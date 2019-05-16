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Автор Татьяна Новоселова

Дверь машины захлопнулась, а ключи внутри. Что делать?

Авто

Дверь машины захлопнулась, и ужас начинает охватывать водителя при осознании того, что ключи остались внутри салона. Если опытный автолюбитель начинает прокручивать в уме различные варианты выхода из сложившейся ситуации, то новичок — паникует. Здесь, главное, быть спокойным и собранным. Безвыходных ситуаций не бывает. Вот несколько советов, как исправить положение.

Дверь машины захлопнулась, а ключи внутри. Что делать?

Вызвать мастера

Совет больше для женщин, и, это первое, что приходит в голову.

  • Но, во-первых, стоимость работы мастера достаточно высокая (около 800 руб.).
  • А во-вторых, потребуется время на ожидание его приезда.

Прежде, чем делать спасительный звонок, нужно убедиться:

  • точно ли все двери закрыты;
  • нет ли возможности попасть в салон через багажник.

Не найдя способа проникнуть в машину, можно вызывать специалиста, но быстрее, да и дешевле будет открыть дверь самому. Существуют несколько способов.

Можно обойтись и своими силами

Открывание двери проволокой

Потребуется кусок жесткой, не очень толстой проволоки, длиной 60-70 см. На конце ее необходимо сделать крючок, длиной 7-8 см, под углом в 45°. Нужно отодвинуть уплотнитель у стекла на двери и просунуть внутрь "инструмент". Крючком найти дверную тягу, подцепить ее и потянув вверх, открыть дверь.

Эта манипуляция требует в среднем 15-20 минут. Таким способом хорошо открываются отечественные автомобили. У зарубежных машин уплотнители отгибаются намного сложнее.

Использование петли из веревки

Для открывания двери необходима леска или тонкая веревка. На конце завязывают затягивающуюся петлю. Дверь автомобиля подручными средствами слегка отгибается. В щель вставляется клин, обернутый тканью, чтобы не повредить покрытие. В полученное отверстие опускают веревку, накидывая петлю на дверной фиксатор. Петля затягивается — дверь открывается.

Разблокировка

Таким способом открываются только импортные автомобили. У них конструкция такова, то при нажатии ручки изнутри, происходит разблокировка двери, а если нажать еще раз, то она откроется.

Берется длинная проволока, примерно 2 метра. На конце делается крючок. Верхняя часть двери отодвигается и в щель просовывается проволока. Крючком нащупывается ручка и открывается.

В месте соприкосновения инструмента и двери, желательно подложить кусок ткани, чтобы не повредить покрытие.

Альтернатива

Есть еще пара способов, но к ним прибегать стоит в последнюю очередь.

  • Если остановка и захлопывание двери случилось где-то в поле, лесу, и проволоки или другого инструмента там не найти, то можно камнем разбить стекло.

Лучше заднее, чтобы во время движения поток воздуха не попадал на водителя. Это особенно актуально в холодное время года.

  • Иногда прибегают к электродрели.

С ее помощью высверливают сердцевину замка на двери. Только после этой манипуляции необходимо произвести замену замков на всех дверях.

В идеале, лучше иметь при себе запасной ключ. Тогда не придется скрепя сердце насиловать любимый автомобиль. Но чтобы не попадать в ситуацию с закрытыми дверями, нужно приучиться, всегда вытягивать ключи из замка зажигания.

 

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