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Автор Диана Гаврилова

Гороскоп автомобилистов на неделю

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Узнать о том, какие же сюрпризы приготовили звезды любителям быстрой езды можно из нашего еженедельного автомобильного гороскопа.


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Понедельник, 24 июня.

Звезды предрекают хороший день для автомобилистов. Однако это касается первой половины дня, вечером лучше воздержаться от поездок без необходимости и вернуться домой пораньше. Также понедельник — благоприятный день для мойки машины.

Вторник, 25 июня.

Астрологи не рекомендуют во вторник ездить за город на этой неделе. Ограничьтесь внутригородскими поездками. Также повышена вероятность нарваться на несправедливые штрафы и ДТП не по своей вине. Будьте предельно внимательны.

Среда, 26 июня.

Самый удачный день для далеких автомобильных поездок. Если вы хотели навестить далеко живущих родственников или отправиться в небольшое загородное путешествие, то среда — лучший день для этого на последней неделе июня. Звезды благоприятствуют в этот день таким поездкам.

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Четверг, 27 июня.

Сегодня вы будете рассекать по дороге как Шумахер. Главное не нарушать правила, тогда автомобильные поездки в четверг будут безопасны и доставят вам истинное удовольствие. Хороший день, чтобы взять с собой в машину компаньона.

Пятница, 28 июня.

Самый опасный день для вождения. Искушения нарушить правила ПДД или сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения будут наивысшими. Ни в коем случае не поддавайтесь соблазну, иначе последствия не заставят долго ждать. Также вас будут ждать новые неоплаченные штрафы. Лучшее решение на этот день — быть предельно осторожным за рулем.

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Суббота, 29 июня.

Астрологи предостерегают о том, что в этот день особенно повышенная вероятность аварийных ситуаций, в которых будете виноваты не вы. Поэтому лучше остаться дома или воспользоваться общественным транспортом. Если есть возможность, сдайте на этот день машину на техническое обслуживание.

Воскресенье, 30 июня.

Пробки вас будут ждать на каждой дороге, что повысит тревожность и ухудшит настроение. Не срывайтесь на близких, они болезненно воспримут такое отношение. Попросите кого-то другого сесть за руль, последний день месяца не благоволит автомобильным поездкам.

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Фото: cupofnews.ru

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