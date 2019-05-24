Перелив масла в двигатель: виноват человеческий фактор

Каждый уважающий себя автомобилист хорошо знает, как важно держать уровень масла в двигателе на должном уровне. Если этот уровень понижается, масло можно доливать. Но что делать, если этот уровень превышает норму?

Причины перелива масла

Первой и главной причиной, почему уровень масла в автомобиле может быть повышен — это действия человека. Возможно, его переливают в процессе долива. Или на сервисе по незнанию конструктивных особенностей автомобиля, во время плановой замены масла было залито неправильное количество масла. В любом случае в данных ситуациях виноват человеческий фактор.

Нередко, неопытные автомобилисты пытаются самостоятельно поменять масло в автомобиле. При этом они не знают, что когда сливается масло, то определенная его часть остается в моторе. После этого они, руководствуясь данными сервисной книжки, заливают в мотор то количество, которое указано в спецификации. Соответственно, в этом случае уровень масла будет превышен.

Важно понимать, что перелив масла так же вреден для машины, как и недостаток. Нередко автомобилисты закрывают на это глаза, считая, что лишнее масло только пойдет на пользу. Но это большая ошибка.

Последствия перелива

Сильное давление масла, приводит к преждевременному износу сальников.

В современных автомобилях, где установлен инжектор, излишнее количество масла может способствовать попаданию его на регулятор холостого хода, что приводит к его неправильной работе.

Лишнее масло в двигателе однозначно приведет к повышенному расходу топлива.

Также масло будет попадать на свечи зажигания, что сократит их срок работы.

Излишнее масло повысит уровень выделения выхлопного газа, а также приведет к быстрому загрязнению глушителя.

Когда повышен уровень масла, то и вся масляная система работает с повышенными нагрузками. А это в свою очередь сказывается на износе масляного насоса и масляного фильтра.

Что делать?

Все зависит от того, насколько повышен уровень масла в автомобиле. От этого показателя зависят способы решения проблемы.

Можно снять масляный фильтр и положить его так, чтобы с него стекло масло которое в нем скопилось. Так можно незначительно понизить его уровень.

Другой способ — это использование шприца. Для этого к большому шприцу надо приделать трубку от капельницы. Затем вынуть масляный щуп и опустить туда трубку. Таким образом с помощью шприца получится откачать нужное количество масла.

Также можно попробовать слить все масло через сливное отверстие, а потом можно будет залить необходимое количество. Для подобной процедуры надо иметь смотровую яму или эстакаду.

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