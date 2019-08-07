Основные параметры моторного масла для лета

Практически все автомобилисты знают, что от качества моторного масла зависит то, как долго прослужит автомобиль. Ведь по сути масло — это кровь машины. И естественно, чем она лучше, тем долговечней будет и работа двигателя. И если опытные водители разбираются в вопросах выбора масла, то начинающие могут ознакомится с некоторыми нюансами в нашей статье.

Маркировка.

Часто беря в руку канистру с маслом, автомобилист и не догадывается о том, что означают буквы и цифры в маркировке масла. Для примера можно взять такое универсальные масло как "10W-40". Буквы и цифры на таком масле говорят, что это масло имеет нормальную вязкость от -10 до 40 градусов Цельсия. В целом такое масло хорошо справляется со своими функциями как зимой, так и летом. Но следует учитывать климатические особенности своего региона.

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Климат.

Как известно, на юге России лето может быть очень жарким. Иногда температура может подняться до пятидесяти градусов. Это означает, что под капотом автомобиля будет ещё жарче. Поэтому в данном случае, можно брать масло более вязкой консистенции. Ведь оно должно хорошо смазывать в очень жарких условиях.

Условия работы.

Если автомобиль чаще всего ездит по трассе, то соответственно мотор охлаждается свежим воздухом. Соответственно масло справляется со своими функциями без проблем, но если речь идёт о городском автомобиле, который большую часть времени проводит в пробках, то это для масла испытание. Повышенная температура и неравномерность работы двигателя, требуют от масла большего нежели требуется на трассе. Поэтому для городского автомобиля можно брать более густое масло.

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Рекомендации.

Безусловно к рекомендациям производителя следует прислушиваться, но в каждом регионе могут быть свои климатические особенности. Поэтому лучше всего проконсультироваться по подбору масла для своего автомобиля. Сделать это можно на автомобильном форуме или подъехав на хорошее СТО.

Стиль езды.

Если автолюбитель любит нажать на педаль газа, то это означает, что двигатель будет работать под большими нагрузками. Соответственно температура мотора будет высока. Обычное масло в таких условиях может начать гореть. Соответственно скоро такой двигатель выйдет из строя. Для гонщиков можно посоветовать масла для высокофорсированных моторов. Также надо не забывать постоянно следить за уровнем масла.

Качество.

Увы, но сегодня на рынке можно спокойно нарваться на поддельный продукт. Поэтому лучше всего покупать масло у проверенных продавцов в хороших и известных магазинах. Также надо не экономить, а покупать масло от известных и хорошо зарекомендовавших себя на рынке компаний.

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Фото: m.zr.ru