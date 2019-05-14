Новые или подержанные запчасти: у автомобилистов два противоположных мнения

В наши дни машина стала необходимым средством передвижения. Ее задача — доставить водителя и пассажиров к месту назначения в комфортной обстановке и без дорожных происшествий. Но в пути от поломок автомобиля и ДТП никто не застрахован. В таком случае возникает вопрос о покупке запасных частей для "железного коня". Если автомобиль не находится на гарантии, то решая эту проблему, любой автолюбитель стоит перед выбором — приобрести новые запчасти или бу?

Как к такому выбору относятся водители: по-разному

В этом вопросе у автомобилистов два противоположных мнения. Те, кто привык покупать исключительно бэушные запчасти, уверены в своей правоте, так как считают, что лишь проверенные временем детали гарантируют бесперебойную работу машины. Особенно если речь идет об импортных запчастях, которые отличаются высоким качеством и будут служить очень долго. К тому же если это оригинальная деталь, она просто бесценна.

Еще один важный момент — стоимость запчасти. Эти водители убеждены, что не стоит переплачивать, если на разборке можно приобрести ту же деталь гораздо дешевле. Такое решение вопроса отлично подходит для автомобилей с возрастом 15-20 лет. Так как покупка новых запчастей для них — это настоящее расточительство. Особенно когда модель сняли с производства и оригинальные детали невозможно найти. В таком случае новая деталь к старому автомобилю может не подойти.

Обычно владельцы таких машин знают об этих тонкостях и предпочитают найти старые оригинальные запчасти, но не покупать сомнительную подделку китайского производства. К тому же, вполне реально приобрести взаимозаменяемые детали от одной марки автомобиля, которые подойдут к другой.

Любители исключительно новых запчастей объясняют свой выбор тем, что только новая деталь способна обеспечить продолжительную эксплуатацию машины. Кроме того, на только приобретенный товар распространяется гарантия. Новые запчасти чаще всего покупают владельцы современного автомобиля и, как правило, очень дорогого.

Какие детали стоит выбирать?

Каждое из двух мнений имеет право на жизнь. Конечно же, стоимость имеет важное значение. Те, кто ограничен в средствах, приобретает запчасти на разборке, другие — выбирают новые детали с гарантией. Но стоит отметить, когда необходимо купить ходовые или двигатель, лучше брать новые запчасти. Так как они отвечают за функциональную часть и безопасность на дороге. Это не тот случай, когда стоит экономить. Гораздо выгоднее выбрать новые детали в магазине и с гарантийным обслуживанием.

Следует знать, что далеко не всегда оправдана покупка оригинальных запчастей. К примеру, вполне подойдут бэушные: крышка багажника, крыша, лонжероны и так далее. А такие сменные детали, как

бамперы,

капот,

передние крылья

разумно купить новые. Целое стекло будет уместно тоже взять на разборке.

Заслуживает внимания и оптика автомобиля. Среди производителей принято не ставить свои фирменные логотипы на оригинальных фарах, хотя они обязаны это сделать, если товар предназначен для продажи. Когда автолюбителю необходима оригинальная оптика, ему стоит посмотреть, есть ли на ней фирменный штамп.

Кроме того, есть виды запчастей, которые не используются повторно. Это касается деталей с высокими требованиями точности, а также тех, которые в процессе эксплуатации могут меняться в размерах.

Какой напрашивается вывод: купить новую дорогую автозапчасть или взять более дешевую, но бэушную? Это зависит от самого автолюбителя, его финансовых возможностей и отношения к средству передвижения. Кто-то сделает выбор в пользу старой, но еще пригодной для использования детали по сходной цене. Кто-то посчитает нужным потратиться и быть уверенным в высоком качестве запчасти с гарантийным обслуживанием. В любом случае каждый автолюбитель окажется прав.

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