Несколько способов снизить расход топлива

Снижение доходов граждан, связанных с экономическим кризисом, и увеличение цен на топливо заставляют людей задумываться о том, как по возможности снизить расход топлива в автомобиле. И если речь не идет о том, чтобы вообще отказаться от использования личного автомобиля, то можно воспользоваться несколькими доступными и эффективными советами.

Чтобы снизить расход топлива, надо обратить внимание на некоторые моменты.

Для того, чтобы автомобиль расходовал оптимальное количество топлива, он должен находится в хорошем техническом состоянии. Дело в том, что практически любая неисправность в автомобиле, технически ведет к увеличению расхода. Будь то неисправность двигателя, топливной системы, ходовой или даже резины. Все это непосредственно вызывает повышенный расход. Только исправный автомобиль потребляет оптимальное количество топлива.

Важно следить за давлением в шинах. Оно должно быть именно таким, какое рекомендует производитель автомобиля. Любое отступление от оптимального давления не только может стать причиной аварии, но и увеличит расход. Если давление в шинах недостаточное, то соответственно площадь дороги с которой соприкасается автомобильное колесо, увеличивается. Это напрямую ведет к увеличению расхода. Другими словами, если колесо спущено от нормы на 10-20 %, то примерно на такое количество процентов и увеличивается расход.

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Если приходится подолгу простаивать на одном месте, это может быть пробка или железнодорожный переезд, то лучше всего выключить автомобильный мотор. Только автомобиль, который ездит на дизеле способен потреблять минимальное количество топлива во время простоя. А вот автомобили с бензиновыми моторами, расходуют топлива на холостом ходу не меньше, чем при движении.

Простое планирование маршрута способно также существенно сократить траты на топливо. Если заранее ознакомиться с картой и просмотреть предполагаемый маршрут, то не придется наматывать лишние километры.

Не следует без надобности использовать те функции автомобиля, которые увеличивают расход. Например, печка или кондиционер. Подобные устройства работая без особых на то причин могут увеличивать расход как минимум на один литр на сто километров.

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Очень важно разгрузить автомобиль от ненужного веса. Множество лишних ненужных предметов в багажнике и салоне машины в совокупности имеет значительный вес, который в свою очередь влияет на расход и потребление топлива. Многие удивятся, как много ненужного хлама иногда находится в автомобиле.

Аэродинамика автомобиля также напрямую влияет на расход. Не стоит обвешивать машину лишними предметами. Например, дополнительными фарами, багажником или различными пластиковыми накладками.

Современные автомобили совершенно не нуждаются в длительном прогреве. Не нужно длительное время стоять на месте с заведенным мотором. Лучше после нескольких минут простоя, начинать плавное движение. В таком режиме вы и время сэкономите и бензин.

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Фото: novi. ba