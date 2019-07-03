Как выбрать скутер: обзор популярных моделей

Такой легкий в управлении и манёвренный вид транспорта как скутер очень популярен у молодежи. В основной массе скутеры, представленные на российском рынке, можно условно разделить на модели от европейских производителей, их отечественные вариации, Японию и Китай.



Перевожу скутер на альтернативное топливо...

Секрет популярности японских скутеров - в соотношении цены и качества. Техобслуживание «японца» обойдется недорого, трудностей с запчастями, как правило, не возникает. Самые известные и покупаемые японские марки - Yamaha, Honda и Suzuki.

Yamaha

В России любят эту марку. Самая старая модель скутера - «Jog» - выпускается больше 20 лет и всё ещё остается востребованной. Разумеется, модель идет в ногу со временем и постоянно совершенствуется. У скутеров Yamaha надежный двигатель с качественной коробкой передач, что позволяет им стартовать с места с резким ускорением. Для неискушенного водителя это минус, - с такого скутера легко упасть. Но стоит его освоить, как трудности исчезнут. Две основные черты скутеров Yamaha: отменная мобильность и быстрый разгон. Топовые модели оснащаются отличными дисковыми тормозами и спортивной подвеской.

Honda

Плюсы скутеров Honda в их универсальности: качественный кузов, надежная рама, приличный двигатель. Если сравнивать c той же «Jog» от Yamaha, разница в управлении и разгоне будет очень ощутима. Плюс без труда обнаружатся конструктивные минусы наподобие слабых амортизаторов, которые будут мешать водителю. В целом скутеры этой марки востребованы и подходят тем, кто, покупая скутер, в обозримом будущем не намерен тратиться на запчасти и частый текущий ремонт.

Suzuki

Конёк фирмы Suzuki - спортивные скутеры. В России популярна модель «Sepia». У «Sepia» весьма мощный двигатель, что, несомненно, является гарантом скорости. На таком скутере можно разогнаться до 80 км/ч с ограничителями и дополнительным весом. Модель востребована среди ценителей скорости, и приобрести ее можно по невысокой цене. Но двигатель скутера не только мощный, но еще и требовательный: кроме качественного горючего ему необходимо и хорошее обслуживание.

Европейские скутеры

Скутеры европейских производителей менее востребованы на российском рынке. Цена на европейские скутеры довольно высока. Двигатель у «европейцев» зачастую даже мощнее японских. Но из-за ограничений в законодательстве европейские фирмы оснащают все модели блокираторами, которые не дают разгоняться в полную силу. Нередко система блокировки напрямую связана с зажиганием, в результате чего её отключение либо обойдется очень дорого, либо не представляется возможным.

Отечественный производитель

Основное достоинство российских скутеров в их стоимости. Даже за 40 000 рублей можно приобрести новый скутер с неплохими характеристиками. Покупка нужных запчастей тоже не станет проблемой. Когда человек может позволить себе купить либо подержанный японский скутер, либо новый российский, такие фирмы как «Baltmotors» и «Stels» могут выступить в роли альтернативы.

Китай

Главное преимущество «китайцев» это цена. Скутеры из Китая можно уверенно охарактеризовать как эконом-класс со всеми вытекающими. Качество зачастую не на высоте, техническое обслуживание и покупка запчастей проблематичны. Если выбирать между российскими и китайскими моделями, стоит основательно сопоставить их характеристики. Наиболее масштабно в России представлены только две компании - «Jialing» и «ABM».

Фото: bikepost.ru

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