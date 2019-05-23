Бронирование автомобильных стекол: защита от хулиганов и мелких камней

Когда мы слышим о бронировании автомобильных стеклах, то представляем себе лимузин с VIP персоной, который не боится пуль и даже готов противостоять обстрелу из гранатомета. И, конечно, существуют автомобильные стекла, которые могут выдержать чрезвычайно мощные разрушительные воздействия. Но когда речь идёт о наших автомобилях, бронирование стекла означает несколько иное.

Сами по себе работы по бронированию обычных автомобильных стекол достаточно сложные и трудоемкие. Даже после такой работы автомобильные стекла не смогут останавливать пули или осколки от взрыва гранаты. Рассчитывать можно только на то, что такое подготовленное стекло будет лучше противостоять мелким камешкам и другим предметам которые могут вылететь из-под колеса другого автомобиля на трассе.

Но даже такая бронировка стекол способна эффективно защитить водителя и пассажиров от неприятностей, которые иногда случаются на дороге. Некоторые автомобилисты не ограничиваются бронированием лобового стекла, а предпочитают делать эту процедуру со всеми стеклами своей машины.

Бронирование стекла специальной плёнкой

Стекла бронируются специальной пленкой. Подобная пленка имеет достаточный запас прочности и сделана так, что при наклеивании на стекло увеличивает его прочность в несколько раз. Другими словами, если в стекло отскочит камень или другой небольшой предмет, визуальных повреждений не останется, или они будут сведены к минимуму. Если сравнивать бронированное пленкой стекло с обычным, то на обычном сразу появятся скол или трещина через все стекло. Пленка не должна допустить сколов, а тем более трещин.

Принцип работы такой пленки основан на том, что нагрузка от повреждения распределяется на всю площадь пленки, тем самым снижая его с места соприкосновения со стеклом.

Другим свойством этой пленки является защита от хулиганов. Такой пленкой иногда покрывают окна и витрины магазинов. Но и в автомобиле бронирования пленка сильно усложнит работу ночным ворам, которые захотят проникнуть в салон, разбив стекло.

Недостатки бронированной пленки

Увы, но у бронированной пленки существует несколько недостатков, о которых также надо упомянуть.

Если на лобовом стекле появятся пыль или мелкий песок, то при работе дворников пленка может царапаться, и через некоторое время подобные царапины сильно снизят обзор. Если на лобовом стекле установлена подобная пленка, автомобилисту нужно хотя бы раз в два дня протереть стекло сухой чистой тряпкой.

Второй проблемой являются воздушные пузырьки. Время от времени они могут образоваться под пленкой, что сильно портит внешний вид, но защитные свойства пленки при этом не снижаются.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.