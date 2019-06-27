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Автор Ирина Гусакова

Семейное авто должно быть просторным: для детей, родителей, собаки и вещей

Авто

Для семейного автомобиля, главное, не разгоняться до трехсот километров в час. Семейный автомобиль должен быть достаточно просторным для того, чтобы вместить в себя родителей, детей, собаку, продукты, игрушки и многое другое. А это, пожалуй, может быть посложнее, чем продемонстрировать чудеса скорости. Но, помимо всего этого, семейный автомобиль должен быть рассчитан на то, чтобы долго и упорно возить большое семейство, не ломаясь и потребляя как можно меньше топлива.

Семейное авто должно быть просторным: для детей, родителей, собаки и вещей

Buick LaCrosse

Полноразмерный седан с багажником от автомобиля меньшего размера, эта машина главным для себя считает надежность и практичность. Машина получила шестицилиндровый двигатель объемом 3,6 литра мощностью более 300 лошадиных сил. Имеется вариант автомобиля с полным приводом. Изменения для модели 2016 года коснулись, прежде всего, варианта Sport Touring, также была улучшена информационно-развлекательная система.

Buick Regal

Небольшой по стандартам среднегабаритных седанов, Regal представляет собой продаваемый под другой маркой автомобиль Opel Regalia. Машину оснащают четырехцилиндровым двигателем мощностью 182 лошадиных силы или его турбированным вариантом с 259 лошадиными силами. Система AWD, как и турбированный двигатель, является опциональной. Также предлагается спортивный вариант GS с шестиступенчатой коробкой передач. В 2016 году модель получила дополнительную версию Sport During. Также машина обрела улучшенную информационно-развлекательную систему.

Chevrolet Impala

У этой знаменитой семейной машины Chevrolet имеется просторное заднее сиденье, объемный багажник и впечатляющий рейтинг надежности помимо многих других качеств, которые оценят и родители, и дети, и даже собака. В 2016 году был представлен вариант Midnight Edition, имеющий более спортивный стиль и отличающийся от других версий колесами. Покупателям предлагаются четырехцилиндровый двигатель объемом в 2,5 литра и 196 лошадиными силами или шестицилиндровый объемом 3,6 литра и мощностью 305 лошадиных сил. Все Impala переднеприводные и имеют шестиступенчатую коробку передач. В 2016 году в машине появилось устройство беспроводной зарядки, также есть возможность получить кожаный салон в варианте LT.

Chevrolet Impala
Chevrolet Impala

Chrysler Town & Country

С момента появления этой модели в 2008 году Chrysler приложил немало сил для того, чтобы устранить все имевшиеся в ней недочеты и сделать ее приятной родителям, детям и особенно собаке. Оснащаемый шестицилиндровым двигателем объемом 3,6 литра мощностью 283 лошадиных силы и шестиступенчатой коробкой передач, этот минивэн имеет достаточно места для семи пассажиров и уникальное центральное сиденье Chrysler Stow 'N Go, которое легко убирается для увеличения багажного отсека. Или чтобы было удобнее собаке.

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Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Игорь Моржаретто
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