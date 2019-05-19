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Автор Сергей Бухранский

Как выбрать инструктора по вождению

Авто

Замечали, сколько сегодня на дорогах автомобилистов, которых можно назвать только оленями? Это все последствия покупки прав или халатное отношение к обучению в автошколах.

Как ни крути, но многие местечковые автошколы — это, по сути, организации-посредники между будущим водителем и государственным органом, который выдает водительские удостоверения. Группа учеников скидывается деньгами, и вот права у вас в кармане. А потом все удивляются, как можно было перепутать газ с тормозом.

Экзамен автошкола

Но в большинстве автошколы всё-таки стараются дать определенные полезные знания. И в данном аспекте очень важную роль играет инструктор по вождению. Такой человек закладывает азы того, каким будет будущий автомобилист и как он будет взаимодействовать с окружающими. От этого человека зависит техника вождения и то, насколько будущий водитель будет соблюдать правила дорожного движения.

Первое, что надо сделать, выбирая себе инструктора, это убедиться в том, что это настоящий профессионал. Если есть хоть капля сомнения или недоверия, то толку от такой учебы не будет. Лучше отказаться и поменять инструктора в начале обучения.

Хорошего инструктора отличить нетрудно. Это человек, который внимательно относится к делу и показывает всякую заинтересованность. Такой инструктор не станет бросаться непонятными терминами, а все подробно объяснит своими словами. А главное — это спокойный человек, который ни при каких обстоятельствах не станет кричать и оскорблять курсанта.

Онлайн-автошкола

Как выбрать автошколу и хорошего инструктора

  • Понятно, что курсант, будь то мужчина или женщина, очень волнуется. Но вот если волнуется инструктор, то следует очень хорошо подумать, а стоит ли у него чему-то учиться?
  • Опытный и внимательный инструктор всегда изучит и проанализирует езду курсанта и по окончании занятия без крика и ругани укажет курсанту на его ошибки. Причем сделает это спокойно.
  • Важно внимательно осмотреть машину, которую вам предложат для обучения. Если она в плохом состоянии, то от нее лучше будет избавиться, выбрав другой автомобиль или сменив автошколу.
  • Очень важно задавать инструктору вопросы. Хороший инструктор всегда найдет правильный ответ. Более того, хороший инструктор поделится с курсантом личным опытом и различными хитростями, которые очень помогут в будущем.
  • Обычно хороший инструктор не растягивает время обучения только для того, чтобы получить больше денег. Но в то же время он и не спешит, чтобы отделаться от очень надоедливых курсантов. Такой инструктор даёт знания дозировано и понятно.
  • Очень важно почитать о том или ином инструкторе отзывы на местном форуме или узнать от знакомых, каков на самом деле предстоящий учитель по вождению.

Как выбрать инструктора по вождению

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Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Игорь Моржаретто
Темы автомобиль инструктор водительские права
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