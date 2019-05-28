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Автор Ирина Гусакова

Машины из гаража Тома Круза, который всегда хочет ездить быстро

Авто

Том Круз  — один из самых известных и узнаваемых актеров современности. Фильмы с ним неизменно пользуются любовью зрителей и приносят большие кассовые сборы. При этом, снимаясь в большом количестве боевиков, актер вынужденно ассоциируется с различными автомобилями.

Машины Тома Круза
Машины Тома Круза

Ведь даже началом его карьеры, первым прорывом, был фильм о гонках "Дни грома", в котором Том побывал за рулем гоночных машин NASCAR. При огромных суммах, которые актер получает за свои фильмы, было бы глупостью, если бы он не обратил внимания на редкие и роскошные автомобили. По большей части ему удавалось сохранять в секрете свою коллекцию автомобилей от посторонних глаз, но его появление на публике, случайно брошенные слова и другие способы раздобыть информацию позволил составить представление о ней.

BMW 7-Series

Помимо того, что эта машина позволяет в полной мере насладиться вождением, она дарит и ощущение почти невероятного комфорта как водителю, так и пассажирам. Особенно уместным обладание ею становится в том случае, если у вас есть дети. Для семейного времяпрепровождения нужен не спорткар, а подобная машина, одновременно роскошная, вместительная и надежная. И мощная, вдобавок ко всему, ведь опционально на нее можно установить 12-цилиндровый двигатель.

Ford Mustang Saleen S281

Ни у кого не вызовет сомнений утверждение о том, что актер, исполняющий в фильмах почти все трюки самостоятельно, будет хотеть и в жизни ездить быстро. Для этого он приобрел себе настоящий американский маслкар Ford Mustang Saleen S281, который является и одной из самых редких машин в наши дни. Машина подверглась некоторым внешним изменениям, чтобы с первого же взгляда становилось ясно, что это не какой-нибудь обычный Mustang.

Bugatti Veyron

Некогда названная самым дорогим автомобилем в мире, Bugatti Veyron заслужила репутацию невероятно быстрой экзотической спортивной машины. Имея многомиллионные гонорары, Круз легко стал гордым обладателем Bugatti Veyron. Это один из лучших способов продемонстрировать эффектную и уникальную роскошь.

Судя по всему, съемки в "Днях грома" остались для Круза таким приятным воспоминанием, что он решил приобрести Chevrolet Chevelle SS. Эта машина являет собой великолепный пример маслкара, одного класса с Pontiac GTO. Chevelle SS доступен во множестве различных вариантов, но версия SS является одной из лучших.

Chevrolet Corvette C1

Невероятный успех "Дней грома" принес дополнительную популярность компании General Motors и NASCAR, сделал одной из самых знаменитых модель Chevrolet Lumina. Поэтому вполне очевидно, что Круз захотел приобрести себе Chevrolet. Но выбрал он для этого модель Corvette C1. Это поколение Corvette было одним из самых популярных в свое время, воплощая собой все, что можно хотеть от спорткара. Благодаря этому стоимость Chevrolet Corvette C1 такова, что только знаменитости наподобие Тома Круза могут позволить себе купить эту машину.

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Невероятная автомобильная коллекция Тома Круза. Топ-10 авто в гараже актера
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Игорь Моржаретто
Темы машина
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