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Автор Ирина Гусакова

Машины, которыми владел Николас Кейдж

Авто

Николас Кейдж является племянником знаменитого режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, поэтому его появление на киноэкранах  было неизбежно. Начав карьеру в 1980-х, он снялся в таких фильмах, как "Воспитание Аризоны", "Призрачный Гонщик", "Покидая Лас-Вегас" и "Мэнди". За некоторые из своих работ он получал немалый гонорар и, подобно всем другим кинозвездам, тратил его в том числе и на различные шикарные автомобили.

Jaguar XKE Semi-Lightweight Competition
Jaguar XKE Semi-Lightweight Competition

В коллекции Николаса имеются таким машины, как Corrvette, классические Ferrari и прекрасный антикварный Bugatti. Коллекция эта подвергалась значительным изменениям за минувшие годы, особенно из-за неудач, начавшихся в жизни актера в 2010 году. К проблемам Кейджа привели необдуманные приобретения замков, островов и роскошных автомобилей. В разное время Кейдж владел шикарной Triumph Spitfire и редкой Enzo Ferrari. Николас Кейдж успел в свои лучшие времена купить немало интересных и необычных машин, некоторые из которых он заказывал для себя лично, как, например, Ferrari 599 с шестиступенчатой механической коробкой передач. Другие впечатляют сами по себе, как Miura SVJ.

Jaguar XKE Semi-Lightweight Competition 1963 года

Эта поразительно красивая и невероятно редкая машина принадлежала Кейджу некоторое время, когда он готовился к роли в фильме "Угнать за 60 секунд". Он продал ее в 2002 году, через несколько лет. У этой модели имеется гоночная история, она участвовала в гонках Vara B Production Champion на протяжении трех лет.

Данная модель является одной из самых вожделенных коллекционерами моделей среди и без того редких 250GT. Был изготовлен всего 51 экземпляр длиннобазного варианта California. Николас Кейдж купил себе машину под номером 34, которая изначально принадлежала Луиджи Инноченти, внуку основателя фирмы Innocenti SA, производящей скутеры. Луиджи был близким другом Энцо Феррари. У 34-ой имеются особые элементы интерьера, такие как алые дверные ручки, атласный салон. Николас купил ее в 2000-х, пробег у машины не такой уж и большой. Состояние идеальное, и стоимость ее составляет, по меньшей мере, 15 миллионов долларов.

Lamborghini Miura Super Veloce Jota 1971 года

Одно из самых впечатляющих приобретений Кейджа, которое вполне можно сопоставить с личным островом — это Miura, некогда принадлежавшая Мохаммеду Резу Пехлеви, шаху Ирана. Было сделано только пять таких машин. Доставшаяся Кейджу была первой из выпущенных, и говорят, что доставил ее Ферруччо Ламборгини собственной персоной. Кейдж приобрел машину на аукционе в 1997 году за 450 тысяч долларов. Впрочем, машина ненадолго задержалась в его гараже. В 2002 году актер продал машину.

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Николас Кейдж Биография Семья Дети Доход Дома Авто Яхта
Куратор: Игорь Моржаретто
Темы кино машина дорога автомобиль николас кейдж
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