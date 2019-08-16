Заводим машину с толкача

Практически каждый автолюбитель в своей жизни хоть раз сталкивался с проблемой, что автомобиль не заводится. Это может случится из-за множества причин. Иногда в этом виновата сырость или севшая аккумуляторная батарея. И тут у водителя встаёт вопрос, а как же завести машину? И если с помощью ключа это сделать не получается, то можно воспользоваться старым и добрым проверенным способом, который называется "с толкача". А как это сделать правильно, мы расскажем ниже.

Очень важно знать, что этот способ можно использовать только тогда, когда есть уверенность в полной исправности тормозной системы и только на механике.

Относительно автомобилей с автоматической коробкой существует масса споров. Однако завести машину с АКПП с толкача возможно только в теории. А на практике технические особенности машин с автоматом не обеспечивают жесткой связки силового агрегата с коробкой при выключенном движке. Таким образом, как бы далеко вы не протолкали ваш автомобиль, он не заведется, а при этом может пострадать сама коробка.

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Для воплощения в жизнь данного метода запуска двигателя автомобиля понадобится несколько крепких мужчин, которые согласятся толкать машину или другой автомобиль, который будет использован в качестве буксира.

Другой очень важный момент- это условные сигналы. В случае, если автомобиль будет буксироваться, то очень важно договорится между собой о том, какой сигнал будет означать, что надо остановится. Это может быть сигнал клаксона, моргание фар или жест рукой.

Если на автомобиле стоит карбюратор, то перед тем как заводиться с толкача, следует немного подкачать топливо. Но слишком усердно это делать не стоит. Достаточно трех, четырех нажатий на педаль газа. Если в автомобиле установлен инжектор, то качать топливо не нужно.

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Заводим машину с толкача.

Первым делом надо вставить ключ в замок зажигания и провернуть его до положения включения зажигания.

Следующий шаг — это переход на нейтральную передачу и после этого следует дать команду на то, чтобы машину начали толкать или тянуть.

Когда автомобиль тронется и слегка разгонится, следует быстро выжать сцепление и перейти на вторую передачу.

Далее отпускаем педаль сцепления, при этом автомобиль как бы начнет дёргаться, при этом мотор должен завестись.

Как только двигатель завелся, надо выжать сцепление и перевести автомобиль на нейтралку. Далее следует дать автомобилю немного поработать.

Обязательно используйте для остановки условный сигнал, важно чтобы тот, кто тянет вашу машину знал о том, что двигатель запустился. После того, как автомобиль заведется, следует не глушить его в течении десяти минут. Если первая попытка будет неудачной не стоит отчаиваться. Подобные действия надо повторить как минимум три раза. Обычно со второй или третьей попытки мотор заводится. Если причина была в севшем аккумуляторе, то после того, как автомобиль заведется, батарею надо полноценно зарядить с помощью зарядного устройства. Иначе у вас снова возникнут проблемы с запуском двигателя. Особенно это актуально в зимний период.

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Фото: charlestonusedcars. mamasusedcars. com