Для семейного автомобиля, главное, не разгоняться до трехсот километров в час. Семейный автомобиль должен быть достаточно просторным для того, чтобы вместить в себя родителей, детей, собаку, продукты, игрушки и многое другое. А это, пожалуй, может быть посложнее, чем продемонстрировать чудеса скорости. Но, помимо всего этого, семейный автомобиль должен быть рассчитан на то, чтобы долго и упорно возить большое семейство, не ломаясь и потребляя как можно меньше топлива.
Полноразмерный седан с багажником от автомобиля меньшего размера, эта машина главным для себя считает надежность и практичность. Машина получила шестицилиндровый двигатель объемом 3,6 литра мощностью более 300 лошадиных сил. Имеется вариант автомобиля с полным приводом. Изменения для модели 2016 года коснулись, прежде всего, варианта Sport Touring, также была улучшена информационно-развлекательная система.
Небольшой по стандартам среднегабаритных седанов, Regal представляет собой продаваемый под другой маркой автомобиль Opel Regalia. Машину оснащают четырехцилиндровым двигателем мощностью 182 лошадиных силы или его турбированным вариантом с 259 лошадиными силами. Система AWD, как и турбированный двигатель, является опциональной. Также предлагается спортивный вариант GS с шестиступенчатой коробкой передач. В 2016 году модель получила дополнительную версию Sport During. Также машина обрела улучшенную информационно-развлекательную систему.
У этой знаменитой семейной машины Chevrolet имеется просторное заднее сиденье, объемный багажник и впечатляющий рейтинг надежности помимо многих других качеств, которые оценят и родители, и дети, и даже собака. В 2016 году был представлен вариант Midnight Edition, имеющий более спортивный стиль и отличающийся от других версий колесами. Покупателям предлагаются четырехцилиндровый двигатель объемом в 2,5 литра и 196 лошадиными силами или шестицилиндровый объемом 3,6 литра и мощностью 305 лошадиных сил. Все Impala переднеприводные и имеют шестиступенчатую коробку передач. В 2016 году в машине появилось устройство беспроводной зарядки, также есть возможность получить кожаный салон в варианте LT.
С момента появления этой модели в 2008 году Chrysler приложил немало сил для того, чтобы устранить все имевшиеся в ней недочеты и сделать ее приятной родителям, детям и особенно собаке. Оснащаемый шестицилиндровым двигателем объемом 3,6 литра мощностью 283 лошадиных силы и шестиступенчатой коробкой передач, этот минивэн имеет достаточно места для семи пассажиров и уникальное центральное сиденье Chrysler Stow 'N Go, которое легко убирается для увеличения багажного отсека. Или чтобы было удобнее собаке.
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