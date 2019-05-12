Многие автовладельцы не доверяют заводским рекомендациям и меняют масло в моторе "по-своему"

Большинство автолюбителей, относящихся к своей "ласточке" с особой нежностью, не доверяют заводским рекомендациям и стараются производить замену моторного масла чаще, чем советуется в инструкции. Положительно ли это влияет на машину или, наоборот, делает ей только хуже, рассмотрим ниже.

Следует помнить, что интервалы замены масла в двигателе могут меняться, ведь на них оказывают воздействие множества факторов, например,

возраст машины,

тип мотора,

особенности строения кузова,

а также условия эксплуатации.

И как в данном случае выявить конкретные, универсальные сроки замены смазки, если каждое авто индивидуально? Все правильно — никак.

Не беря во внимание этот факт, производители все-таки создают общие регламенты для каждой модели и типа сборки. Но они довольно близко знакомы со своей продукцией: заводы осуществляют различные проверки, учитывают минувший опыт, ввиду этого никаких веских оснований, чтобы им не доверять, нет. Правда, есть смысл незначительно скорректировать сроки замены моторной смазки, исходя из условий эксплуатации авто и его возраста.

В большинстве случаев автоконцерны советуют производить замену масла для "движка" каждые 15 тыс. км или раз в год. В ситуации, когда гражданин использует машину в обычных условиях, допустим, живет в маленьком городке, каждый день ездит на авто на работу, в магазин и просто по делам — можно смело использовать рекомендации производителя. Тем более если транспортное средство относительно молодое.

С машинами, которым часто приходится преодолевать пробки в мегаполисе, дела обстоят иначе. С одной стороны, в больших субъектах пробеги, как показывает практика, небольшие, но тут основную негативную роль играют вечные заторы. Пока водитель движется, как каракатица, в плотном трафике, то и дело тормозя и вновь разгоняясь, двигатель ведет активную рабочую деятельность — условно позволяемые 200-250 моточасов проходят быстрее, где-то за 7-8 тысяч километров.

Кроме того, в "группу риска" попадают машины, набирающие километраж в сибирских регионах, в муниципалитетах с плохими дорогами или в горной местности. В этот же перечень попадают автомобили, эксплуатирующиеся в коммерческих целях, транспорт, на котором проходят обучение новички, и сильно "взрослые" легковушки. Хозяевам "ласточек" данной группы следует производить замену моторного масла чаще — раз в 7-10 тысяч километров.

Некоторые автолюбители сильно самостоятельные и действуют из крайности в крайность, посещая сервис с целью обновления смазки еще чаще — каждые 2,5-5 тыс. км. Конечно, плохого в этом мало, но вместе с этим и хорошего тоже.

Если уж владелец машины так сильно волнуется за состояние своей "ласточки", имеет смысл уделять внимание не только срокам замены смазки, но и ее качеству. Рекомендуется выбирать известные бренды с хорошей репутацией, а также учитывать характеристики масла.

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