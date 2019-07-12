Интересные факты о мотоциклах

Это смешное транспортное средство не жалует европейская и американская публика, а зря. В Китае и Юго-Восточной Азии - это самый распространенный транспорт после велосипеда. Он настолько удобен, что в семьях на каждого человека приходится по двухколесному другу. История этого средства передвижения довольно интересна.



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Название свое этот маленький мотоцикл получил от английского "to scoot", что в переводе означает "удирать". Это название было дано молодежью, которая частенько использовала скутера для того, чтобы сбежать от полиции по узким улочкам европейских городов.

Интересно, но в России за этим транспортным средством плотно закрепилось название табуретка. Обусловлено это прямой посадкой водителя. А вот в США его без тени смущения называют унитаз. Это служит плохую службу этому замечательному транспортному средству. Именно за такую посадку водителя, скутер не хотят массово покупать американцы и европейцы.

Возможно многие думают, что скутер появился сравнительно недавно, но это не так. Первый подобный аппарат увидел свет в 1891 году. В это же время, появился нормальный автомобиль и первый мотоцикл.

За скутером имеется рекорд книги Гиннеса. Колин Ферз, механик и изобретатель из Британии, смог собрать скутер невероятной длины в четырнадцать метров. На этого монстра могли съесть сразу двадцать пять пассажиров и для подтверждения рекорда он смог проехать с полной нагрузкой более полутора тысяч метров.

Сегодня производители освоили новое слово в строительстве скутеров. Наиболее популярны сегодня модели на электротяге. Это отличное решение для плотно забитого транспортом города. Обычно владельцы скутеров не гонятся за скоростными показателями. Им главное попасть из точки А, в точку Б. А именно с этим, электроскутер справляется на отлично. Особенную популярность этот транспорт преобрел в развитых странах Европы, где сильно ратуют за экологию.

Интересно, но Советский Союз не отставал от запада и также создавал несколько очень удачных моделей. Сегодня это покажется удивительным, но советские модели "Турист 200М" и "Электрон", в техническом смысле не уступали европейским образцам и превосходили японские.

Сегодня производится огромное количество скутеров. Все они имеют свои технические особенности. Например, есть супер-компактная модель под названием Moveo. Это уникальный скутер. Он может складываться в форму небольшого чемодана, весит двадцать пять килограммов и имеет запас хода в тридцать пять километров. Если учесть, что работает он на электричестве, то это просто незаменимая вещь для человека, живущего в бетонных джунглях мегаполиса.

Фото: bestthaitour.ru

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