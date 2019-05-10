Great Wall Safe - любить или ненавидеть?

Great Wall Safe, или SUV G5 — достаточно известный в "нулевых" у нас в стране "китаец", которые стал одной из первых ласточек автопрома Поднебесной на российских дорогах.

Автомобиль выпускался с 2001 по 2009 год, и на вторичном рынке до сих пор встречается во вполне пристойном состоянии, но легенд вокруг Safe ходит немало. Причем в основном негативных: якобы и салон фенолом воняет, и надежности никакой, "ну а что вы хотите — китайцы". Попробуем разобраться, насколько на самом деле хорош или плох Great Wall Safe.

Проблемы с покраской — зато солидно

Практически все владельцы Great Wall Safe, причем вне зависимости от места покупки (салон или вторичный рынок) жаловались на низкое качество покраски. Проблема оказалась в слабой устойчивости краски к коррозии, что в нашем климате приводило к множеству дефектов: от ржавчины до налета. Выход, впрочем, был найден быстро — регулярная обработка защитными полиролями. Но согласитесь, для внедорожника это — не дело.

Зато SUV G5 выглядел даже при покупке "с рук" весьма солидно. Характерный силуэт напоминал более дорогие "Тойоты" и "Мицубиси", а литые диски и обилие хрома приятно радовало при низкой цене (около 520 000 рублей). И если в Москве таким было никого не удивить, то в регионах SUV G5 был признаком статуса и существенно повышал престиж владельца в глазах соседей и друзей. Ведь джип — это солидно.

Проблемы с салоном — зато богатая комплектация

Характерный запах пластика в салоне появлялся в основном в жаркую погоду, зато вся отделка из него оказалась на удивление живучей и в среднем служила 3-4 года. Но ее было легко поцарапать, а при ремонте или чистке панели часто лопались. Характерный отзыв: "Пластик хуже, чем в Жигулях". Так что ключевой проблемой при приобретении Great Wall Safe на вторичном рынке был "убитый" интерьер.

Однако проблемы с пластиком казались мелочью за счет невероятной по тем временам комплектации. Даже в базовой комплектации были такие вещи, как противотуманные фары, обогрев зеркал, гидроусилитель руля, магнитола, датчики парковки, электроподъемники стекол на всех дверях и замок с дистанционным управлением. Даже по нынешним временам такое обилие опций — вполне неплохо, а уж тогда на рынке в данном ценовом сегменте конкурентов у Great Wall Safe в этом плане не было.

Тесно пассажирам — зато большой багажник

Рослым пассажирам сзади было не очень удобно, поскольку места там было не больше, чем у "ВАЗов". Также проблемой стали короткая подушка и очень низкая спинка заднего дивана — как говорится, что щуплым китайцам хорошо… Да и залезть назад было для многих весьма сложной задачей — хотя именно для этих целей конструкторы предусмотрели подножку.

Все сэкономленное на пассажирах место ушло на багажный отсек. Около 930 литров объема — возить можно было все, что душе угодно. Цемент, крупная бытовая техника, ванные, детские коляски — все это и многое другое багажник "сжирал", не поперхнувшись, что делало Great Wall Safe поистине универсальным авто, особенно для семейных людей. А если сложить задний диван, то выйдет полноценное спальное место для всех, в ком меньше 180 см роста, причем разместить на ночь можно всю ту же семью (двое взрослых и ребенок).

Подводя итог

Great Wall Safe стал неплохим для своего времени автомобилем, в основном ориентированным скорее на любителей "внешности" внедорожных авто, чем на настоящих фанатов бездорожья. Слабый двигатель (около 105 л. с.) и плохая динамика (около 120 км/ч), валкая подвеска — все это играет против Great Wall.

Зато автомобиль оказался весьма вместителен, стоил по тем временам недорого и давал нашим покупателям альтернативу выбора. Ну а что до проблем с отделкой салона — так и наши производители по тем временам ей не баловали, а комплектация базовой Great Wall Safe тем же "ВАЗам" и не снилась.

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