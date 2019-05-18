Полезные вещи, которые нужно иметь в машине

Если речь идет об автомобилисте, который живет в городе и ездит только на работу и в супермаркет, то статья не будет для него интересна. Но если человек много времени проводит в автомобиле или ездит на дальние расстояния, то это то, что следует прочитать.

Дорога дарит множество сюрпризов, и не всегда эти сюрпризы приятные. Иногда в дороге могут понадобиться некоторые вещи, которые лучше постоянно возить с собой. Список этих вещей не так велик, и он уж точно не превратит автомобиль в склад различного хлама. Но иногда многое из перечисленного ниже может ох как пригодиться.

Список основных вещей для авто



Для начала обратим внимание на те важные вещи, которые, на наш взгляд, крайне необходимы для того, чтобы возить их с собой.

В багажнике или в другом установленном производителем месте обязательного должно быть запасное колесо, на худой конец — докатка. Причем даже в городе, такая вещь может пригодиться.

Многие игнорируют знак аварийной остановки, но он иногда просто необходим, особенно в ночное время на оживленной трассе. Места занимает мало, а польза очевидна.

Сегодня редко кто обходится без автомобильного компрессора. Даже выйдя из продуктового магазина, можно обнаружить спущенное колесо. Вот тут-то компрессор и оправдает все возложенные на него надежды.

Трос для буксировки автомобиля и сегодня очень актуален. Можно смело сказать, что этот недорогой кусок оранжевой веревки окупится сразу, как не удастся завести автомобиль. В любом случае услуга эвакуатора обойдется дороже, чем трос.

Не лишним в автомобиле будет закрытая бутылка питьевой воды. Особенно если путь лежит через малонаселенных районы. Всякое может случиться, в любом случае ею можно помыть руки, можно ее долить в расширительный бачок или в стеклоомыватель.

Аптечка должна и так быть у любого автолюбителя, но многие даже не знают ее содержимого. Лучше если автовладелец сам соберёт себе правильную аптечку, с учетом личных пожеланий. Но надо помнить, что у лекарств есть срок годности.

Огнетушитель необходим не меньше аптечки. Дай бог, чтобы он никогда не пригодился. Но все бывает, и важно даже не то, что с его помощью можно спасти свою собственность, но может случиться так, что именно ваш огнетушитель спасет чью-то жизнь.

Увы, но и сегодня можно попасть в ситуацию, когда придется самому менять колесо в автомобиле. И тут не обойтись без домкрата. Это небольшое, но очень полезное устройство, которое может здорово выручить на безлюдной дороге.

Если вы хотите почувствовать себя Бэтменом, то обязательно возите с собой провода для прикуривания аккумулятора. В лютую зиму многие растерянно стоят возле своих автомобилей и разводят руками, и тут вы со своими проводами. Поверьте, в такой момент вы настоящий спаситель вселенной.

Не надо делать из багажника автомобиля маленький автосервис, но иметь набор необходимых инструментов просто необходимо. Иногда отсутствие обычной отвёртки может положить конец важной встрече. Поэтому надо иметь несколько ходовых ключей, плоскогубцы, отвертку, смазку WD-40 и, конечно, изоленту.

Это, конечно, мелочь, но очень важная. Перчатки в автомобиле — это крайне полезный аксессуар. Иногда надо сделать минимальный ремонт, но при этом можно сильно испачкать руки. Вот тут и пригодятся перчатки, которые любую работу по автомобилю делают в разы комфортнее.

Щётка-скребок крайне необходима в период морозов. Иногда без нее просто не обойтись. А если у нее есть резиновая полоса, то такая щетка очень хорошо справляется с утренней росой, осевшей на стеклах автомобилей летом. Кстати, если брать в расчет суровую зиму, то можно подумать о цепях на колеса и кусках картона, которые можно подкладывать под колеса, если застрянете.

Список дополнительных полезных вещей

Список, который вы увидите ниже, не является обязательным. Более того, он будет полезен не для всех. Но вот начинающих автомобилистов он может заинтересовать.

Зимой не будет лишним в автомобиле складная лопата, баллончик для открывания замерзших замков, небольшое одеяло, эти предметы могут пригодиться на заснеженной трассе.

Обязательно надо иметь в автомобиле небольшой фонарик и складной нож.

Сегодня смартфон — это целый набор полезных функций для автомобилиста. Он может дать точный прогноз погоды, служить аварийным огнем, использоваться как навигатор или просто дать возможность узнать информацию по какой-то неисправности автомобиля. И чтобы быть на связи, в машине обязательно должно находиться зарядное устройство, работающее от прикуривателя.

Также отлично, если в автомобиле будет установлен видеорегистратор.

Многие опытные автомобилисты имеют привычку прятать в машине небольшую денежную заначку, которая может реально сильно выручить в трудную минуту.

Также в автомобиле должны быть салфетки, зажигалка, рулон туалетной бумаги и полотенце.

Конечно, это не полный список тех вещей, которые могут пригодиться в дальней поездке. Его каждый может дополнять своими нужными предметами. Как показывает практика, лучше иметь что-то и не использовать, чем когда понадобится — не иметь этого. Важно, чтобы все вещи имели свое место. Их можно сложить в одну сумку или по разным пластиковым контейнерам.

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