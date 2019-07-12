Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Авто
Автор Сергей Бухранский

Интересные факты о мотоциклах

Авто print

Это смешное транспортное средство не жалует европейская и американская публика, а зря. В Китае и Юго-Восточной Азии - это самый распространенный транспорт после велосипеда. Он настолько удобен, что в семьях на каждого человека приходится по двухколесному другу. История этого средства передвижения довольно интересна.


Таких Мотоциклов Вы Еще Не Видели | Топ 8

Название свое этот маленький мотоцикл получил от английского "to scoot", что в переводе означает "удирать". Это название было дано молодежью, которая частенько использовала скутера для того, чтобы сбежать от полиции по узким улочкам европейских городов.

Интересно, но в России за этим транспортным средством плотно закрепилось название табуретка. Обусловлено это прямой посадкой водителя. А вот в США его без тени смущения называют унитаз. Это служит плохую службу этому замечательному транспортному средству. Именно за такую посадку водителя, скутер не хотят массово покупать американцы и европейцы.

Возможно многие думают, что скутер появился сравнительно недавно, но это не так. Первый подобный аппарат увидел свет в 1891 году. В это же время, появился нормальный автомобиль и первый мотоцикл.

За скутером имеется рекорд книги Гиннеса. Колин Ферз, механик и изобретатель из Британии, смог собрать скутер невероятной длины в четырнадцать метров. На этого монстра могли съесть сразу двадцать пять пассажиров и для подтверждения рекорда он смог проехать с полной нагрузкой более полутора тысяч метров.

Сегодня производители освоили новое слово в строительстве скутеров. Наиболее популярны сегодня модели на электротяге. Это отличное решение для плотно забитого транспортом города. Обычно владельцы скутеров не гонятся за скоростными показателями. Им главное попасть из точки А, в точку Б. А именно с этим, электроскутер справляется на отлично. Особенную популярность этот транспорт преобрел в развитых странах Европы, где сильно ратуют за экологию.

Интересно, но Советский Союз не отставал от запада и также создавал несколько очень удачных моделей. Сегодня это покажется удивительным, но советские модели "Турист 200М" и "Электрон", в техническом смысле не уступали европейским образцам и превосходили японские.

Сегодня производится огромное количество скутеров. Все они имеют свои технические особенности. Например, есть супер-компактная модель под названием Moveo. Это уникальный скутер. Он может складываться в форму небольшого чемодана, весит двадцать пять килограммов и имеет запас хода в тридцать пять километров. Если учесть, что работает он на электричестве, то это просто незаменимая вещь для человека, живущего в бетонных джунглях мегаполиса.

Фото: bestthaitour.ru

Не забудьте подписаться на канал "Автоколонка" в Яндекс.Дзене. Мы намерены и дальше рассказывать нашим читателям то, что будет вас удивлять...

Читайте также:

Самые надежные семейные автомобили

Машины из гаража Джастина Тимберлейка и Джессики Бил

Пять практичных совета для автомобилиста

Удивительные истории из мира автомобилей

 

 

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы марка страна машина ремонт дорога мотоцикл скорость двигатель автомобиль
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Новострой или вторичка: где лучше купить квартиру
Авто
Интересные факты о мотоциклах
Здоровье и профилактика
Что такое сепсис?
Новости Все >
РФ потратила 79 млрд рублей на международное кредитование в 2019 году
Тимофей Мозгов: "В США постоянно спрашивают про Путина"
Власти Сочи назвали условия узаконивания самостроев﻿
Десять человек погибли при опрокидывании автомобиля в реку в Туве
Единороссы передадут Развожаеву наказы жителей Севастополя
Google призналась в прослушке команд пользователей голосовому помощнику
В "Единой России" назвали закономерной отставку губернатора Севастополя
В будущем Киев вновь может отправить корабли через Керченский пролив
В правительстве усомнились в пользе уничтожения санкционных продуктов
Минстрой: модернизация сетей ЖКХ позволит не отключать воду летом
Последние материалы
В "Единой России" назвали закономерной отставку губернатора Севастополя
В будущем Киев вновь может отправить корабли через Керченский пролив
В правительстве усомнились в пользе уничтожения санкционных продуктов
Минстрой: модернизация сетей ЖКХ позволит не отключать воду летом
Правительство Севастополя может быть отправлено в отставку
Турция разместит ЗРК С-400 на границе с Сирией
МИД Украины обвинил Россию в "нарушении прав украинского меньшинства"
В конгрессе США одобрили идею введения санкций против госдолга России
Глава Комсомольска-на-Амуре подал в отставку
Мадуро пообещал поддерживать постоянный диалог с оппозицией
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Украинцы массово правят свои паспорта - ФСБ

