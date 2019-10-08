Как заработать на автомобиле

Сегодня автомобиль уже давно перешел из предметов роскоши в разряд средств передвижения. Многие могут себе позволить не только одну машину, но и несколько. С другой стороны, экономический кризис сильно ударил по благосостоянию людей. И получается, что некоторые вынуждены искать дополнительные источники дохода.

Понятно, что содержание машины, требует постоянных расходов. Сюда входит постоянная заправка, мойка, замена масла и расходников, а также замена резины. Соответственно все это деньги. Для многих это стало весьма ощутимыми затратами. И если раньше это было не так чувствительно, то сегодня многие попросту отказываются от использования автомобиля и пересаживаются на общественный транспорт. А ведь есть способы, которые могут помочь заработать на собственной машине. Подробней об этих способах мы и расскажем в нашей статье.

Естественно самыми распространенными способами заработка на автомобиле, является использование машины в качестве такси или для перевозки грузов, если автомобиль это позволяет. Но это не единственные способы, когда машина может принести доход.

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Помимо того, что можно самому работать в сфере извоза. Можно сдать свой автомобиль в аренду. Если сам владелец будет работать на своем автомобиле, то ему понадобится хорошее знание города, и много личного времени. Если сдавать свою машину, то это по сути пассивный доход, который не отнимает времени и позволяет владельцу машины использовать свое время по желанию. Такая услуга приносит весьма ощутимый доход.

Если вы часто перемещается по городу, то есть ещё один интересный способ заработка. Многие рекламные компании готовы платить за то, что на вашем автомобиле будет размещена реклама. Нужно найти такие организации и предложить им свой автомобиль в качестве передвижного рекламного щита. Обычно с помощью такой услуги можно заработать дополнительных триста долларов. Но существуют и определенные условия. Автомобиль должен действительно много передвигаться по городу, чтобы рекламу видели, как можно больше людей.

Следующий способ заработать, это работа инструктора по вождению. Многие начинающие автомобилисты готовы хорошо оплачивать услуги инструктора. Не всегда автошкола даёт полный объем знаний, и многие нанимают опытных инструкторов, которые готовы поделится с молодыми водителями секретами мастерства.

Если у владельца автомобиля дорогая машина премиум класса, то можно перевозить VIP клиентов, или использовать автомобиль для перевозки молодоженов. Кстати такие услуги оплачиваются очень неплохо. Но тут важно, чтобы автомобиль был в отличном состоянии.

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Фото: kredinvest. ru