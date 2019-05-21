Актёр Патрик Стюарт как профессиональный гонщик собрал впечатляющую коллекцию авто

Сложно найти актера более успешного, чем Патрик Стюарт. Он известен большинству как капитан Пикар из "Звездного пути", и сериал "Звездный путь: Следующее поколение" с его участием фанаты этой франшизы признают одним из лучших.

Патрик Стюарт

Но Стюарт также известен и своими более серьезными ролями, равно как и тем, что великолепно воплотил на экране профессора Чарльза Ксавье из "Людей Икс". За какую роль ни брался бы Патрик, он неизменно привлекает внимание и оставляет довольными как зрителей, так и критиков. Несмотря на значительный возраст в 78 лет, он по-прежнему продолжает с успехом сниматься. За свою карьеру Стюарт приобрел немало автомобилей, собрав впечатляющую коллекцию. В некий момент он даже был профессиональным гонщиком. В его гараже нашли место как классические модели, так и спорткары.

McLaren 650S

Этот знаменитый автомобиль является одной из легенд мировой автомобильной индустрии, и нет ничего удивительного, что звезда кинематографа решил приобрести его для себя. Будучи невероятно роскошным, McLaren 650S еще и поразительно быстрый, и нет такого коллекционера, который не хотел бы заполучить его в свой гараж. С тех самых пор, как машина была выпущена, она получает только хвалебные отзывы, что только увеличивает ее цену.

Ford Popular 1939 года

Первой машиной Стюарта была именно эта модель. Она примечательна тем, что именно благодаря ей компания Ford смогла остаться на плаву в тяжелые времена. Если не она, этот автопроизводитель мог бы не стать таким гигантом, каким он является в наши дни, а возможно, и вовсе прекратил бы свое существование. Вполне объяснимо, что Стюарт из чувства ностальгии захотел иметь в своей коллекции такую машину.

Austin A35

Эта машина, судя по всему, является самой быстрой в гараже Патрика Стюарта. На такой модели он когда-то выступал в качестве профессионального гонщика. Помимо этой причины есть и множество других: он роскошный, быстрый и являет собой воплощение изящества и стиля.

Патрик Стюарт явно неравнодушен к автомобилям марки Ford. Обладание Ford Squire Estate может служить причиной для гордости коллекционера, ведь таких машин осталось очень мало и они считаются чрезвычайно редкими. Несмотря на то, что эта машина не является воплощением роскоши. Помимо того, что эта машина является украшением любой коллекции, она была известна своей невероятной надежностью, так что в некотором смысле владение ею еще и практично.

Morgan Lightweight Race Car

Как уже говорилось, Патрик Стюарт любит участвовать в гонках и владеть стильными вещами. Оба эти момента совпадают в этом элегантном гоночном автомобиле. Он способен достигать значительных скоростей, а те, кому посчастливилось управлять им, говорят, что это истинное удовольствие, требующее, впрочем, большого опыта и навыка от водителя. На этой машине Стюарт выступал в гонках, и понятно, что он испытывает к ней нежные чувства.

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