Крымский пограничники фиксируют массовое несоответствие паспортов украинцев при въезде на территорию полуострова.

Украинцы массово правят свои паспорта - ФСБ
Настоящий дар природы: трава от полусотни недугов
Здоровье и профилактика
Настоящий дар природы: трава от полусотни недугов
Евросоюз
"Подхрюкивая" грузинам, Туск неудачно ответил Путину
Новости Украины
На саммите ЕС-Украина было стыдно обеим сторонам
Новости Грузии
Юрист: Габунию надо наказывать в частном порядке по УК РФ

Владимир Путин не поддержал рекомендации Госдумы о наложении санкций на Грузию. Юрист Анатолий Капустин считает, что Габунию надо наказывать в частном порядке.

Юрист: Габунию надо наказывать в частном порядке по УК РФ
Историк: забвением Прохоровки немцы тешат самолюбие
Общество
Историк: забвением Прохоровки немцы тешат самолюбие
Новости Грузии
Грузинский медиаменеджер готов мочиться в напитки, экспортируемые в РФ
Новости Украины
Зеленский отменил парад на День независимости Украины
Политика. Новости и аналитика
Самый богатый депутат РФ рассказал, что ездит на электричке

Самый богатый депутат в России Павел Антов рассказал, что не имеет личного водителя и не нуждается в личном самолете.

Самый богатый депутат РФ рассказал, что ездит на электричке
Настоящий дар природы: трава от полусотни недугов
Здоровье и профилактика
Настоящий дар природы: трава от полусотни недугов
Новости Якутска сегодня
ФСБ провела обыск в кабинете первого вице-премьера Якутии
Общество
Медведев упразднил старую госпрограмму развития пенсионной системы
Любовь Степушова Россия благодарит Польшу за невыдачу Швеции русской семьи Любовь Степушова Рустем Сафронов Трамп посоветовал недовольным мигрантам уехать из США Рустем Сафронов Инна Новикова Инна Новикова: власти Грузии не будут извиняться Инна Новикова
Комментарии
Еврейско-арабская проблема создается евреями США
МИД Украины обвинил Россию в "нарушении прав украинского меньшинства"
Историк: забвением Прохоровки немцы тешат самолюбие
Зеленский заявил, что не допустит федерализации Украины
Deutsche Welle: 13% немцев враждебны исламу
Историк: Реабилитируйте Сталина и Эстония перестанет "плевать" на нашу историю
"Подхрюкивая" грузинам, Туск неудачно ответил Путину
Армия недовольна Зеленским. Будет ли военный переворот?
"Подхрюкивая" грузинам, Туск неудачно ответил Путину
Исландия покупает мужчин для своих женщин
Историк: забвением Прохоровки немцы тешат самолюбие
Жириновский выступил против возвращения России в ПАСЕ
Темур Пипия: Содом и Гоморра не имеют отношения к народу Грузии
Историк: Реабилитируйте Сталина и Эстония перестанет "плевать" на нашу историю
95-летнюю женщину-ветерана лишили пенсии из-за долгов по ЖКХ
Арестованного Воробьева исключили из списка помощников полпреда
Ирине Собяниной отказано в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы
Литва выразила РФ протест из-за салюта в честь освобождения Вильнюса
"Подхрюкивая" грузинам, Туск неудачно ответил Путину
США исключат Турцию из проекта F-35 в случае покупки C-400
В регионы возвращаются политические репрессии
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