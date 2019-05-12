Замена антифриза: какой лучше заливать – красный, зелёный или синий

В какой момент менять антифриз и какому отдать предпочтение? Почему это средство делают в разных цветах и можно ли его смешивать? Что означает мультифриз? Детальный разбор охлаждающей жидкости (ОЖ) в данной статье.

В весеннее и осеннее время года принято проводить диагностику и чистить радиатор. В ситуации, когда радиатор дал сбой, на повестку дня встает вопрос замены ОЖ. Так какой антифриз лучше всего использовать, чтобы потом не пожалеть? И существуют ли варианты просто добавить ОЖ другой фирмы в течение сезона без вероятности образования тяжелых последствий?

Основная функция охлаждающей жидкости — регуляция температуры мотора. Данное средство не должно замерзать и разделяться на слои при постоянном перепаде температур. Вместе с этим ОЖ должна стать барьером на пути образования отложений и ржавчины в системе.

Антифризы разделяют на группы, исходя из технологий входящих в них пакетов присадок. Общепринятой и постоянно применяемой стала классификация Volkswagen с индексами G11/G12/G12+/G12++.

Первый вид отлично оберегает элементы от коррозии толстым слоем силикатов, но вместе с этим ухудшается функция теплопроводности. Кроме того, G11 не очень хорошо взаимодействует с алюминием. Именно поэтому для радиаторов из подобного материала создали антифриз G12 с присадками в виде органических кислот для борьбы с очагами ржавчины. Срок рабочей деятельности G11 — 120 000 км, а вот у G12 — уже 200 000-250 000 км. Теплоотводящие функции у второго заметно лучше, да и алюминиевые радиаторы он бережет.

В самом начале G11 был зеленого цвета, а G12 — красного. Если данные средства соединить, то их присадки могут выпасть в осадок в связи с химической реакцией. Так образовался миф "о борьбе ОЖ разных цветов", вынудивший производителей поразмышлять на тему разработки универсального антифриза, который бы подошел всем видам транспортных средств и не вызвал бы реакцию при доливе в любой расширительный бачок.

А что касается того, какой антифриз лучше заливать — красный, зеленый или синий, можем дать простой совет: Если автомобильный радиатор сделан из меди или латуни, тогда лучше будет использовать красный антифриз (карбоксилатный); Если радиатор охлаждения из алюминия и его сплавов — заливайте зелёный или синий (силикатный).

Но об этом немного позже. Далее на рынке появились смешанные охлаждающие жидкости: которые сочетали в себе органические и неорганические присадки, сократившие при этом защитный слой до минимального показателя, и поручившие "органике" нейтрализовать образующиеся очаги ржавчины из-за разрушения "неорганического" слоя.

Соединив органику с небольшим количеством неорганики, получился лобридный антифриз (G12++). Там присутствует защитный слой, а показатели теплопроводности стали еще лучше. Антифризы данной группы считаются максимально современными с точки зрения эксплуатационных свойств.

Если рассматривать средство как максимально экологичное, то это G13. Его можно назвать "вечным", так как он не нуждается в замене, но сейчас его редко где можно приобрести.

Антифризы группы G12 могут быть соединены друг с другом без вреда для охлаждающей системы.

Новый виток в развитии российских антифризов

На территории нашей страны появилась абсолютно новая охлаждающая жидкость российского производства — мультифриз. Она разработана по гибридной методике, которая позволяет соединять состав с разными антифризами от G11 до G12++. Данное средство можно не менять на протяжении 200 000 км.

Кроме перечисленного, новинка отлично справляется с защитной функцией, продлевает срок службы узлов и агрегатов, и помогает восполнить недостаток любых антифризов в системе охлаждения.

Самые лучшие антифризы для современных машин. По мнению экспертов, в России самыми лучшими антифризами для новых машин являются немецкий Liqui Moly Langzeit GTL12 Plus и российский CoolStream Optima. Liqui Moly Langzeit GTL12 Plus — это готовая смесь, всесезонная, созданная специально для алюминиевых радиаторов. Совместима с другими антифризами. Пакет присадок эффективно борется с коррозийным явлениями.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.