Замечали, сколько сегодня на дорогах автомобилистов, которых можно назвать только оленями? Это все последствия покупки прав или халатное отношение к обучению в автошколах.
Как ни крути, но многие местечковые автошколы — это, по сути, организации-посредники между будущим водителем и государственным органом, который выдает водительские удостоверения. Группа учеников скидывается деньгами, и вот права у вас в кармане. А потом все удивляются, как можно было перепутать газ с тормозом.
Но в большинстве автошколы всё-таки стараются дать определенные полезные знания. И в данном аспекте очень важную роль играет инструктор по вождению. Такой человек закладывает азы того, каким будет будущий автомобилист и как он будет взаимодействовать с окружающими. От этого человека зависит техника вождения и то, насколько будущий водитель будет соблюдать правила дорожного движения.
Первое, что надо сделать, выбирая себе инструктора, это убедиться в том, что это настоящий профессионал. Если есть хоть капля сомнения или недоверия, то толку от такой учебы не будет. Лучше отказаться и поменять инструктора в начале обучения.
Хорошего инструктора отличить нетрудно. Это человек, который внимательно относится к делу и показывает всякую заинтересованность. Такой инструктор не станет бросаться непонятными терминами, а все подробно объяснит своими словами. А главное — это спокойный человек, который ни при каких обстоятельствах не станет кричать и оскорблять курсанта.
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