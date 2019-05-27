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Автор Ирина Гусакова

Сильно накачанные покрышки уменьшают управляемость автомобиля

Авто

Эксперты заявляют, что большая часть повреждений на шинах возникает из-за того, что они неправильно накачаны, и рекомендуют проверять давление, по крайней мере, раз в месяц.

Как ухаживать за шинами

Сохранение правильного давления в шинах важно по многим причинам

В некоторых случаях оно может уберечь шину. Правильное давление также улучшит управляемость автомобиля как при обычном режиме вождения, так и в экстренных ситуациях, когда может потребоваться резкое маневрирование. Покрышки с неправильно подобранным давлением также увеличат сопротивление при качании машины.

Недостаточное давление увеличивает это сопротивление, поэтому для того, чтобы сдвинуть машину с места, требуется больше энергии и, соответственно, топлива. Считается, если держать покрышки правильно накачанными, то можно сэкономить до трех процентов бензина. Чересчур сильно накачанные покрышки уменьшают управляемость машины, так как меньшая их площадь соприкасается с дорогой. Все это не позволяет покрышкам служить с должной эффективностью, вынуждает их быстрее изнашиваться и приводит к более ранней, чем предполагается, их замене. Не говоря уже о том, что угрожает дорожно-транспортным происшествием.

Манометр — прибор для измерения давления в шинах

Проверить давление в шинах достаточно просто. Для этого нужно всего лишь приобрести манометр. Производитель обычно вычисляет точное давление для каждого автомобиля и типа покрышек. Производитель может даже рекомендовать определенное давление исходя из количества человек в автомобиле и его загруженности. На самой покрышке обычно указывается максимально возможное для нее давление, но не рекомендуемое.

Осмотр покрышек

Помимо проверки давления, рекомендуется также регулярно проводить осмотр покрышек. Следует осмотреть резину на предмет ее износа, появления трещин или посторонних предметов, застрявших в ней. Также необходимо следить за глубиной протектора, но измерять ее нужно в разных местах покрышки, помня о неоднородности износа, и считать результатом измерения наименьшее значение.

Есть несколько признаков того, что колеса вашей машины могут быть неправильно накачаны или теряют давление. Если при движении по прямой и ровной дороге машину ведет в какую-либо сторону, это может, помимо других причин, указывать и на проблему с давлением в шинах. Если шина по центру гладкая, это обычно указывает на то, что давление слишком большое. Если же потертости больше по краям, то давление может быть недостаточным. В некоторых случаях визжащие звуки при повороте на невысокой скорости также могут указывать на неправильно накачанные шины.

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Куратор: Игорь Моржаретто
Темы дорога машина транспорт автомобиль
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