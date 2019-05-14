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Злата Кузнецова

Chevrolet Niva: российский автомобиль повышенной проходимости любят в 100 странах мира

Авто

Chevrolet Niva  — это популярный внедорожник, который любят не только в России, но и в 100 странах мира. Автолюбители ценят машину за то, что она:

Chevrolet Niva: российский автомобиль повышенной проходимости любят в 100 странах мира
  • прекрасно идет по бездорожью,
  • у машины постоянный и полный привод,
  • независимая подвеска,
  • больший выбор специализированных моделей,
  • легко достать комплектующие для автомобиля,
  • машину от других отличает выгодная цена.

Первый внедорожник появился в 1977 году

В далеком 1977 году появился первый внедорожник малого класса от ВАЗ, получивший название ВАЗ-2121" Нива". Он мгновенно завоевал сердца автолюбителей, машина была поставлена на экспорт. По вкусу и по достоинству машина пришлась в Японии. Модели больше 45 лет, рестайлингу она поддавалась не один раз, с каждым разом улучшая технические характеристики, производители предлагали специализированные "заряженные" версии.

В 2020 году появилась первая Chevrolet Niva, которую разрабатывали две крупные автомобильные компании, именно данную модель можно было купить до 2019 года. Выпуск модели наладили на заводе в Тольятти, с 2017 года конвейер был запущен в Казахстане.

После усовершенствования, автомобиль получает имя Chevrolet Niva, сохраняя основные модельные преимущества, но теперь "Нива" могла похвастаться более высоким уровнем комфорта, надежной пятиступенчатой МКПП, экономичным расходом топлива — 11 литров на 100 км, пакетом современных опций.

Пять комплектаций российского автомобиля и "замороженный" проект второго поколения "Нивы"

Автомобиль в России представлен в пяти комплектациях, это:

  • базовая,
  • с кондиционером,
  • улучшенная версия с подушками безопасности,
  • сигнализацией,
  • с максимальным комфортом и дополнительными опциями.

Последняя модель — настоящая внедорожная версия, двигатель автомобиля надежно защищен.

Второе поколение "Нивы" начали разрабатывать, но обещания, что начнут выпуск в 2019 году, остались обещаниями, кроме фотографий производители не смогли ничего показать.

Возможно, отечественный автопром покажет "Шевроле Ниву" в двух моделях в этом году, дизайн которых разрабатывали в Италии. Возможно, представят Niva 4x4 от АвтоВАЗа.

В 2014 году Chevrolet Niva II официально представили в московском автосалоне, которая должна была выйти через два года, но сборку перенесли на 2019. Обновленный внедорожник выглядит впечатляюще, отличаясь от своих предшественников. Машина выглядит брутально, видно, что автомобиль с характером.

Салон автомобиля говорит о комфортности, не уступая зарубежным конкурентам. Использованы качественные материалы, оборудование, есть стильная подсветка. Автомобиль не уступает элитному, подчеркивая статус владельца. Автомобиль оснащен мощным бензиновым двигателем, объем которого составляет 1,8 литра, мощность 136 л. с.

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ОБЗОР CHEVROLET NIVA 2019
Автор Злата Кузнецова
Злата Кузнецова — журналист, филолог, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы машина тольятти автомобиль
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