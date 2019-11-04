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Автор Сергей Бухранский

Как самому приготовить незамерзайку? Три простых рецепта

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Совершенно ясно, что хороший обзор лобового стекла необходим для безопасной езды, особенно это важно в плохую погоду. Летом с этим справляется обычная вода, а зимой начинаются проблемы. Все дело в том, что львиная доля незамерзайки продающаяся в России — это контрафактная суррогатная жидкость. И хорошо, если она будет справляется с обледенением стекла, но она может усугубить ситуацию. С одной стороны, она может еще больше заморозить стекло, а с другой, пары такой жидкости могут сказаться на здоровье водителя и его пассажиров.

Поэтому остаётся надеяться на удачу, ведь нет практически никаких гарантий, что купив даже дорогую жидкость в проверенном магазине, вы получите хорошее сертифицированное средство. И если нет желания играть в рулетку с поиском хорошей незамерзайки, то можно попробовать сделать её самому. И тем самым сэкономить деньги и получить качественное средство, которое точно не подведёт.

Из чего состоит незамерзайка.

Понятно, что в мороз обычная вода быстро замерзает, поэтому незамерзайка в основном состоит из спирта. Именно спирт в незамерзайке бывает нескольких видов. Давайте разберемся в этих видах подробнее.

Спирт этиловый.

Этот вид спирта используется для производства алкогольных напитков. Он же является самым распространенным в производстве незамерзайки. Но при этом он имеет высокую цену. Кстати этот спирт не имеет отвратительного запаха.

Спирт метиловый.

Это вещество имеет дешевую цену, но оно очень вредно. Один только запах метилового спирта может вызвать потерю сознания. По этой причине это вещество запрещено во многих странах. Именно его используют для производства суррогатной незамерзайки.

Спирт изопропиловый.

Этот спирт используют в производстве половины незамерзаек. При умеренной цене, пары этого вещества не вредят человеку, хотя оно имеет неприятный запах. Отравиться этим веществом конечно можно, но только если принять его вовнутрь.

Помимо спирта, незамерзайка состоит из небольшого количества воды, моющего средства для стекол, красителей и ароматизаторов.

Как сделать незамерзайку самому.

Конечно все понимают, что одни только дворники не смогут справится с грязью на лобовом стекле, им нужна жидкость. Зимой вода не сможет справимся с проблемой, поскольку замерзнет. Поэтому рассмотрим несколько способов как сделать незамерзайку самостоятельно.

Самодельная незамерзайка с этиловым спиртом.

Рецепт, который мы приведем ниже рассчитан на мороз примерно минус двадцать градусов, чтобы увеличить этот показатель, надо увеличивать долю спирта в незамерзайке.

Берем любую чистую емкость и наполняем ее этиловым спиртом на треть общего объема.

Весь остальной объем заполняем именно дистиллированной водой. Это важно, так как если в воде будут присутствовать примеси, она будет замерзать при более высокой температуре.

Далее добавляется несколько капель шампуня для автомобиля или любого другого моющего средства и немного ароматизатора по желанию. Причем ароматизатор добавлять необязательно.

Надо отметить, что этанол очень эффективно борется с кристаллизацией и остается жидким до крайне низких температур. Но вместе с тем, это самое дорогое вещество для домашнего производства незамерзайки.

Самодельная незамерзайка с изопропиловым спиртом.

Сразу надо отметить, что хотя использовать это вещество не запрещено, но особо не рекомендуется. Проблема в том, что этот спирт является составной частью при производстве ацетона. И поэтому он негативно влияет на лакокрасочное покрытие машины, а также на ее резиновые элементы. Если всё-таки решите делать эту незамерзайку, то вот ее рецепт.

Ёмкость надо заполнить на двадцать процентов объема спиртом.

Остальной объем заполняют дистиллированной водой с добавлением нескольких капель моющего средства.

В данном случае следует добавить ароматизатор, так как запах будет очень неприятный. Важно помнить, что такая омывайка плохо отражается на краске автомобиля. Подобная омывайка с такой пропорцией спирта сможет работать при температуре минус десять градусов.

Незамерзайка на основе водки.

Незамерзайка из водки известна еще с советских времён. В те времена нормальная незамерзайка была дефицитом и люди использовали то, что было в изобилии. Чтобы сделать незамерзайку, которая будет работать при десятиградусном морозе, понадобится следующее.

Объём ёмкости надо заполнить водкой на сорок процентов.

Остальное количество объема заполнить дистиллированной водой.

Добавить немного моющего средства и ароматизатор.

Чтобы быть уверенным, что самодельная жидкость будет нормально справляются с морозом, надо налить немного этой жидкости в стакан или банку и выставить на мороз. Если через час жидкость загустеет или вообще замерзнет, то это значит, что надо добавить ещё немного спирта.

Очень важно напомнить, что в состав самодельной незамерзайки должна входить только дистиллированная вода. Обычная вода не только снизит эффективность незамерзайки, но и может испортить саму систему омывания стекол. Так как на трубках может откладывается известковый налет. Также надо помнить, что самодельную незамерзайку надо держать в месте, куда не доберутся дети и домашние животные.

Фото: dorpex. ru

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