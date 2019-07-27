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Автор Сергей Сет

На снегоходе к горным вершинам﻿

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Любителям кататься по горным склонам мало лыж и сноубордов они придумали еще и способ моторизованного передвижения по горам. И вот сейчас нередко древнюю тишину седых горных вершин нарушает рев двухтактного двигателя. Это очередной покоритель вершин въезжает по склону на своем снежном коне — на горном снегоходе.


Mercedes G-class в глубоком снегу

Умный прямо не пойдет

Горные снегоходы представляют собой еще одну разновидность снегоходов рекреационных, предназначенных исключительно для развлечения. Тем не менее именно этот класс вкупе с кроссовыми машина двигают вперед технологию изготовления снегоходов благодаря экстремальным условиям, в которых они работают. Что касается горных снегоходов, то кроме погодных условий, высокогорье отличается разреженностью атмосферы, в которой будет функционировать двигатель только определенной конструкции.

Техника езды, а, вернее, подъема на крутой склон значительно отличается от способа езды по равнине с небольшими возвышенностями. Так, неопытный новичок, попав в годы со своим горным снегоходом (пусть даже сделанному по последнему слову техники) привычно поедет прямо вверх по крутому склону и конечно же либо заглохнет, либо просто перевернется им кубарем покати тся вниз. А за ним поедет и его снежный конь и хорошо еще, если не догонит.

На самом деле техника подъема заключается в том, что снегоход передвигается по касательной к направлению движения, "галсами". При на склоне должно быть много снега, на который он опирается, сильно заваливаясь к склону.

Поэтому горные снегоходы изготавливают с одной очень узкой гусеницей и минимальным расстоянием между лыжами для удобства заваливания его набок и увеличения площади опоры снегохода на снег.

Подвеска у горных снегоходов мягкая, так как на такой подвеске удобно ездить по рыхлому снегу. Двигатели горных машин настроены под разреженный воздух, а радиаторы у них урезаны. Поэтому если взбираться по склону, на котором маловато снега, то возникает опасность перегрева двигателя.

Не останавливайся!

Горные снегоходы имеют свой конструктивную специфику и совершенно непригодны для передвижения в условиях равнин, трасс и лесных зарослях. Но в горах они полностью соответствуют условиям высокогорья.

Опытные водители горных снегоходов советуют передвигаться по горам, соблюдая несколько нехитрых правил, которые вытекают из законов физики и здравого смысла. Нужно постоянно соблюдать равновесие, чего несложно достичь, приподнявшись на согнутых ногах и балансируя всем телом. При этом центр тяжести должен быть как можно ниже.

Если впереди проблемный участок трассы, нужно подняться на ноги и добавить скорость, чтобы его проскочить. Если в таких местах смалодушничать и сбросить газ, то снегоход обязательно съедет вниз, а там могут оказаться и деревья. Но в первую очередь для того, чтобы научиться ездить на горном снегоходе, нужно ехать в горы и нарабатывать практику. Благо в РФ много мест, куда можно отправиться со своим снежным конем.

Лучше всего для начинающих взять специальный тур, в котором будет присутствовать все необходимые составляющие: опытный инструктор, подготовленные проверенные места, база с комфортабельным жильем. Кроме того, нужно помнить, что в горах возможны сходы лавин и другие опасные погодные явления.

Фото: equesto.ru

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