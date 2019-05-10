Great Wall Safe - любить или ненавидеть?

Great Wall Safe, или SUV G5 — достаточно известный в "нулевых" у нас в стране "китаец", которые стал одной из первых ласточек автопрома Поднебесной на российских дорогах.
Автомобиль выпускался с 2001 по 2009 год, и на вторичном рынке до сих пор встречается во вполне пристойном состоянии, но легенд вокруг Safe ходит немало. Причем в основном негативных: якобы и салон фенолом воняет, и надежности никакой, "ну а что вы хотите — китайцы". Попробуем разобраться, насколько на самом деле хорош или плох Great Wall Safe.
Практически все владельцы Great Wall Safe, причем вне зависимости от места покупки (салон или вторичный рынок) жаловались на низкое качество покраски. Проблема оказалась в слабой устойчивости краски к коррозии, что в нашем климате приводило к множеству дефектов: от ржавчины до налета. Выход, впрочем, был найден быстро — регулярная обработка защитными полиролями. Но согласитесь, для внедорожника это — не дело.
Зато SUV G5 выглядел даже при покупке "с рук" весьма солидно. Характерный силуэт напоминал более дорогие "Тойоты" и "Мицубиси", а литые диски и обилие хрома приятно радовало при низкой цене (около 520 000 рублей). И если в Москве таким было никого не удивить, то в регионах SUV G5 был признаком статуса и существенно повышал престиж владельца в глазах соседей и друзей. Ведь джип — это солидно.
Характерный запах пластика в салоне появлялся в основном в жаркую погоду, зато вся отделка из него оказалась на удивление живучей и в среднем служила 3-4 года. Но ее было легко поцарапать, а при ремонте или чистке панели часто лопались. Характерный отзыв: "Пластик хуже, чем в Жигулях". Так что ключевой проблемой при приобретении Great Wall Safe на вторичном рынке был "убитый" интерьер.
Однако проблемы с пластиком казались мелочью за счет невероятной по тем временам комплектации. Даже в базовой комплектации были такие вещи, как противотуманные фары, обогрев зеркал, гидроусилитель руля, магнитола, датчики парковки, электроподъемники стекол на всех дверях и замок с дистанционным управлением. Даже по нынешним временам такое обилие опций — вполне неплохо, а уж тогда на рынке в данном ценовом сегменте конкурентов у Great Wall Safe в этом плане не было.
Рослым пассажирам сзади было не очень удобно, поскольку места там было не больше, чем у "ВАЗов". Также проблемой стали короткая подушка и очень низкая спинка заднего дивана — как говорится, что щуплым китайцам хорошо… Да и залезть назад было для многих весьма сложной задачей — хотя именно для этих целей конструкторы предусмотрели подножку.
Все сэкономленное на пассажирах место ушло на багажный отсек. Около 930 литров объема — возить можно было все, что душе угодно. Цемент, крупная бытовая техника, ванные, детские коляски — все это и многое другое багажник "сжирал", не поперхнувшись, что делало Great Wall Safe поистине универсальным авто, особенно для семейных людей. А если сложить задний диван, то выйдет полноценное спальное место для всех, в ком меньше 180 см роста, причем разместить на ночь можно всю ту же семью (двое взрослых и ребенок).
Great Wall Safe стал неплохим для своего времени автомобилем, в основном ориентированным скорее на любителей "внешности" внедорожных авто, чем на настоящих фанатов бездорожья. Слабый двигатель (около 105 л. с.) и плохая динамика (около 120 км/ч), валкая подвеска — все это играет против Great Wall.
Зато автомобиль оказался весьма вместителен, стоил по тем временам недорого и давал нашим покупателям альтернативу выбора. Ну а что до проблем с отделкой салона — так и наши производители по тем временам ей не баловали, а комплектация базовой Great Wall Safe тем же "ВАЗам" и не снилась.
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