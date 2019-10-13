Проверяем кузов перед покупкой автомобиля

Приобретая автомобиль, покупатель должен учитывать множество моментов, которые являются знаками, что автомобиль может быть не таким как кажется на первый взгляд. Увы, но недобросовестные продавцы, часто скрывают истинную картину, и в итоге покупатель сталкивается с проблемами, только после того как приобретет автомобиль. Одним из ключевых факторов, является осмотр и проверка кузова. В статье мы расскажем, как правильно осмотреть автомобиль и выявить скрытые дефекты.

Проверка и осмотр кузова.

Любой осмотр автомобиля, который предлагается к продаже надо проводить днём, при хорошем солнечном освещении. Солнце — лучший помощник покупателя. На солнечном свете хорошо видны все дефекты, которые может попытаться скрыть продавец. Нередко нечистоплотный продавец сознательно показывает грязную машину. Таким образом он пытается скрыть под слоем грязи некоторые дефекты, которые могут броситься в глаза. Также не следует забывать о том, что надо осмотреть кузов автомобиля целиком. Для этого автомобиль желательно поднять на подъемнике или использовать смотровую яму. Важно внимательно осмотреть пороги, арки и днище автомобиля. Наличие коррозии — это тревожный сигнал.

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Геометрия кузова автомобиля.

Немаловажную роль при осмотре автомобиля, играет изучение геометрии кузова. Важно, чтобы все двери нормально закрывались и открывались. Также надо внимательно осмотреть все зазоры при закрытых дверях. Они должны быть везде одинаковыми. Если какая-то дверь немного выступает, то это знак того, что автомобиль побывал в серьезной аварии и кузов деформирован. Также важно проверить все зазоры на капоте и багажнике автомобиля.

Качество и однородность лакокрасочного покрытия.

Когда автомобиль восстанавливают после аварии, то часто не перекрашивают его полностью, а замазывают только поврежденные места. При этом точно подобрать оттенок краски очень сложно. Если рассматривать автомобиль под разными углами и с разного расстояния, то вполне можно обнаружить заметную разницу в цвете. Это может свидетельствовать о том, что автомобиль ремонтировали. Можно использовать магнит. Если на таком отличающемся по оттенку месте магнит притягивается слабее, то это указывает на слой шпатлёвки. А значит машина была в аварии. Для более точного анализа лакокрасочного покрытия, можно использовать специальные приборы, которые можно взять на прокат.

Фары и автостекла.

Во время осмотра автомобиля о многом могут рассказать фары и стекла. Перед тем, как приступить к осмотру, надо спросить продавца о том была ли машина в ДТП и менялись ли на ней стекла. Если продавец божится, что аварий не было, то можно сверить номера в сервисной документации с теми, которые нанесены на стекла. Осмотр фар также полезен, иногда стекло одной фары выглядит новее чем другой, а это значит, что прежняя фара была разбита.

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Фото: vladtime. ru