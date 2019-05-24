Каждый уважающий себя автомобилист хорошо знает, как важно держать уровень масла в двигателе на должном уровне. Если этот уровень понижается, масло можно доливать. Но что делать, если этот уровень превышает норму?
Первой и главной причиной, почему уровень масла в автомобиле может быть повышен — это действия человека. Возможно, его переливают в процессе долива. Или на сервисе по незнанию конструктивных особенностей автомобиля, во время плановой замены масла было залито неправильное количество масла. В любом случае в данных ситуациях виноват человеческий фактор.
Нередко, неопытные автомобилисты пытаются самостоятельно поменять масло в автомобиле. При этом они не знают, что когда сливается масло, то определенная его часть остается в моторе. После этого они, руководствуясь данными сервисной книжки, заливают в мотор то количество, которое указано в спецификации. Соответственно, в этом случае уровень масла будет превышен.
Важно понимать, что перелив масла так же вреден для машины, как и недостаток. Нередко автомобилисты закрывают на это глаза, считая, что лишнее масло только пойдет на пользу. Но это большая ошибка.
Все зависит от того, насколько повышен уровень масла в автомобиле. От этого показателя зависят способы решения проблемы.
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