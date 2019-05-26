Итальянские культовые бренды Alfa Romeo и Ferrari в истории автоиндустрии

Машины этой компании успешно выступали в различных соревнованиях, включая "Формулу 1", Grand Prix и ралли. Первая гоночная машина была произведена Alfa Romeo в 1913 году, а в 1925 фирма выиграла всемирный чемпионат Grand Prix. В 60-70-е годы Alfa Romeo производила спорткары, а в 1986 году ее приобрел концерн Fiat.

Alfa Romeo

Компанию основали в 1910 году в Милане. Изначально она называлась просто ALFA. Первый автомобиль ALFA, модель 24НР, увидел свет в 1910 году, а через год две машины уже участвовали в гонках Targa Florio. В 1915 директором компании стал Никола Ромео, и вместо производства машин компания занялась выполнением военных заказов. В 1920 название сменилось на Alfa Romeo.

В 1941 году Бенито Муссолини* приказал компании заниматься производством авто для богатых, но после окончания войны компания была реорганизована и начала массовое производство маленьких машин.

В 1954 году появился двигатель Alfa Romeo Twin Cam, который производился на протяжении следующих сорока лет, а компания постепенно стала приобретать репутацию производителя высококачественных и очень дорогих спортивных автомобилей.

Ferrari

Ferrari была основана в 1929 году Энцо Феррари. Сначала компания носила наименование Scuderia Ferrari и была гоночной командой Alfa Romeo. В 1933 году из-за финансовых трудностей Alfa была вынуждена отказаться от сотрудничества. Феррари производил гоночные машины и спонсировал гонщиков, а в 1947 году начал производство и обычных автомобилей для езды на дорогах. Это позволило ему финансировать его гоночные предприятия, включая участие в "Формуле 1", где Ferrari оказалась невероятно успешной. Первая гоночная машина Ferrari была заявлена на гонках Mille Miglia 1940 года.

Ferrari является единственной командой, которая постоянно участвует в "Формуле 1" с момента ее создания в 1950 году. В 1973 Ferrari ушла из гонок спорткаров, чтобы сосредоточиться на "Формуле 1". Имея в команде Михаэля Шумахера, Ferrari доминировала в "Формуле 1" с 2000 по 2004 годы. Scuderia Ferrari принадлежит большинство рекордов "Формулы 1".

После своего появления на рынке дорожных автомобилей в 1947 году в 1962 Ferrari начала производство суперкаров и с тех пор выпустила одни из самых лучших машин для богатых клиентов. Под брендом Ferrari производится много различных товаров, включая одежду, парфюмерные изделия, велосипеды и часы. Энцо Феррари скончался в 1988 году, заняв достойное место в истории автомобильной индустрии в качестве одного из тех, кто повлиял на ее становление.

* итальянский политик и журналист, основатель и руководитель Национальной фашистской партии

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