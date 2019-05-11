Расторгнуть ОСАГО можно в трёх ситуациях: первая — сменился владелец авто

В жизни происходят различные ситуации: иногда и надобность в страховке ОСАГО, действие которой заканчивается только через несколько месяцев, резко отпадает. Кто имеет право вернуть денежные средства при досрочном расторжении договора, и — основное — сколько будет это стоить, читайте в нашей статье.

Исходя из содержания действующего законодательства, раньше времени расторгнуть ОСАГО реально лишь в трёх ситуациях:

Первая — у машины сменился владелец — такое бывает, когда транспортное средство было перепродано другому человеку.

Вторая — автомобиль получил серьезные увечья в аварии и не подлежит восстановлению либо его уже утилизировали.

Третья — смерть собственника или страхователя.

Однако существует еще одна ситуация, когда страховщик должен возместить стоимость страховки — речь идет о банкротстве организации. Правда, как происходит в реальности, при подобном стечении обстоятельств добиться желаемого результата почти невозможно.

Исходя из содержания ст.10 закона "Об ОСАГО", при преждевременном расторжении договора страховщик возвращает автолюбителю некоторую сумму в размере доли, предназначенной для проведения страхового возмещения и приходящейся на неиспользованное время действия соглашения или на неистекший срок сезонной эксплуатации машины. Отсчет данного неистекшего срока стартует со дня, следующего за датой оформления заявления, но тут присутствуют свои подводные камни.

Так, когда гражданин осуществил продажу своей "ласточки", есть смысл обратиться в страховую организацию с заявлением в кратчайшие сроки, ведь каждый день важен. Оформить возврат финансов за то время, что машина была уже у другого собственника, размахивая перед лицом сотрудника компании договором купли-продажи, не получится, если сильно затянуть время. А вот в ситуации, когда владелец автомобиля умер, спешить не рекомендуется — датой досрочного прекращения страхования является день смерти.

Для того чтобы прекратить сотрудничество со страховой организацией, нужно собрать пакет документов, куда входят:

оригинал полиса ОСАГО;

чек об оплате (если сохранился);

копия паспорта страхователя или наследника;

копия договора купли-продажи;

акт об утилизации (если она была проведена);

копия свидетельства о кончине собственника и о вступлении в права наследования.

Вместе с этим страховщики могут затребовать копию ПТС с отметкой о новом владельце и номер счета с реквизитами банка.

Стоит отметить, что при преждевременном расторжении страховки компания всегда удерживает 23% от стоимости полиса. 20% из этой суммы — деньги, возмещающие страховщику расходы на проведение всех манипуляций, а 3% — финансы, направленные в РСА для создания резервов компенсационных выплат.

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