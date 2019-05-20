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Автор Сергей Бухранский

Как долить масло в двигатель правильно. Часть 3

Авто

Продолжаем статью про тонкости и особенности правильного долива масла. Оказывается, многие не знают определенных правил, что приводит к раннему износу двигателя. Поэтому Pravda.Ru раскрывает эту тему полностью.

Как долить масло в двигатель правильно. Часть 3

Куда доливать масло?

С одной стороны, многие улыбнутся, ведь практически все знают где у автомобиля находится клапанная крышка, куда надо лить недостающее масло. Но не все так просто. Действительно, в большинстве автомобилей клапанная крышка бросается в глаза сразу после открытия капота, но на многих новых автомобилях стоят необслуживаемые моторы, и, чтобы добраться до горловины клапанной крышки, надо снимать пластиковую защиту двигателя и искать горловину именно под ней. Но надо отметить, что чаще всего клапанная крышка находится именно на этой пластиковой защите.

Как доливать, на горячий или холодный мотор?

Сразу надо поставить точку в этом споре, любую процедуру по доливу масла в мотор следует производить только на холодном моторе. Все споры на эту тему надо прекратить, лить масло в горячий двигатель запрещено. Надо сразу запомнить, что если залить в горячий мотор холодное масло, это может привести к серьезным неисправностям. В результате резкой смены температуры на некоторых деталях мотора могут появиться трещины и вообще может изменится геометрия двигателя. Поэтому в любой ситуации следует ждать, пока мотор остынет, и только после этого доливать в него масло.

Также надо запомнить, что правильный уровень масла можно определить щупом только на холодном моторе, когда все масло стечет в поддон. Также следует проверять фактический уровень масла не реже одного раза в неделю, чтобы своевременно его длить в случае необходимости.

Когда и сколько масла доливать, решает сам автомобилист. Все зависит от  двигателя. Наиболее правильным будет уровень по середине, между минимумом и максимумом. Причем не желательно осуществлять перелив. Иногда автовладельцы считают, что чем больше масла, тем лучше. Однако это неправильно. Избыток масла приводит к увеличению давления и может повлечь за собой серьезные поломки мотора.

Можно ли доливать масло самому?

Иногда автомобилисты опасаются проводить такие работы самостоятельно. Но это как раз тот случай, когда с этим может справится даже хрупкая девушка. Важно помнить некоторые правила, о которых сказано выше. Масло надо лить в холодный мотор и придерживаться среднего деления на щупе. Если уровень масла на щупе серьезно снижен, следует лить масло порционно. То есть сразу можно плеснуть пятьсот грамм, после чего подождать десять минут и проверить. Если уровень опять будет понижен, можно добавить ещё пятьсот грамм.

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Доливаем масло в двигатель правильно / советы автомобилистам
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Игорь Моржаретто
Темы автомобиль
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