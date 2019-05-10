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Автор Яна Кузнецова - Филимонова

Правильная зарядка электросамоката

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При покупке этого новомодного экосредства передвижения у всех возникает вопрос: а как же правильно его заряжать? Зарядка электросамокату необходима, поскольку мощности у него обычно хватает не более чем на два часа езды. И в данном вопросе существует несколько подводных камней: если проводить зарядку электрического самоката неправильно, то есть риск снизить максимальную емкость его аккумулятора.

Электросамокат

Какие факторы влияют на работоспособность электросамоката?

Как и для многих других гаджетов, для электрического самоката важно время зарядки. У всех моделей время зарядки свое, но в целом для полной зарядки аккумулятора требуется около двух часов. При этом оставляя транспорт заряжаться на более продолжительный срок, вы рискуете значительно ухудшить качество его работоспособности.

Какая розетка необходима при зарядке

Пожалуй, один из самых популярных вопросов у владельцев электросамокатов следующий: можно ли заряжать их при помощи обычной розетки? Ответ: можно, но только при условии использования оригинальной зарядки. В этом случае устройство будет спасено от скачков напряжения и других возможных проблем. Это условие — основное, даже специальные розетки не смогут обеспечить надлежащей безопасности, ведь далеко не все они предназначены для электрических самокатов того или иного вида.

самокат

Как происходит процесс зарядки?

Очень просто. Перед зарядкой следует лишь выполнить некоторые правила.

  • Необходимо проверить все заряжаемые части и компоненты на отсутствие влажности.
  • Потом аккумулятор подключают к Сети, а затем зарядку подключают к самому гаджету.
  • По прошествии отведенного времени зарядка завершится, при этом нельзя допускать перезарядки по вышеуказанным причинам.

В электросамокаты высокого качества уже встроен специальный датчик, который не позволяет гаджету перезарядиться, но надеяться на него всецело нельзя, ведь однажды он может и не сработать.

Существует и другой важный момент. Электрические самокаты хорошо подходят для теплого времени года, в остальное же время они отправляются на хранение. В этот момент зарядка электросамоката должна составлять не более и не менее пятидесяти процентов. Кроме того, хранение транспорта должно быть при комнатной температуре.

При современном устройстве электрических самокатов зарядка необходима довольно часто. Однако процесс зарядки электрического самоката, как видно, не сложный и удобный, а правильная техника его выполнения служит гарантией того, что средство передвижения прослужит своему владельцу долгие годы.

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МИНУСЫ электросамокатов. Предупрежден - значит вооружен!
Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Игорь Моржаретто
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