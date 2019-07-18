Топ-5 лучших недорогих пикапов

Пикапы в наши дни становятся все более популярными. Одновременно вместительные, мощные, с впечатляющим внешним видом, они имеют достаточно места и для того, чтобы перевезти много людей, и в том случае, когда требуется перевезти достаточно крупный и тяжелый груз. Подобного рода многофункциональность привлекает многих. В зависимости от модели пикапы могут также обладать и полным приводом, что увеличивает их проходимость. Это делает их привлекательными для тех, кому приходится выезжать за город, любителей охоты и рыбалки.



5 Лучших Пикапов ПО Цене Патриота НА Вторичке

Nissan Titan

Название этой модели, «Титан», вполне соответствует ее параметрам. Это очень большая и высокая машина. Начиная с 2011 года Titan PRO-4X предлагает покупателям кожаные передние сиденья и восьмицилиндровый двигатель объемом 5,6 литра. Примерно таким же является и Nissan Titan SV 2015 года, за исключением полного привода. Благодаря его высоте Titan, имеющий 20-дюймовые колеса, позволяет превосходный обзор дороги и будет как прекрасной рабочей машиной, так и великолепным автомобилем для того, чтобы собрать большую семью и выехать на природу.

Ford Ranger

Производство этой модели было прекращено в 2012 году, но в 2019 она вновь должна появиться на рынке. Старые же машины можно найти по вполне приемлемой цене, при этом это будет все равно превосходная машина. В частности, Ford Ranger XL 2011 года имеет двигатель в 2,3 литра, пятиступенчатую механическую коробку передач и отличается удивительной для своего класса экономичностью.

Chevrolet Colorado

Этот среднеразмерный пикап может быть и выглядит не очень эффектно, но является мощным, эффективным и экономичным. Модель Chevrolet Colorado Work Truck 2016 года представляет собой полноприводную машину с шестицилиндровым двигателем объемом 3,6 литра и камерой заднего обзора. Автомобиль менее прожорлив, чем многие его собратья по классу, и считается отличным выбором для тех, кто хочет пикап, но побаивается огромных габаритов таких машин.

Toyota Tundra

С самого своего появления эта машина постоянно входит в список лучших пикапов. Модель 2015 года Toyota Tundra SR5 предоставит владельцу просторный салон, почти невероятную грузоподъемность, восьмицилиндровый двигатель мощностью в 381 лошадиную силу и многое другое, что сделает ее незаменимой помощницей как в работе, так и в отдыхе.

GMC Sierra 1500

Корпорация General Motors на протяжении долгого времени разрабатывала новую версию Sierra и произвела по-настоящему впечатляющую машину. GMC Sierra 1500 поставляется с полным приводом и шестицилиндровым двигателем объемом 4,3 литра и мощностью 285 лошадиных сил. Машина имеет стильные, немного угловатые очертания и будет приятна как глазу, так и лежащим на руле рукам.

Фото: themotorreport.com.au

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