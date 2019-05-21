Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Ирина Гусакова

Актёр Патрик Стюарт как профессиональный гонщик собрал впечатляющую коллекцию авто

Авто

Сложно найти актера более успешного, чем Патрик Стюарт. Он известен большинству как капитан Пикар из "Звездного пути", и сериал "Звездный путь: Следующее поколение" с его участием фанаты этой франшизы признают одним из лучших.

Патрик Стюарт
Патрик Стюарт

Но Стюарт также известен и своими более серьезными ролями, равно как и тем, что великолепно воплотил на экране профессора Чарльза Ксавье из "Людей Икс". За какую роль ни брался бы Патрик, он неизменно привлекает внимание и оставляет довольными как зрителей, так и критиков. Несмотря на значительный возраст в 78 лет, он по-прежнему продолжает с успехом сниматься. За свою карьеру Стюарт приобрел немало автомобилей, собрав впечатляющую коллекцию. В некий момент он даже был профессиональным гонщиком. В его гараже нашли место как классические модели, так и спорткары.

McLaren 650S

Этот знаменитый автомобиль является одной из легенд мировой автомобильной индустрии, и нет ничего удивительного, что звезда кинематографа решил приобрести его для себя. Будучи невероятно роскошным, McLaren 650S еще и поразительно быстрый, и нет такого коллекционера, который не хотел бы заполучить его в свой гараж. С тех самых пор, как машина была выпущена, она получает только хвалебные отзывы, что только увеличивает ее цену.

Ford Popular 1939 года

Первой машиной Стюарта была именно эта модель. Она примечательна тем, что именно благодаря ей компания Ford смогла остаться на плаву в тяжелые времена. Если не она, этот автопроизводитель мог бы не стать таким гигантом, каким он является в наши дни, а возможно, и вовсе прекратил бы свое существование. Вполне объяснимо, что Стюарт из чувства ностальгии захотел иметь в своей коллекции такую машину.

Austin A35

Эта машина, судя по всему, является самой быстрой в гараже Патрика Стюарта. На такой модели он когда-то выступал в качестве профессионального гонщика. Помимо этой причины есть и множество других: он роскошный, быстрый и являет собой воплощение изящества и стиля.

Патрик Стюарт явно неравнодушен к автомобилям марки Ford. Обладание Ford Squire Estate может служить причиной для гордости коллекционера, ведь таких машин осталось очень мало и они считаются чрезвычайно редкими. Несмотря на то, что эта машина не является воплощением роскоши. Помимо того, что эта машина является украшением любой коллекции, она была известна своей невероятной надежностью, так что в некотором смысле владение ею еще и практично.

Morgan Lightweight Race Car

Как уже говорилось, Патрик Стюарт любит участвовать в гонках и владеть стильными вещами. Оба эти момента совпадают в этом элегантном гоночном автомобиле. Он способен достигать значительных скоростей, а те, кому посчастливилось управлять им, говорят, что это истинное удовольствие, требующее, впрочем, большого опыта и навыка от водителя. На этой машине Стюарт выступал в гонках, и понятно, что он испытывает к ней нежные чувства.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Машины из гаража Патрика Стюарта [АВТОМОБИЛИСТАМ]
Куратор: Игорь Моржаретто
Темы машина автомобиль
Новости
Шойгу: ВС России уничтожили более семи тысяч украинских солдат за три недели
В Литве решили увеличить уровень готовности ВС из-за частичной мобилизации в РФ
Эксперт Леонков заявил, что после частичной мобилизации изменится характер СВО
Абакумов: детям нельзя принимать многие противовирусные препараты
Кнутов: после мобилизации в СВО всё пойдёт быстрее
Гладков: Белгород приступил к исполнению задач, поставленных Путиным
Стрелков: НАТО максимально давит на Россию, а значит Кремлю надо проявить волю
Кравченко: в ЛНР для проведения референдума создан 461 избирательный участок
Украинские инфоботы уже начали отрабатывать тему частичной мобилизации в РФ
Юрист Ерохин об участи уклонистов от мобилизации: штраф или тюрьма
Популярное
Силовые структуры
Ходаковский: ВСУ отправляют на смерть танкистов с заваренными люками

ВСУ под Херсоном отправляют танкистов на верную смерть с заваренными люками, рассказал комбат Ходаковский.

Ходаковский: ВСУ отправляют на смерть танкистов с заваренными люками
Красный Лиман атакуют с двух направлений прямо сейчас: "Бьёмся изо всех сил"
Силовые структуры
Красный Лиман атакуют с двух направлений прямо сейчас: "Бьёмся изо всех сил"
Военные новости
Украинцев готовят к водному апокалипсису "после удара по Киевской ГЭС"
Политика. Новости и аналитика
Политологи: референдумы в ЛДНР и Херсоне развяжут России руки
Любовь Степушова Путин решился воевать в полную силу. Это заслуга россиян Любовь Степушова Сергей Лебедев Российский питейный беспредел: тысячи жизней и миллиарды убытков Сергей Лебедев Ольга Лебедева Украинцев готовят к водному апокалипсису "после удара по Киевской ГЭС" Ольга Лебедева
Новости Украины
Референдумы: Путин договорился с Си Цзиньпином и нанёс удар по альянсу НАТО-Украина
Общество
Страна.ua: украинцы начали устраивать забастовки на заводах в Польше
Командир отряда "Ахмат" разрешил бойцам ВС РФ брать пленных ВСУ с "фингалами"
Силовые структуры
Командир отряда "Ахмат" разрешил бойцам ВС РФ брать пленных ВСУ с "фингалами"
Последние материалы
Минимойка для авто: работает под давлением и используется не только для мытья машин
Юрист Ерохин об участи уклонистов от мобилизации: штраф или тюрьма
Баширов заявил, что слова Путина о мобилизации поставили НАТО перед развилкой
Генерал Гурулёв: частичная мобилизация позволит РФ одержать победу
Шойгу: мобилизованные россияне получат статус контрактников
Визажист Захар Гринов: сыворотка — идеальное решение для проблемной кожи
Минцифры: повестки о мобилизации не будут рассылаться через Госуслуги
Многие автовладельцы не доверяют заводским рекомендациям и меняют масло в моторе "по-своему"
Эксперт Баранец о частичной мобилизации в РФ: "Чёсом никого брать не будут"
Политолог: ШОС показала, что нет политической изоляции России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников