить пешеходу на дороге

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Все хорошо знают, что какие бы не существовали законодательные формулировки, но пешеход на наших дорогах имеет явные привилегии. Если пешеход ступил на проезжую часть, то все понимают, что лучше его пропустить. А если он перебегает дорогу в неположенном месте, то как показывает практика штрафуют за это крайне редко. И конечно все это дает пешеходу ложное чувство вседозволенности и правоты в любой ситуации. Может даже показаться, что забота о жизни и здоровье пешеходов целиком лежит на автомобилистах. Но не следует забывать, что находясь в машине, человека защищает стальной каркас, подушки безопасности, ремни и электронные системы. А вот пешеход не может похвастаться хотя бы одним средством, которое могло бы спасти ему жизнь.

Одним очень важным моментом в дорожном движении является то, что автомобилисты зачастую просто не видят пешеходов. И это один из основных факторов, который пополняет статистику трагедий на дорогах. И если для водителя неожиданное появление человека на дороге, лишь просто мгновенная фигура и последующие нервотрепка и суды, то для самого пешехода - это длительное лечение, инвалидность или смерть.

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Наиболее часто пешеходы становятся жертвами автомобилей на дорогах вне крупных городов. Как правило скорость движение на этих дорогах выше, а пешеходы встречаются редко. И если в городе автомобилист всегда подсознательно готов к появлению на дороге человека, то за городом водитель забывает об этом и в момент, когда пешеход оказывается в поле зрения, организм водителя срабатывает с опозданием. Невероятно важно обозначить себя как пешехода. На загородных дорогах нет тротуаров и люди идут по обочине, которая иногда мало отличается от самой дороги. Поэтому особое внимание пешеход должен уделить тому в чем он одет и как видят его водители проезжающих мимо автомобилей.

Как правило в сети советуют носить яркую одежду, но тут есть определенные подводные камни. Дело в том что, например, зимой яркая красная или жёлтая куртка будут отлично видна на дороге, а вот летом, когда кругом полно зелени и других ярких цветов, куртки даже очень ярких цветов могут сливаться с ландшафтом или вообще выглядеть как угодно но только не человеком. А вот на заснеженной дороге белая куртка будет работать как маскхалат. При том, что если по обочине будет разбрызгана серая грязь, белая куртка будет кстати.

Исходя из всего этого, мы совершенно не советуем забивать домашний гардероб различными вещами, которые надо носить на дорогах в разные периоды года. Есть более дешёвые и очень эффективные способы обозначить себя на трассе.

Все что нужно человеку, который часто передвигается вдоль трасс - это простой светоотражающий жилет. Или можно наклеить на одежду специальную светоотражающую ленту. Это сущие копейки по сравнению с жизнью и здоровьем вас и ваших близких.

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Фото: ellontimes.co.uk

Темы дорога пешеход автомобиль правила поведения на дороге
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