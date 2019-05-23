Когда мы слышим о бронировании автомобильных стеклах, то представляем себе лимузин с VIP персоной, который не боится пуль и даже готов противостоять обстрелу из гранатомета. И, конечно, существуют автомобильные стекла, которые могут выдержать чрезвычайно мощные разрушительные воздействия. Но когда речь идёт о наших автомобилях, бронирование стекла означает несколько иное.
Сами по себе работы по бронированию обычных автомобильных стекол достаточно сложные и трудоемкие. Даже после такой работы автомобильные стекла не смогут останавливать пули или осколки от взрыва гранаты. Рассчитывать можно только на то, что такое подготовленное стекло будет лучше противостоять мелким камешкам и другим предметам которые могут вылететь из-под колеса другого автомобиля на трассе.
Но даже такая бронировка стекол способна эффективно защитить водителя и пассажиров от неприятностей, которые иногда случаются на дороге. Некоторые автомобилисты не ограничиваются бронированием лобового стекла, а предпочитают делать эту процедуру со всеми стеклами своей машины.
Стекла бронируются специальной пленкой. Подобная пленка имеет достаточный запас прочности и сделана так, что при наклеивании на стекло увеличивает его прочность в несколько раз. Другими словами, если в стекло отскочит камень или другой небольшой предмет, визуальных повреждений не останется, или они будут сведены к минимуму. Если сравнивать бронированное пленкой стекло с обычным, то на обычном сразу появятся скол или трещина через все стекло. Пленка не должна допустить сколов, а тем более трещин.
Принцип работы такой пленки основан на том, что нагрузка от повреждения распределяется на всю площадь пленки, тем самым снижая его с места соприкосновения со стеклом.
Другим свойством этой пленки является защита от хулиганов. Такой пленкой иногда покрывают окна и витрины магазинов. Но и в автомобиле бронирования пленка сильно усложнит работу ночным ворам, которые захотят проникнуть в салон, разбив стекло.
Увы, но у бронированной пленки существует несколько недостатков, о которых также надо упомянуть.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские вооружённые формирования нанесли несколько результативных ударов по центрам принятия решений ВС РФ в Донбассе, рассказал военкор Александр Сладков.