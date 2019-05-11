Создатели АЗЛК-2140 достойно ответили конкурентам, выпустившим "шестёрку"

Противостояние фанатов "Жигуля" и "Москвича" в СССР было сравнимо по накалу страстей с противостоянием футбольных болельщиков. Несмотря на обидную поговорку "Бывает машина, а бывает — Москвич", создатели АЗЛК-2140 сумели достойно ответить конкурентам, выпустившим "шестерку", моделью АЗЛК-2140 SL. Именно с этой машиной связано множество мифов и легенд, которые мы сегодня и рассмотрим.

Приписка "SL" расшифровывалась как "суперлюкс": миф

Несмотря на то что именно эта аббревиатура на крышке багажника и крыльях давала людям понять, что перед ними "люксовый" автомобиль, в заводской документации не было вовсе. Официально автомобиль назывался или "Москвич 2140-117", или "Москвич 2140 в исполнении люкс".

Наиболее логичной версии возникновения шильдиков "SL" кажется подготовка машины к продаже за рубежом. В тот период, к примеру, "шестерка" для рынка Финляндии возилась как "Lada 1500SL", и авторы проекта решили тоже добавить понятный и знакомый уже европейцам индекс "SL". Так что это просто не несущая смысловой нагрузки обозначение, хотя как только его не расшифровывали: "Специальный Люкс", "Сатурнус Люкс", "Суперлюкс".

Версия "SL" делалась с применением импортных деталей: правда

Как минимум бампера, светотехнику и некоторые другие комплектующие под АЗЛК-2140 SL действительно делали в Европе, а если точнее — в Югославии силами фирмы "Saturnus". Интересно, что в качестве оплаты шли все те же собранные "Москвичи".

К слову, объемные бампера из пластика на тот момент не имели аналогов в СССР, а характерные мелочи вроде подфарников позволили преобразить внешний вид "Москвича", сделав "люксовую" модификацию узнаваемой не только по шильдикам "SL".

Только на "SL" был доступен цвет "металлик": миф

Миф родился из-за значительного сходства обычной и SL-версии 2140. Дело в том, что именно на АЗЛК-2140 стали впервые в Союзе наносить эмаль с эффектом "металлик", случилось это в 1978 году. А затем и "элитная" модель получила такую раскраску, причем сразу в двух вариантах: "Снежная королева" и "Страдивари".

Дизайн версии "SL" придумали иностранцы: миф и правда

Для работы над новинкой действительно привлекли зарубежных дизайнеров: американца Раймонда Лоуи и представителей его французского отделения. К сожалению, после вложенных 80 тысяч долларов на заводе поняли, что проект не учитывает многие важные особенности конструкции "Москвича" и решили делать дизайн для "SL" своими силами. В итоге получился новый проект, в котором от работы команды Лоуи остались разве что варианты обивки дверей.

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