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Автор Сергей Бухранский

Мобильный шиномонтаж: плюсы и минусы

Авто

Любой автовладелец хотя бы раз в жизни сталкивался с тем, что подходя к автомобилю обнаруживал, что колесо спущено. Колесо может спустить из-за поврежденного ниппеля, прокола, пореза и даже от перепада температуры. Когда происходит подобная неприятность у водителя появляется несколько вариантов решения этого неприятного момента.

Мобильный шиномонтаж: плюсы и минусы

Можно попытаться подкачать колесо и отправится на поиск шиномонтажа, попробовать заклеить колесо самостоятельно или обратится за помощью к посторонним. В тех случаях, когда ситуация складывается так, что водитель не может передвигаться на автомобиле, существует очень удобная услуга "мобильный шиномонтаж". Давайте подробно разберём эту услугу и взвесим все отрицательные и положительные стороны.

Что же такое мобильный шиномонтаж?

Мобильный или как его ещё называют, передвижной шиномонтаж - это по сути мастерская на колесах. Обычно для таких мастерских используют микроавтобусы. Такой микроавтобус укомплектован всем необходимым оборудованием и людьми, которые с этим оборудованием работают. Такие передвижные шиномонтажи могут выполнять работы любой сложности и причем на любом участке дороги или улицы. То есть, если к вашему автомобилю можно подъехать, то мобильный шиномонтаж также сможет оказаться на месте.

Помимо услуг шиномонтажа, подобные фирмы оказывают и другие услуги. Работает это очень просто. Водитель звонит на определенный номер, и к нему выезжает бригада автослесарей, способных починить колесо в любом состоянии, а также доставить на место новые диски или резину, также эти фирмы оказывают услуги по разморозке автомобиля, прикуривают его если сел аккумулятор, а также могут доставить автовладельцу, масло, антифриз или тормозную жидкость.

Плюсы мобильного шиномонтажа

Особенно актуальны услуги мобильного шиномонтажа, в больших городах. Дорожная обстановка и соответственно движение тут очень плотное и насыщенное. Те, кто ценит время, не станет тратить его на подкачку и поиски, а сразу позвонит в подобную фирму.

Очень удобно, что подобные передвижные мастерские работают круглосуточно. Всего только надо набрать номер и подробно описать суть проблемы. Фирма сама доставит на место все необходимое.

Мобильный шиномонтаж может работать в любом месте, автовладельцу совершенно не нужно искать удобную площадку или фонарь уличного освещения.

Из всего описанного выше, можно сделать вывод, что подобная услуга очень удобна, к тому же на нее реально существует высокий спрос. Но следует понимать, что у такой услуги есть свои недостатки.

Одним из таких недостатков, можно считать довольно высокую цену данной услуги. Как правило стоимость работ такой выездной мастерской обойдется в три раза дороже обычного, стационарного шиномонтажа. Второй минус - это невозможность как следует отбалансировать колесо. Поскольку оборудование находится в автомобиле, то говорить о точности балансировки совершенно бессмысленно.

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Куратор: Игорь Моржаретто
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