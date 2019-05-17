Что делать, если купили бракованную машину

Когда человек покупает новый автомобиль, он подсознательно считает, что брака быть не может, поскольку в салоне как мантру повторяют сказку о предпродажной подготовке. И естественно автомобилист считает, что его автомобиль тестируют и проверяют. На самом деле все не так радужно. И нет абсолютно никаких гарантий, что автомобилист не может приобрести автомобиль откровенно бракованный.

Время от времени в прессе появляется информация о том, как на западе покупатели бракованных автомобилей судятся с дилерами и пытаются вернуть не только деньги за автомобиль, но и получить моральную компенсацию за потраченные нервы и время. И как показывает практика это им удается и помимо возврата денег удается хорошо заработать на моральных издержках.

И может показаться, что и у нас, когда мы приобретаем автомобили иностранного производства, должно быть право вернуть автомобиль в случае если с ним что-то не так. Но по факту все намного сложнее, и в России автодилер или даже компания производящая автомобили, может отказать в возврате средств. Более того, даже суд иногда не в силах добиться решения в пользу незадачливого покупателя.

Можно ли вернуть подержанную машину?

Давайте сначала коснемся вопроса, а есть ли возможность возврата денег за покупку подержанного автомобиля. И есть ли возможность обязать продавца вернуть деньги за продажу хоть и подержанного, но испорченного автомобиля. Случаи, когда продавец заведомо скрывает истинное техническое состояние машины, происходят постоянно. Ситуация обычно происходит следующим образом. Покупатель берет автомобиль, который по заверениям продавца полностью проверен и не имеет каких-либо существенных неисправностей. Но после осуществления сделки, через неделю другую оказывается, что у автомобиля есть ряд серьезных дефектов или неисправностей и именно по этой причине продавец решил избавится от автомобиля.

Сразу надо осознать, что покупая подержанную машину о какой-то гарантии на нее говорить нет смысла. Никто и никогда не даст на подержанную машину гарантию. Доказать, что обнаруженная неисправность появилась ещё до заключения сделки, практически невозможно. Поэтому хороший совет, даже не пытаться решить такую проблему через суд. Судья никогда не примет решение в пользу нового владельца автомобиля, а значит получить что-то с предыдущего, будет невозможно.

Как правило многие салоны помимо новых автомобилей, продают подержанные машины по системе trade-in. И естественно даже на подержанные автомобили в салоне существует гарантия. Но надо трезво осознавать, что дилер крайне не заинтересован в возврате средств. И вся юридическая поддержка автодилера будет стараться доказать, что неисправность возникла только по вине самого покупателя и непосредственно его действия привели к возникновению поломки, а значит данная ситуация не попадает под условия гарантии.

Как всё-таки вернуть бракованную машину?

Если брать во внимание закон, то любой заводской брак должен быть устранен по условиям гарантии автомобиля. Поэтому не стоит надеется, что купив машину, но быстро в ней разочаровавшись и найдя какие-то незначительные неисправности, дилер сразу заберёт автомобиль и вернёт деньги. В лучшем случае можно ожидать, что продавец заменит неисправные детали и проведет бесплатные ремонтные работы. После чего машина снова вернется к владельцу.

Причем все это касается даже такой ситуации, когда сам двигатель или трансмиссия оказываются бракованными. Эти агрегаты также подлежат замене, а значит их поменяют в установленный период времени, но возвращать деньги и забирать машину не станут.

В любом случае, при обнаружении любого брака, автовладелец будет вынужден доказывать, что в произошедшем нет его вины и что автомобиль эксплуатировался правильно. При этом важно проходить плановое ТО только на специализированных сервисах. Например, если ради экономии поменять масло в сторонней мастерской, то в случае серьезной неисправности, дилер спокойно сможет отказать даже в гарантийном ремонте. Он всегда сможет мотивировать это тем, что неисправность произошла по вине автовладельца.

Но имеются ситуации, когда автомобиль всё-таки удается вернуть дилеру. Это тот случай, когда поломка имеет систематический характер и автомобиль находится на ремонте длительное время. Если это длительное время нет возможности пользоваться машиной и неисправность невозможно устранить в ближайшее время, то в этой ситуации можно рассчитывать на возврат денег.

Нередко дилер просит покупателя забрать заявление обещая быстрый ремонт, а после этого процедура растягивается на неопределенный срок, после чего нет никакой гарантии, что проблемы с такой бракованный машиной не повторятся.

Как действовать?

Если так произошло, и новая машина постоянно находится в сервисе, то владелец должен написать заявление на имя официального дилера с требованием расторжения договора и возврату денег. По закону дилер должен ответить, если поступит отказ, следует отправлял я в суд.

Если все пройдет по плану, то суд может признать договор ничтожным и обяжет возвращать не только потраченные деньги, но и пеню в 1% в день. Это может заставить дилера моментально начать действовать и в этом случае деньги будут быстро возвращены.

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